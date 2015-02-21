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Бен Херманс, Руй Кошта и Фабио Ару о Туре Омана-2017

Бен Херманс – победитель, Руй Кошта и Фабио Ару - призёры Тура Омана-2017

 

 

  Бен Херманс (Ben Hermans) одержал первую в карьере победу на многодневной гонке, став победителем Тура Омана-2017, где также выиграл два этапа. 30-летний бельгийский гонщик команды BMC надел майку лидера после победы на 2-м этапе и защитил свою позицию, взяв победу на королевском этапе Тура Омана с финишем на Зелёной горе. В генеральной классификации Бен Херманс опередил ближайшего соперника Руя Кошту (UAE Abu Dhabi) на 22 секунды, тройку лучших на Туре Омана-2017 замкнул Фабио Ару (Astana).

 

Бен Херманс, Руй Кошта и Фабио Ару о Туре Омана-2017

 Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Бен Херманс (BMC): «Я опасался, что может случиться что-нибудь типа завала, потому что весь пелотон нервничал из-за ветра. Было очень опасно, а потом началась неразбериха с преследованием отрыва ради спринта. Но такова велогонка, всегда нужно сохранять концентрацию до пересечения финишной черты.

  Я очень счастлив, что смог выиграть два этапа и генеральную классификацию. Это больше, чем я мог мечтать. Неделя прошла для меня идеально, и сезон начался отлично.

 

  После тренировок я уже понимал, что нахожусь в очень хорошей форме. Такие ощущения были и раньше, но я никогда не побеждал в генеральной классификации. Я выигрывал этапы или классики, но никогда не выступал так хорошо в гонке с таким составом горняков, которые были здесь. В этом смысле я удивил сам себя.

 

  Конечно, это даёт мне уверенность. Я не гонщик уровня Ричи Порта, Тиджея Ван Гардерена или Грега Ван Авермата. Я использую свои шансы. На классиках у меня, возможно, тоже будет шанс. Льеж-Бастонь-Льеж – моя цель».

 

  Валерио Пива, спортивный директор команды BMС: «Потрясающая неделя и отличная работа сплочённой команды. Конечно, Бен был очень силён, выиграл два этапа, но ему помогали все. Без команды такой результат был бы невозможен, это победа команды. Мы приехали сюда, нацеливаясь выиграть этап, и не слишком задумывались о генеральной классификации. Когда Бен очень мощно прошёл первый подъём, мы поняли, что он сможет бороться за победу, и добились успеха. Это великолепное начало сезона для команды».

 

 

  Руй Кошта (UAE Abu Dhabi): «Великолепное чувство подняться на подиум после такого потрясающего соревнования. Наша команда проехала гонку, ставя цель быть протагонистами. Маршрут Тура Омана был сложным и требовал максимального приложения сил лучших гонщиков, поэтому своё второе место я считаю хорошим достижением. Конечно, я был бы больше доволен, если выиграл один из этапов, на которых финишировал вторым. Однако, это даёт мне дополнительную мотивацию продолжать бороться за победу на следующих гонках».

 

  Фабио Ару (Astana): «Учитывая, что цели сезона у меня впереди, я не собирался приезжать на эту гонку в 100% форме. Результат, который я показал на этой гонке, меня удовлетворяет, потому что  демонстрирует, что я хорошо тренировался зимой. Этот аспект очень важен для меня. Конечно, на такой гонке всегда хочется добиться лучшего результата, но самое важное у меня впереди.

 

  Гонка уникальна. В тренировках невозможно работать с той же интенсивностью после трёх или четырёх часов. Только гонка позволяет войти в ритм.

Я благодарю моих товарищей по команде за помощь, которую они мне оказывали на Туре Омана. Теперь короткий отдых, после чего направляюсь на Тур Абу-Даби».

