Александр Кристофф – победитель 1-го этапа Тура Омана-2017

Александр Кристофф побеждает в спринте на 1-м этапе Тура Омана-2017

29-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф (Alexander Kristoff) повторил свой успех 2016 года, выиграв этап Тура Омана-2017 с финишем в парке Насим в пригороде столицы Омана – Маскате.

В спринте Александр Кристофф обошёл итальянского гонщика команды Dimension Data Кристиана Сбаральи и итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Сонни Кольбрелли.

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Александр Кристофф:

«Конечно, весь пелотон смотрел на нас, так как мы были фаворитами, поэтому нашей команде пришлось взять контроль над гонкой с самого старта. Помогали Quick-Step и позже команда Sunweb. Наша команда отработала потрясающе. В конце все помогали в развозящем поезде.

Финиш был нам знаком по прошлому году, поэтому мы знали, что надо выйти вперёд немного позже, так как дорога прямая, и был встречный ветер. Мы довольно долго выжидали в пелотоне, и только в самом конце, за 300 м до финиша, вышли вперёд.

По правой стороне произошло падение, я потом услышал, что это был Боонен. Жаль, что он упал, его команда много работала весь день вместе с нами.

Встречный ветер осложнял спринт, но наш развоз был великолепен. Марко Халлер и Михаэль Мёркёв были последними в поезде, кто вывез меня на идеальную позицию. Нильс Полит тоже много помогал. Я горжусь командой.

Уже в Бессеже мы показали, что работаем слаженно, и я надеюсь, что мы продолжим в этом же духе».

Кристиан Сбаральи (Dimension Data): «На старте все переживали насчёт ветра, пелотон ехал нервно. Я доволен тем, как прошёл этап, тем, что я смог бороться в спринте без проблем, что не оказался заблокированным. Сегодня мы планировали, что в спринте команда будет работать на меня, все ребята выложились на 100%».

Филипп Модюи, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «День получился странным. За 30 км до финиша у нашей технички спустило колесо, нам пришлось его менять. Потом, к этому, наш лидер тоже прокололся (за 8 км до финиша и вернулся в пелотон за 4 км), так что мы запаниковали. Но в итоге Сонни занял 3-е место благодаря тому, что наши ребята сконцентрировались и проявили настоящий командный дух. Они помогали друг другу, держались вместе, и смогли показать результат в ситуации, в которой большинство ничего не смогло бы сделать».