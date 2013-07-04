Ричи Порт и Альберто Контадор о 2-м этапе Париж-Ницца-2017

Ричи Порт выпал из группы претендентов на общий зачёт на 2-м этапе гонки Париж-Ницца-2017

На 2-м этапе французской гонки Париж-Ницца-2017 погода продолжала испытывать гонщиков, дождь и ветер вновь способствовали созданию эшелонов. На этот раз главным проигравшим этапа стал 32-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт, финишировавший через 14 минут после победителя этапа Сонни Кольбрелли (Bahrain-Merida).

Когда через 40 км после старта пелотон порвался на группы, Ричи Порт сначала остался в первой из них, но через 15 км выпал. Сказалось и отсутствие одного из помощников – Михаэль Шэр сошёл с гонки после падения на 1-м этапе, получив перелом ключицы и подвздошной кости.

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Ричи Порт (BMC): «Когда пелотон раскололся, я находился в первой группе. Фран Вентозо и Данило Висс ехали рядом со мной и отлично закрывали меня. Я в хорошей форме, но это не мой формат гонки, хотя не хочу искать оправданий, почему я выпал. В итоге, думаю, мы сможем извлечь урок из такого дня как этот. Сегодня тяжело было всем, всему пелотону. Не скоро забудется такой этап. Я очень разочарован, но думаю, смогу позже на этой неделе отплатить команде за их работу результатом на разделке или других этапах, где буду бороться за победу».

Ивон Ледануа, спортивный директор команды BMC: «Конечно, день принёс нам разочарование. Перед стартом было понятно, что предстоит ещё один опасный этап с боковыми ветрами. Все знали о задаче защищать Ричи. Старт был быстрым, а когда пелотон разорвался. Ричи Порт, Фран Вентозо и Данило Висс оказались в первой группе. На тот момент это была идеальная ситуация. Но когда в группе прибавили скорости, из неё выпал Фран, а потом и Ричи с Данило.

Я просил всех работать, чтобы вернуть его, но Ричи продолжал выпадать и из второй, и из третьей групп. Все ждали его, чтобы его подтащить. Мы проиграли много времени, понятно, что генеральная классификация от нас ушла. Но у нас сильная команда, и мы должны продолжать работать с решительным настроем ради спонсоров, ради нашей команды. У насесть потенциал выиграть этап. Мне не хочется уезжать в конце этой недели с пустыми руками. Я уверен, что мы сможем хорошо выступить».

Альберто Контадор (Trek-Segafredo), выпавший из первой группы, сумел вернуться в неё за 60 км до финиша и закончил этап в группе с остальными претендентами.

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Альберто Контадор: «Это был адский день с самого начала, все рассыпались на множество групп. Снова были невероятно нервные моменты. Я ехал на хорошей позиции, но потом потерял контакт и выпал во вторую группу. Команда отлично отработала, несколько моих товарищей по команде поехали так быстро, что мы смогли догнать группу впереди.

Мы без проблем спасли день, но жаль, что в конце не удалось взять победу с Джоном Дегенкольбом. Мы должны радоваться, что защитились от опасностей».