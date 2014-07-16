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Алехандро Вальверде - победитель Вуэльты Мурсии-2017

Алехандро Вальверде - пятикратный победитель Вуэльты Мурсии

 

  Уроженец Мурсии Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) в пятый раз в карьере стал победителем классики Вуэльта Мурсии (Vuelta Ciclista a la Region de Murcia). Он выиграл свою домашнюю гонку из впечатляющего одиночного отрыва, атаковав у подножия подъёма Колладо Бермехо (Collado Bermejo- 8,4 км со средним градиентом 6,7%) за 70 км до финиша.  

 

  У 36-летнего испанского гонщика было достаточно времени отпраздновать победу на финише, так как преследовавшую его группу он опередил на 2 минуты 10 секунд.

 

  Это третья победа гонщиков команды Movistar в этом сезоне, а также 98-я победа Алехандро Вальверде в карьере.

 

 

Алехандро Вальверде - победитель Вуэльты Мурсии-2017

 Алехандро Вальверде - победитель Вуэльты Мурсии-2017

 Picture ©: Photo Gomez Sport / Vuelta a Murcia

 

 

Алехандро Вальверде о победе на Вуэльте Мурсии-2017

 

 

  «Было очень тяжело на финальном отрезке, на подъезде к Мурсии, из-за сильного встречного ветра. Я планировал атаковать у подножия Колладо Бермехо, поэтому мои товарищи по команде увеличили скорость от Аледо. Но я очень надеялся, что кто-то подъедет и пойдёт со мной сменами. В итоге увидел, что остался один из сказал себе продолжать удерживать скорость на спуске – если меня догонят, возможно, смогу побороться в спринте, а если нет, то выиграю. И я доехал до финиша. Я просто попытался, пусть даже до финиша было далеко, но это был единственный вариант, откуда я мог атаковать в одиночку. Я воспользовался шансом и у меня получилось.

 

Алехандро Вальверде - победитель Вуэльты Мурсии-2017

 Picture ©: Photo Gomez Sport / Vuelta a Murcia

 

  Для меня всегда особенная честь побеждать на родных дорогах. Эта победа посвящается всем жителям региона, которые всегда меня поддерживают, когда я выступаю за границей. И это самая красивая из пяти побед, которые я здесь одержал. Я потратил массу сил, чтобы удержаться впереди при встречном ветре и подъёмах, и выиграть.

 

  После успеха Наиро в Валенсии в этом сезоне всё складывается для многообещающе после того, как закончили в прошлом году,  в четвёртый раз подряд став лучшей командой Мирового тура.

 

  Теперь я немного отдохну, а в среду стартую на Вуэльте Андалусии Руте дель Соль. Там будет Альберто Контадор и многие другие сильные гонщики, нам надо постараться и продолжить двигаться вперёд».

 

Результаты Вуэльты Мурсии-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Мурсии победа из одиночного отрыва

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  1. Имя: Александр

    FETCH

    Вчера, 22:26 | Регистрация: 21.01.2017

    Вава- КРАСАВЕЦ

  2. Имя: Женя

    Hammill

    Вчера, 22:27 | Регистрация: 11.02.2017

    хейтеры Вальва, утверждающие, что он колёсник - получите и распишитесь.)

    у человека победы в самых разнообразных стилях.

    1. Имя: Eufemiano

      Eufemiano Fuentes

      Вчера, 23:20 | Регистрация: 16.07.2014

      Разнообразный колёсник)))


      P.S.Состав пелотона на гонке конечно...а ж перекрестили его на дорожку...

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Ближайшие старты

14 - 19 февраля 2017

Tour of Oman

15 - 19 февраля 2017

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

15 - 19 февраля 2017

Volta ao Algarve


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Комментарии

  • Eufemiano Fuentes
    Алехандро Вальверде - победите ... (3)
    Eufemiano Fuentes-Фото
    Разнообразный колёсник)))


    P.S.Состав пелотона на гонке конечно...а ж перекрестили его на дорожку...
  • Hammill
    Алехандро Вальверде - победите ... (3)
    Hammill-Фото

    хейтеры Вальва, утверждающие, что он колёсник - получите и распишитесь.)

    у человека победы в самых разнообразных стилях.

  • FETCH
    Алехандро Вальверде - победите ... (3)
    FETCH-Фото

    Вава- КРАСАВЕЦ

  • RS
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    RS-Фото

    газпромовцы так низко... Это их уровень реальный или к джиро неспеша готовятся... :-)

  • velodoctor
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    velodoctor-Фото

    Там кто-то еще из катюши мог быть высоко, сидел на колесе у рестрепо и не пускал к нему никого. Я так и не нашел трансляцию. Многие сайты где раньше были трансляции работают в пол силы.

  • tim147
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    tim147-Фото

    Где еще не побеждать  (кстати в 5-й раз) мурсианцу как не на родной земле! Вообще-то гонка в последние годы потеряла престиж, хоть и 1.1 категории,  но в копилку побед сгодится - как никак у Алехандро это уже 99-я победа в карьере и с нетерпением жду юбилейную, сотую!. 

  • Vadik22
    Вуэльта Мурсии-2017 (4)
    Vadik22-Фото

    Этот колумбиец довольно хорош

  • Viyatich
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (13)
    Viyatich-Фото

    Это какая-то медийная история, а-ля тиньков (уровень аргументации почему то это напомнил https://www.youtube.com/watch?v=CrEEz-WePok ). Олег тоже чего-нибудь брякнет, все дружно обсуждают, а бизнес цветет и развивается.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Том Боонен отвечает на вопросы ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    В тот день я чувствовал себя невероятно, помешать мне было почти невозможно. Я ехал так, как хотел.

     

    вот потому Том Великий.

    я бы эти слова заставлял молодых велогонщиков заучивать наизусть.

    вот как надо быть готовым.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (13)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я думаю мы еще много узнаем тайн о победах великих гонщиковю

    и еще больше не узнаем.

    а надо просто любить велоспорт.не себя в велоспорте,а велоспорт в себе.

    чего я Грегу и желаю.

    да и всем нам.

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2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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