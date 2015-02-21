Бен Херманс, Руй Кошта и Фабио Ару о Туре Омана-2017

Бен Херманс – победитель, Руй Кошта и Фабио Ару - призёры Тура Омана-2017

Бен Херманс (Ben Hermans) одержал первую в карьере победу на многодневной гонке, став победителем Тура Омана-2017, где также выиграл два этапа. 30-летний бельгийский гонщик команды BMC надел майку лидера после победы на 2-м этапе и защитил свою позицию, взяв победу на королевском этапе Тура Омана с финишем на Зелёной горе. В генеральной классификации Бен Херманс опередил ближайшего соперника Руя Кошту (UAE Abu Dhabi) на 22 секунды, тройку лучших на Туре Омана-2017 замкнул Фабио Ару (Astana).

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Бен Херманс (BMC): «Я опасался, что может случиться что-нибудь типа завала, потому что весь пелотон нервничал из-за ветра. Было очень опасно, а потом началась неразбериха с преследованием отрыва ради спринта. Но такова велогонка, всегда нужно сохранять концентрацию до пересечения финишной черты.

Я очень счастлив, что смог выиграть два этапа и генеральную классификацию. Это больше, чем я мог мечтать. Неделя прошла для меня идеально, и сезон начался отлично.

После тренировок я уже понимал, что нахожусь в очень хорошей форме. Такие ощущения были и раньше, но я никогда не побеждал в генеральной классификации. Я выигрывал этапы или классики, но никогда не выступал так хорошо в гонке с таким составом горняков, которые были здесь. В этом смысле я удивил сам себя.

Конечно, это даёт мне уверенность. Я не гонщик уровня Ричи Порта, Тиджея Ван Гардерена или Грега Ван Авермата. Я использую свои шансы. На классиках у меня, возможно, тоже будет шанс. Льеж-Бастонь-Льеж – моя цель».

Валерио Пива, спортивный директор команды BMС: «Потрясающая неделя и отличная работа сплочённой команды. Конечно, Бен был очень силён, выиграл два этапа, но ему помогали все. Без команды такой результат был бы невозможен, это победа команды. Мы приехали сюда, нацеливаясь выиграть этап, и не слишком задумывались о генеральной классификации. Когда Бен очень мощно прошёл первый подъём, мы поняли, что он сможет бороться за победу, и добились успеха. Это великолепное начало сезона для команды».

Руй Кошта (UAE Abu Dhabi): «Великолепное чувство подняться на подиум после такого потрясающего соревнования. Наша команда проехала гонку, ставя цель быть протагонистами. Маршрут Тура Омана был сложным и требовал максимального приложения сил лучших гонщиков, поэтому своё второе место я считаю хорошим достижением. Конечно, я был бы больше доволен, если выиграл один из этапов, на которых финишировал вторым. Однако, это даёт мне дополнительную мотивацию продолжать бороться за победу на следующих гонках».

Фабио Ару (Astana): «Учитывая, что цели сезона у меня впереди, я не собирался приезжать на эту гонку в 100% форме. Результат, который я показал на этой гонке, меня удовлетворяет, потому что демонстрирует, что я хорошо тренировался зимой. Этот аспект очень важен для меня. Конечно, на такой гонке всегда хочется добиться лучшего результата, но самое важное у меня впереди.

Гонка уникальна. В тренировках невозможно работать с той же интенсивностью после трёх или четырёх часов. Только гонка позволяет войти в ритм.

Я благодарю моих товарищей по команде за помощь, которую они мне оказывали на Туре Омана. Теперь короткий отдых, после чего направляюсь на Тур Абу-Даби».