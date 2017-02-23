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Первая победа Марка Кэвендиша в сезоне

Марк Кэвендиш, Никколо Бонифацио, Элиа Вивиани и Марсель Киттель о 1-м этапе Тура Абу-Даби-2017

 

 

 Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) одержал первую в этом сезоне победу, выиграв спринт на 1-м этапе Тура Абу-Даби-2017. 31-летний британский спринтер команды Dimension Data сумел избежать завала, произошедшего за 1 км до финиша, куда среди других гонщиков попали Марсель Киттель (Quick Step Floors) и Калеб Юэн (Orica-Scott). Марк Кэвендиш обошёл в спринте Андре Грайпеля (Lotto Soudal) и Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida).

 

  Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

 

 Марк Кэвендиш (Dimension Data): «Финиш был тем же, что и в прошлом году, тогда мы ошиблись, и я финишировал третьим. Сегодня мы учли то, что сделали неправильно в прошлом году, и всё получилось.

  Факт, что команда всё сделала верно, очень меня поддерживает. Если бы я сегодня не выиграл, это была бы только моя ошибка, и мне пришлось бы засыпать команду извинениями.  

 

  Дело совсем не в психологической уверенности в себе. Я реалист, знаю, что мне надо делать. Я понимаю, когда в форме, а когда нет. Сейчас для этого времени сезона я доволен своей формой.

  Победа здесь для меня особенная, как и красная майка лидера. Она не была целью, но я больше всего рад тому, как проехала команда.

 

 Самое главное отличие Тура Абу-Даби этого года от прошлых выпусков, это скорость и стандарты гонщиков. Здесь, наверное, лучший состав пелотона из возможных вне Гран-тура, а, может, лучше, чем на некоторых Гран-турах. В гонке участвуют и лучшие горняки, и лучшие спринтеры. Это также помогает большей безопасности гонки, потому что крупные команды понимают, что они делают. Гонка более организованная и менее хаотичная, чем бывает на небольших велогонках.

 

  Я знаю, что кто-то из гонщиков рано начал спринт, думаю, это мог быть Грайпель, но сейчас это неважно. Кто-то ещё атаковал, что дало шанс использовать эффект рогатки. Я просто сидел за Марком Реншоу».

 

  Никколо Бонифацио (Bahrain-Merida): «После большого завала я находился за Грайпелем на хорошей позиции. Возможно, вышел слишком рано, но я доволен результатом».

 

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

 

  Элиа Вивиани (Sky): «В этом году Тур Абу-Даби – гонка Мирового тура, поэтому уровень конкуренции выше. Финальные километры ехали очень нервно. Мы планировали на последних трёх километрах выйти вперёд с Питом, Оуэйном и Диббо, и мы шли на хорошей позиции как раз перед тем, как Оуэйн упал. Нам не повезло сегодня. Но положительная сторона в том, что мы работали сплочённо, держались вместе в пелотоне, выдвинулись вперёд в нужный момент. Будем надеяться, что удачи будет больше, завтра попробуем снова».

 

  Марсель Киттель (Quick Step Floors): «Падение произошло, потому что мы зацепились рулями. Мы боролись за колесо, после левого поворота мы с Оуэйном Доуллом (думаю, это был он), зацепились рулями и оба упали. Не повезло, но такое случается. Могу считать себя везучим, потому что упал на грудь плашмя, и только свёз кожу.

 

Винить в завале некого, все нервничали, хотели выехать вперёд».

 

Результаты 1 этапа Тура Абу-Даби-2017

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Dimension Data Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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