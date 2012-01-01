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Тренировка гонщиков перед стартом Тура Абу-Даби-2017

Тренировка гонщиков перед стартом Тура Абу-Даби-2017. Фотогалерея

 

 

22 февраля за день до старта Тура Абу-Даби-2017 гонщики провели тренировку по легендарной трассе Формулы-1 Яс-Марина на искусственном острове Яс, где 26 февраля пройдёт финальный этап велогонки. Предлагаем вашему вниманию фотогалерею тренировки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo Credit: ANSA - Peri / Bazzi

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Теги к статье: Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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  1. Sm1T

    Сегодня, 16:59 | Регистрация: 1.01.2012

    о! GSN опять рядом с контой

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Ближайшие старты

23 - 26 февраля 2017

Abu Dhabi Tour

25 февраля 2017

Omloop Het Nieuwsblad

26 февраля 2017

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

4 марта 2017

Strade Bianche

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


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Комментарии

  • Александра
    Эстебан Чавес дебютирует на Ту ... (1)
    Александра-Фото

    Ух ты, малыш Чавито замахнулся на Тур! Ай, молодец!

  • Hammill
    Вольта Алентежу-2017. Этап 1 (1)
    Hammill-Фото

    Ого, внезапно. Я уж думал, Ночентини давно карьеру закончил. И Дэ Ла Фуэнте засветился тут. Отличные новости.

  • Sm1T
    Тренировка гонщиков перед стар ... (1)
    Sm1T-Фото

    о! GSN опять рядом с контой

  • Gonza Golanov
    Emirates Airlines – новый спон ... (3)
    Gonza Golanov-Фото
    Если есть бюджет, то основания найдутся, купятся то есть)
  • velodoctor
    Emirates Airlines – новый спон ... (3)
    velodoctor-Фото

    Без Силина в топ 3 будет тяжело. Надо подписывать. biggrin

  • EL-Fenomeno
    Тур Абу-Даби-2017. Маршрут (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жебель Хафит/Jebel Hafeet изюминка Тура Абу-Даби, ну прям как Жабаль аль Ахдар/Зелёная гора на Туре Омана. Победитель генерала определится именно там.

    А вот и главные лица на генерал (в т.ч. с отборными спринтерами как для такой гонки)
    Тур Абу-Даби 2017 - ТОП-10 фаворитов на генерал 

  • Андрон
    Emirates Airlines – новый спон ... (3)
    Андрон-Фото

      Нормально так губу раскатали, через три года в топ-3. А основания (ну, кроме большого бюджета)?

  • Hammill
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (14)
    Hammill-Фото
    была "Liberty Seguros - W?rth Team" стала "Astana - W?rth Team". Преобразование произошло похоже где-то в мае (т.к. Earl57 установил, что в конце апреля LS ещё была), до старта ТдФ.
    На СиКу Контадора обозначили за Астану.

    http://www.cqranking.com/men/asp/gen/rider.asp?riderid=387
  • Hammill
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (14)
    Hammill-Фото

    Earl57, сенкью, даже месяц определили.) А то мне самому интересно стало, когда это было по времени в 06-ом. Т.к. хронологию преобразования ЛС в Астану не помню, то ориентир был именно майка Вальва.

  • Earl57
    Велотвиттер. 7-й (305) выпуск (14)
    Earl57-Фото

    Астана появилась в середине 2006 года. В прошлом году 10-летие команды отмечали

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1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
10 Валс Р. (Esp) (LTS) 185

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