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Алехандро Вальверде и Альберто Контадор о 1-м этапе Вуэльты Андалусии -2017

Алехандро Вальверде – победитель 1-го этапа Вуэльты Андалусии-2017

 

 

  Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) одержал вторую победу в сезоне, выиграв 1-й этап Вуэльты Андалусии (Руты дель Соль)-2017. Этап завершился спринтом из небольшой группы горняков, в котором 36-летний испанский гонщик команды Movistar опередил голландского гонщика команды Sky Ваута Пулса и швейцарского гонщика команды FDJ Себастьяна Рейхенбаха.

 

 Решающие действия на этапе начались при прохождении финального подъёма 1-й категории Альто де Моначиль (Alto de Monachil). Первым за 25,2 км до финиша атаковал испанский гонщик команды Trek-Segafredo Альберто Контадор, на что отреагировал  Алехандро Вальверде.  После нескольких рывков Контадора и атаки Микеля Ланды (Sky) за 18 км до финиша атаковал Алехандро Вальверде, он попытался уехать от соперников на спуске, но в итоге за 10 км до финиша его догнали Йон Исагирре (Bahrain-Merida), Диего Роза (Sky), Альберто Контадор, а затем и Себастьян Рейхенбах (FDJ) с Ваутом Пулсом (Sky), которые разыграли на финише спринт.

 

 

 

Picture ©: Photo Gomez Sport

 

 

Алехандро Вальверде о 1-м этапе Вуэльты Андалусии-2017

 

  «Мы не могли бы начать гонку лучше. У нас уже есть победа на этапе, остальное будет для нас подарком. Мы знали, что Контадор может хорошо проехать. Он продемонстрировал, что хочет бороться, когда его команда взяла в свои руки контроль над пелотоном, не прося другие команды помогать.

 

  Он разыграл свои карты, просеял группу, а мы хорошо защищались. Когда мы вдвоём уехали вперёд, было сложно продолжать продавливать, потому что его атаки не давали возможности отдышаться. Плюс, группа из трёх гонщиков Sky держала скорость, поэтому убежать было трудно.  

 

  В конце концов, я решил попробовать сам, открыл просвет, но увеличить преимущество, чтобы финишировать в одиночку, оказалось тяжело. Поэтому я подождал Йона и Альберто, которые находились недалеко. А сам я держался за мысль, что если такая группа разыграет спринт, то я буду самым быстрым.

 

  Мы не ставили чёткой цели бороться за генеральную классификацию, но оказались в выигрышной позиции. Наши соперники сильны, следующие два этапа много поменяют».

 

 

Альберто Контадор о 1-м этапе Вуэльты Андалусии-2017

 

 

  «Я очень доволен тем, как себя чувствую, тем, как отлично сегодня работала команда. Мы взяли на себя контроль над гонкой. На последнем подъёме никто не держал постоянный ритм, но мне не удалось создать просвет, как я надеялся.

 

  Алехандро Вальверде играл по-своему. Я сказал ему, что нам надо сотрудничать и уехать вместе, но он не думал о такой возможности. Если бы мы работали сообща, мы могли бы спокойно разыграть гонку между собой. Но он этого не захотел. Это нормально – у каждого своя тактика. Завтра будет новый день, посмотрим. Думаю, завтрашний последний подъём выглядит труднее на бумаге, чем в реальности».

 

Результаты 1-го этапа Вуэльты Андалусии-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol Европа-Тур

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