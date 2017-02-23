Марсель Киттель, Калеб Юэн и Марк Кэвендиш о 2-м этапе Тура Абу-Даби-2017

Марсель Киттель (Marcel Kittel) одержал первую в сезоне победу на этапе гонки Мирового тура, выиграв спринт на 2-м этапе Тура Абу-Даби-2017. Попавшие в завал на 1-м этапе, Марсель Киттель и Калеб Юэн компенсировали неудачу уже на следующий день, заняв 1-е и 2-е места.

22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott пересёк линию финиша почти одновременно с 28-летним немецким спринтером команды Quick Step Floors и даже начал праздновать победу, но Марсель Киттель оказался быстрее и взял пятую победу в этом сезоне. Марк Кэвендиш (Dimension Data) сохранил майку лидера общего зачёта, финишировав 3-м.

На 2-м этапе Тура Абу-Даби-2017 Марсель Киттель не стал использовать дисковые тормоза из уважения к коллегам, о чём сообщил перед стартом.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Марсель Киттель (Quick Step Floors): «Сегодня я был мотивирован. Мы планировали выйти вперёд в последний момент, думаю, сделали это хорошо, даже едва ли не слишком поздно…

Финал получился странным. Сегодня ветер был встречно-боковым, дул слева, и я переходил с колеса на колесо, сохраняя силы и набирая скорость. Я верил в эту победу до самого конца, и взял её так же, как на Туре Дубая две недели назад, выходя из-за спин. Я видел, что еду быстрее остальных, но не был уверен, что этого хватит, чтобы первым пересечь финиш. Очень приятно одержать такую победу.

В начале этапа у меня был прокол, но благодаря отсутствию в тот момент бокового ветра опасности не было. Я очень быстро вернулся в пелотон.

На 1-м этапе я потерял шанс бороться за победу, а также лишился части кожного покрова, но сегодня мне хотелось взять максимум. Благодарю ребят за их помощь, они проделали замечательную работу.

Великолепно взять победу здесь перед Париж-Ниццей, моей первой гонкой в Европе.

Я ещё не видел видео финиша, но думаю, Калеб проиграл на самой финишной черте. Когда ты не спринтуешь до самого конца, это помогает твоим соперникам, в данном случае – мне. Это одна из тех ошибок, которую делал каждый спринтер.

Сегодня я не использовал дисковые тормоза из уважения к коллегам. Вчера по поводу падения Оуэйна Доулла началась дискуссия, что травмировать мог именно диск. Я решил не подливать масла в огонь. Но я всё ещё убеждён, что за дисковыми тормозами будущее, хотя ещё должна быть проведена работа. Защитный кожух может устранить беспокойство других гонщиков. Не в мою пользу и то, что никто не использует дисковые тормоза».

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Калеб Юэн (Orica-Scott): «Я не видел, насколько близко мы финишировали, но, думаю, то, что я начал праздновать, стоило мне этапа, что очень меня смущает. И мне также очень жаль из-за моих товарищей по команде, которые великолепно отработали ради меня. Я очень их подвёл.

Сегодня первые 100 км гонки я сидел в хвосте пелотона, потому что у меня болело плечо, но потом, когда начали наращивать темп, я сфокусировался на этапе и уже не обращал внимание на остальное. Команда поддерживала меня с самого старта, даже когда я сказал, что, возможно, не смогу принять участие в спринте. Они всегда верят в меня и отлично меня развозят! Я им полностью доверяю, потому что у Кэвендиша, Киттеля и Грайпеля здесь лучшие развозящие поезда. А мы вышли вперёд, и они не смогли обойти нас в конце. Хотя, конечно, моя ошибка стоила нам этапа. Но этот результат даёт мне уверенность, что я до самого финиша шёл на равных с лучшими спринтерами мира».

Дэйв МакПартланд, спортивный директор команды Orica-Scott: «Для нас этот результат Калеба равен победе, потому что он спринтовал после вчерашнего падения. Мы начали день, не строя чёткого плана, потому что утром Калеб чувствовал боль. Было решено дождаться середины этапа, что мы обычно не делаем. Он проехал впечатляюще, учитывая, как сильно упал вчера. И в конце был очень близко, Калеб подумал, что выиграл, но такое случалось почти с каждым спринтером».

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Марк Кэвендиш (Dimension Data): «Со всей откровенностью могу сказать, что сегодня Калеб был сильнейшим, удержался против ветра, я не смог ему соответствовать. За километр до финиша я понимал, что слишком выехал вперёд, потому что при встречном ветре надо сидеть на колесе. Со своей мощностью Марсель всегда едет на 5км/ч быстрее. Я хотел пройти Калеба, но не смог.

В финале ветер оказался сильнее, чем ожидалось, мы вчетвером слишком рано вышли на первые позиции. Выручило, что подъехала команда Orica, и мы смогли прыгнуть за ними, идеально, чтобы спрятаться от ветра.

Прежде я никогда не боролся в спринте с Калебом, впервые я понял, как тяжело обойти маленького гонщика, потому что в этом случае нет разницы, сидишь ты у него на колесе или подставляешься ветру».