Сёрен Крагх Андерсен, Руй Кошта и Бен Херманс о 3-м этапе Тура Омана-2017

Сёрен Крагх Андерсен побеждает на 3-м этапе Тура Омана-2017, Бен Херманс удерживает майку лидера

Сёрен Крагх Андерсен (Søren Kragh Andersen), 22-летний датский гонщик команды Sunweb, одержал победу на 3-м этапе Тура Омана-2017. Этап финишировал в 2,8-километровый подъём со средним градиентом 9%. Отрыв дня был пойман за 15 км до финиша, а финальный подъём просеял пелотон. Сёрен Крагх Андерсен обошёл на финише португальского гонщика команды UAE Abu Dhabi Руя Кошту и бельгийского гонщика команды BMC Бена Херманса, который пересёк финишную черту третьим и сохранил на своих плечах майку лидера Тура Омана-2017.

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Сёрен Крагх Андерсен: «Команда сегодня работала потрясающе, они довезли меня до подножия подъёма свежим, после чего моей задачей было завершить их работу. Я начал спринт за 250 м до финиша и пошёл на максимальной скорости. Пересекать финишную черту первым – это невероятно. Я запомню этот день, великолепные усилия команды и то, как отлично шла нога».

Марк Рееф, тренер команды Sunweb: «Мы планировали работать на Сёрена, вывезти его на лучшую позицию к финальному подъёму. Мы знали, что если поможем ему занять позицию в первой пятёрке гонщиков на финальном 2,5 км подъёме, то у него будет шанс взять победу. Этот план сработал идеально. Команда блестяще работала, Сёрен вышел на позицию в числе первых пяти гонщиков на последних 2 км, не потеряв сил. В конце подъёма он отфинишировал, взял свою первую победу в профессионалах».

Руй Кошта: «Сегодня чувствовал себя даже лучше, чем вчера. Поддержка команды, как обычно, была впечатляющей. Финальный подъём проходили на очень большой скорости, было трудно уехать от группы, поэтому расчёт времени для рывка был ключевым фактором. К сожалению, победу взять не удалось.

Однако, это второе место я считаю дополнительным подтверждением моей хорошей формы. Я доволен стабильностью своего выступления. Было великолепно показать высокий результат ради товарищей по команде и спонсоров. Я сделал всё, что мог, понимаю, что в этой гонке много сильных соперников».

Бен Херманс: «Сегодня всем было очень тяжело. Лауренс Де Плюс (QuickStep-Floors) атаковал, после чего для Грега Ван Авермата темп стал слишком быстрым. Мы надеялись, что Грег спринтует на последних 200 метрах, но Де Плюс слишком далеко уехал вперёд, и мне пришлось закрывать просвет. На моём колесе было два других гонщика, и они обошли меня. Я тоже взял бонусные секунды, так что всё не так плохо.

Уверен, что смогу удержать майку. Два дня в красной майке лидера – уже хороший результат. Мы надеемся на то, что Грег возьмёт победу на этапе, может быть, завтра.

Руй Кошта – более взрывной гонщик, но вы видели, что я сумел удержаться с ним на таком типе подъёмов. Думаю, на более протяжённом подъёме до Зелёной горы мне больше придётся следить за Мерхави Кудусом из команды Dimension Data и Романом Барде (AG2R La Mondiale)».

Валерио Пива, спортивный директор команды BMC: «У нас майка лидера, мы планировали дать уехать небольшой группе неопасных гонщиков, так и получилось. Нашим фаворитом на финиш был Грег Ван Авермат, мы взяли всю ответственность за преследование отрыва на себя.

Грег сегодня чувствовал себя не на 100. Бен был силён и финишировал третьим. Думаю, день прошёл для нас хорошо. Мы сохранили майку, и будем продолжать в том же духе».