 

Результаты 6 этапа Тура Омана-2017

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Теги к статье: Бен Херманс Руй Кошта Фабио Ару Тур Омана Tour of Oman многодневная гонка АзияТур

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Kuurne-Bruxelles-Kuurne

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5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico


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Комментарии

  • Александра
    Альберто Контадор: «Поеду на Т ... (1)
    Александра-Фото

    Я не хотел слишком рисковать в начале сезона, я много работал, и не было никакого желания, чтобы всё закончилось падением.

    Правильное решение. Конечно, было бы здорово увидеть Альберто на первом месте, но ему нужно просчитывать риски. Сезон только начался.

  • velodoctor
    Вольта Альгарве-2017. Этап 5 (2)
    velodoctor-Фото

    Скукатища еще та. Спасибо молодому португальцу из W52, а то бы так кучей и заехали все. 

  • RVL
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 5 (2)
    RVL-Фото
    Сережа сегодня биатлоном занимался)))
    приятно его слушать, чего уж тут.
    правда помарочку допустил небольшую, за что извинялся долго, ну а мы соскучившись, даже не корили его за это.
    а трансляцию смотрел на бритиш еврике, где косяки комментаторов были не заметны. в силу "силы" моего английского! целом норм!
    Вальверде и мувики хорошо отзащищались-молодца!
  • RVL
    Вольта Альгарве-2017. Этап 5 (2)
    RVL-Фото

    С победой Роглича!

    не знаю, кто там Квято развозил в гору, но смену сдал жестоко. такое ощущение, что должер был быть страйк, обеспечивший Квято запас по времени. но кегли еле поуворачивались, устояли и поехали дальше, в лице Роглича и пацанов сзади. Ну и португалец грамотно воспользовался разборкой "бигов"-молодец!

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 5 (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    этапчик так себе..Тим молодец)

    но комментатор просто жег) вот всего лишь неколько его перлов

     

    в голове едут шесть человеков и не понимают,что они тут делают

     

    велосипедисты едущие вертушкой вращаются,а кто едет командой-те извращенцы

     

    у мотоциклистов по сравнению с велосипедистами гораздо тяжелее между ног

     

    не правильно ставит ударения,падежи,вообще плохо знает русский))

     

    зачем то приплел братьев Самохваловых)

    Сережа-вернись)))

  • rude_rider
    Бен Херманс – покоритель Зелён ... (2)
    rude_rider-Фото

    врятли это я был но все же..

    а кто этот парень из БМС?)))

     

    Ару боролся до конца не за победу на этапе  (если он видел что Бен выиграл уже) а за место в генерале ибо ехал впереди Кошты..

  • ScaRR
    Бен Херманс – покоритель Зелён ... (2)
    ScaRR-Фото

    не помню кто,  по моему Rude_rider удивлялся как Конта радуется победе над каким-то парнем из BMC  не недельке  перед Вуэльтой 2016..

     

  • marketbk
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (8)
    marketbk-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    в Треке ему сделали посадку просто эталонную.

     

    Ладно, посмотрим в будущем , "эталонную" посадку Конты, сделанную в Треке за каких-то пару-тройку месяцев )))

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

     

    Любовь творит чудеса)))

  • rude_rider
    Чемпион Европы опередил чемпио ... (3)
    rude_rider-Фото

    Любит Дима вытаскивать резалты с архива))) хлебом не корми

  • ДимаЛел
    Чемпион Европы опередил чемпио ... (3)
    ДимаЛел-Фото
    21.02.2015 Вольта Альгарве-2015 3 этап
    Vila do Bispo - Sagres (ITT), 19.0 км
    1. Tony Martin (Ger) Etixx - Quick Step 0:21:51


    19.02.2016 Вольта Альгарве-2016. Этап 3
    Sagres - Sagres, 18 км, ITT
    1. Fabian Cancellara (Swi) Trek-Segafredo 0:20:57
    2. Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step 0:21:02

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2 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
3 Хаас Н. (Aus) (DDD) 395
4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
5 Арндт Н. (Aus) (SUN) 300
6 Герранс С. (Aus) (ORS) 260
7 Рестрепо Д. (Col) (KAT) 260
8 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
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