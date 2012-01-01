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- Дата:
- Сегодня, 16:36
Тренировка гонщиков перед стартом Тура Абу-Даби-2017. Фотогалерея
22 февраля за день до старта Тура Абу-Даби-2017 гонщики провели тренировку по легендарной трассе Формулы-1 Яс-Марина на искусственном острове Яс, где 26 февраля пройдёт финальный этап велогонки. Предлагаем вашему вниманию фотогалерею тренировки.
Photo Credit: ANSA - Peri / Bazzi
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