Роан Деннис, Тибо Пино, Петер Саган и Боб Юнгельс о Тиррено-Адриатико-2017

Действующий чемпион Австралии в разделке, Роан Деннис (Rohan Dennis) благодаря победе на финальном этапе Тиррено-Адриатико-2017 сумел улучшить своё положение в общем зачёте, поднявшись на второе место, и принёс своей команде BMC, начавшей Тиррено-Адриатико-2017 с победы в командной разделке, победу и в индивидуальной гонке на время.

10-км дистанцию 26-летний австралийский гонщик Роан Деннис проехал со средней скоростью 53.097 км/час, первую часть дистанции до отметки 4,4 км прошёл со средней скоростью 55.385 км/час, уступив 3 секунды голландскому гонщику команды LottoNL-Jumbo Йосу ван Эмдену.

26-летний французский гонщик команды FDJ Тибо Пино уступил Деннису 2-е место в общем зачёте, но сумел удержаться в тройке лидеров. Второй раз в этом сезоне Тибо Пино поднялся на третью ступень подиума в недельной гонке, месяц назад заняв 3-е место на Вуэльте Андалусии-2017.

Действующий чемпион мира и Европы, 27-летний словацкий гонщик команды Bora – Hansgrohe Петер Саган завершил Тиррено-Адриатико-2017 с двумя победами на этапах и красной майкой лучшего в очковой классификации, где на два очка опередил гонщика команды Bardiani – CSF Мирко Маэстри. Во время разделки Сагану пришлось проявить своё мастерство владения велосипедом, когда неожиданно на дистанции разделки перед гонщиком оказалась пожилая женщина, переходившая дорогу со своей собакой. Саган сумел быстро сориентироваться и объехал их по тротуару, избежав столкновения.

24-летний люксембургский гонщик команды Quick Step Floors Боб Юнгельс на 8-м этапе Тиррено-Адриатико-2017 сумел вернуть себе белую майку лучшего молодого гонщика, отыграв отставание у главного соперника в этой номинации, 20-летнего колумбийского гонщика Androni Giocattoli – Sidermec Эгана Берналя.

Роан Деннис (BMC): «И для меня, и для моей команды неделя была очень хорошей. Мы начали с победы, три дня удерживали майку лидера, это великолепно. Я очень счастлив, что одержал сегодня победу и поднялся на второе место в генеральной классификации. На протяжении всей недели команда невероятно работала для меня. Сегодняшняя победа показала, что они не зря верили в меня.

Эта победа важна для меня. Я был в автобусе, когда Йос ван Эмден показал лучшее время. С прошлого года, после Энеко Тура я знал, что его результат станет для меня точкой отсчёта. Он сильный соперник, всегда опасен. По этапу с финишем на Терминилло я понял, что мне надо сбросить пару килограмм, чтобы сократить минуту отставание, которую я проиграл горнякам. Но, наверное, я не буду сбрасывать вес перед предстоящей Джиро д’Италия. Безопаснее двигаться небольшими шагами. Я даю себе четыре года для того, чтобы выиграть Гран-тур.

Сегодня на разделке было нелегко, половину дистанции я старался идти по плану, на второй попробовал увеличить скорость. Искал, на каких отрезках можно передохнуть, а где – нельзя. Но дистанция была сложной, особенно из-за встречного ветра, когда ехал к финишу».

Макс Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Думаю, мы увозим с этой гонки максимум. Выиграли командную гонку, что было важной целью для нас, а потом закончили гонку победой на финальном этапе. Относительно генеральной классификации, думаю, мы можем быть очень довольны выступлением Роана Денниса. Он проехал исключительно, эта неделя была важна для него в плане опыта».

Тибо Пино (FDJ): «Здесь моей целью был подиум, так что я рад, что защитил третье место, доволен и своими ощущениями в конце гонки. Теперь думаю о подготовке к Джиро д’Италия. Многие гонщики могут финишировать на подиуме итальянского Гран-тура, но перед стартом фаворитом будет Кинтана. Мы постараемся его победить, но это как с Фрумом на Тур де Франс. Кинтана – основной фаворит Джиро д’Италия.

На Джиро д’Италия моей целью тоже будет подиум. Но итальянский Гран-тур – гонка, которую я совсем не знаю. Сделаю всё возможное. Если получится подняться на подиум, это будет супер.

Моя сильная сторона – умение восстанавливаться день за днём. Я – гонщик на многодневные гонки. Чем длиннее гонка, тем лучше себя чувствую. Моей слабой стороной, наверное, являются спуски, особенно технически сложные. Чувствую себя на них менее уверенно, чем другие гонщики, но могу компенсировать это в разделках и в горах».

Always a gentleman,only @petosagan gives way to older people&animals even in a TT. BUT please respect the safety of the riders!! pic.twitter.com/HWnJJ9yXEQ