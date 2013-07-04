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Ричи Порт и Альберто Контадор о 2-м этапе Париж-Ницца-2017

Ричи Порт выпал из группы претендентов на общий зачёт на 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

 

На 2-м этапе французской гонки Париж-Ницца-2017 погода продолжала испытывать гонщиков, дождь и ветер вновь способствовали созданию эшелонов. На этот раз главным проигравшим этапа стал 32-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт, финишировавший через 14 минут после победителя этапа Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida).

 

Когда через 40 км после старта пелотон порвался на группы, Ричи Порт сначала остался в первой из них, но через 15 км выпал.  Сказалось и отсутствие одного из помощников – Михаэль Шэр сошёл с гонки после падения на 1-м этапе, получив перелом ключицы и подвздошной кости.

 

 Photos © Tim De Waele/BMC

 

  Ричи Порт (BMC): «Когда пелотон раскололся, я находился в первой группе. Фран Вентозо и Данило Висс ехали рядом со мной и отлично закрывали меня. Я в хорошей форме, но это не мой формат гонки, хотя не хочу искать оправданий, почему я выпал. В итоге, думаю, мы сможем извлечь урок из такого дня как этот. Сегодня тяжело было всем, всему пелотону. Не скоро забудется такой этап. Я очень разочарован, но думаю, смогу позже на этой неделе отплатить команде за их работу результатом на разделке или других этапах, где буду бороться за победу».

 

  Ивон Ледануа, спортивный директор команды BMC: «Конечно, день принёс нам разочарование. Перед стартом было понятно, что предстоит ещё один опасный  этап с боковыми ветрами. Все знали о задаче защищать Ричи. Старт был быстрым, а когда пелотон разорвался. Ричи Порт, Фран Вентозо и Данило Висс оказались в первой группе. На тот момент это была идеальная ситуация. Но когда в группе прибавили скорости, из неё выпал Фран, а потом и Ричи с Данило.

 

  Я просил всех работать, чтобы вернуть его, но Ричи продолжал выпадать и из второй, и из третьей групп. Все ждали его, чтобы его подтащить. Мы проиграли много времени, понятно, что генеральная классификация от нас ушла. Но у нас сильная команда, и мы должны продолжать работать с решительным настроем ради спонсоров, ради нашей команды. У насесть потенциал выиграть этап. Мне не хочется уезжать в конце этой недели с пустыми руками. Я уверен, что мы сможем хорошо выступить».

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo), выпавший из первой группы, сумел вернуться в неё за 60 км до финиша и закончил этап в группе с остальными претендентами.

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор: «Это был адский день с самого начала, все рассыпались на множество групп. Снова были невероятно нервные моменты. Я ехал на хорошей позиции, но потом потерял контакт и выпал во вторую группу. Команда отлично отработала, несколько моих товарищей по команде поехали так быстро, что мы смогли догнать группу впереди.

  Мы без проблем спасли день, но жаль, что в конце не удалось взять победу с Джоном Дегенкольбом. Мы должны радоваться, что защитились от опасностей».

 

Результаты 2-го этапа Париж-Ницца-2017

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo Париж-Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:30 | Регистрация: 4.07.2013

    Опять у Порта проблемы.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Приглашения на E3 Harelbeke-20 ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Е3 Харельбеке в очередной раз побеждает в номинации "Самый дэбильный логотип" )



    Следующий логотип, видимо, будет таким:
    Два голых мужика едут на очень компактном "тандеме".

  • VeloVelo
    Ричи Порт и Альберто Контадор ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Опять у Порта проблемы.

  • motte
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Тепичный спринторский этап. Вот только погода подкачала.

    Спасибо за раз'яснение… здесь , в Ницце тоже не аховая.. 

    А Ильнур то молодцом… подиум будет его,  только каким? -:) Но будет! 



    Кстати,  Николай, обычный спринтерский, но погода то.. Посмотрел сейчас местные новости, как раз там,  где маршрут ПН там и бушуют ветра, аж грузовые траки перевернутые да дороги перекрыты из-за поваленных деревьев… и здесь задувает капитально, завтра могут быть "подарки" вновь,  но к выходным,  когда королевский этап,  вроде как погода будет под плюс 18 и солнечно

    Всем удачи! 

  • Дима
    Велотвиттер. 9-й (307) выпуск (4)
    Дима-Фото
    Егор был заявлен на старт гонки в Адлере на тр F1 под 79 номером. Но увидеть его не представилось удавольствия. Причин не знаю.
  • Николай Н.
    Результаты Париж-Ницца-2017. Э ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Тепичный спринторский этап. Вот только погода подкачала.

  • Sm1T
    Приглашения на E3 Harelbeke-20 ... (5)
    Sm1T-Фото

    хахахаха клевые у них рекламки каждый раз :) это уже легенда

  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (2)
    velodoctor-Фото

    Велик шанс на то, что будет повторение 15 года. Трое россиян едут кстати, весьма неплохо в нынешних реалиях.  Пятый этап подходит Кочеткову, судя по интервью Заки он с ним готовился, значит форма есть. aggressive 

  • Юрий Скворцов
    Тиррено-Адриатико-2017. Превью (2)
    Юрий Скворцов-Фото

    Опять нету Фрума. Это сколько у него будет гоночных дней перед ТДФ :)

  • RVL
    Велотвиттер. 9-й (307) выпуск (4)
    RVL-Фото

    попугай у Скарпони зачетный!

  • Gonza Golanov
    Приглашения на E3 Harelbeke-20 ... (5)
    Gonza Golanov-Фото

    Спасибо за обновление! Логотип отличный:) Будущий Пиппо Поццато

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2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
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