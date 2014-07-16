 Алехандро Вальверде - победитель Вуэльты Мурсии-2017

Алехандро Вальверде - пятикратный победитель Вуэльты Мурсии

Уроженец Мурсии Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) в пятый раз в карьере стал победителем классики Вуэльта Мурсии (Vuelta Ciclista a la Region de Murcia). Он выиграл свою домашнюю гонку из впечатляющего одиночного отрыва, атаковав у подножия подъёма Колладо Бермехо (Collado Bermejo- 8,4 км со средним градиентом 6,7%) за 70 км до финиша.

У 36-летнего испанского гонщика было достаточно времени отпраздновать победу на финише, так как преследовавшую его группу он опередил на 2 минуты 10 секунд.

Это третья победа гонщиков команды Movistar в этом сезоне, а также 98-я победа Алехандро Вальверде в карьере.

Picture ©: Photo Gomez Sport / Vuelta a Murcia

Алехандро Вальверде о победе на Вуэльте Мурсии-2017

«Было очень тяжело на финальном отрезке, на подъезде к Мурсии, из-за сильного встречного ветра. Я планировал атаковать у подножия Колладо Бермехо, поэтому мои товарищи по команде увеличили скорость от Аледо. Но я очень надеялся, что кто-то подъедет и пойдёт со мной сменами. В итоге увидел, что остался один из сказал себе продолжать удерживать скорость на спуске – если меня догонят, возможно, смогу побороться в спринте, а если нет, то выиграю. И я доехал до финиша. Я просто попытался, пусть даже до финиша было далеко, но это был единственный вариант, откуда я мог атаковать в одиночку. Я воспользовался шансом и у меня получилось.

Picture ©: Photo Gomez Sport / Vuelta a Murcia

Для меня всегда особенная честь побеждать на родных дорогах. Эта победа посвящается всем жителям региона, которые всегда меня поддерживают, когда я выступаю за границей. И это самая красивая из пяти побед, которые я здесь одержал. Я потратил массу сил, чтобы удержаться впереди при встречном ветре и подъёмах, и выиграть.

После успеха Наиро в Валенсии в этом сезоне всё складывается для многообещающе после того, как закончили в прошлом году, в четвёртый раз подряд став лучшей командой Мирового тура.

Теперь я немного отдохну, а в среду стартую на Вуэльте Андалусии Руте дель Соль. Там будет Альберто Контадор и многие другие сильные гонщики, нам надо постараться и продолжить двигаться вперёд».