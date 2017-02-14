Бен Херманс, Руй Кошта и Якоб Фугльсанг о 2-м этапе Тура Омана-2017

Бен Херманс (BMC) побеждает на 2-м этапе и надевает майку лидера Тура Омана-2017

Бен Херманс стал победителем 2-го этапа Тура Омана-2017, финишировавшего в подъём Аль-Джиссах. Благодаря победе 30-летний бельгийский гонщик команды BMC возглавил генеральную классификацию Тура Омана.

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

К финалу от пелотона осталась небольшая группа. Этап был сокращён на 3,5 км, поэтому финишная черта оказалась сразу за вершиной подъёма Аль-Джиссах, что изменило характер гонки. Бен Херманс и Грег Ван Авермат провели ещё одну селекцию в группе. За 1,5 км до финиша атаковал Грег Ван Авермат (BMC), которого затем догнал Мерхави Кудус (Dimension Data). Атака Бена Херманса оказалась успешной, на финише он опередил Руя Кошту (UAE Abu Dhabi) и Якоба Фугльсанга (Astana).

Бен Херманс о 2-м этапе Тура Омана-2017

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

«В финале мы планировали атаковать с Грегом Ван Аверматом. Он выбрал момент, когда мы пытались просто прибавить скорость на середине подъёма. Потом его догнал Кудус, но Кудус – гонщик взрывной и быстрый. Когда я заметил, что Грег отстаёт, то попробовал сам. Оставалось 300 м до финиша, но я знал, что у меня есть лишь один шанс – если начать спринт заранее, чтобы не понадобилась слишком взрывного ускорения. И всё сработало.

До сегодняшнего дня я не думал об этапе. Этот подъём помнил с 2015 года, когда атаковал у подножия, а Тиджей Ван Гардерен и Грег Ван Авермат были лидерами, и я финишировал с лучшими на вершине. Так что я знал, что этот подъём мне подходит. Но не ожидал, что возьму победу.

Гонка тяжёлая. Следующие три дня снова будет трудно, нам всё время придётся находиться впереди. Команде будет нелегко контролировать гонку, теперь все команды будут на нас смотреть. Нам ничего не остаётся кроме как взять контроль на себя, посмотрим, что получится.

Сегодня гонка ещё не окончена. Думаю, фаворитами являются 10 или 15 гонщиков. Подъём на Зелёную гору очень отличается от сегодняшнего».

Валерио Пива, спортивный директор команды BMC:

«Каждый год Грег Ван Авермат хорошо здесь выступает. Сложность представлял финиш в подъём, а не на спуске. Мы назначили лидером Грега, а Бен Херманс был нашим защищённым гонщиком. Мы знали, что Бен в отличной форме.

Когда до финиша осталось 3 км, мы решили развозить Бена и Грега. Бен хотел опередить своей атакой горняков. Грег атаковал, его начали преследовать. Потом Бен отлично выбрал момент для рывка.

Команда отработала прекрасно. У нас майка лидера, теперь будем её защищать. Финиш на Зелёной горе подходит Бену, но, конечно, в этой гонке есть лучшие горняки мира. 3-й этап подходит Грегу, так что у нас есть варианты».

Руй Кошта о 2-м этапе Тура Омана-2017

«Победа всегда главная цель, однако, я доволен вторым местом. Оно доказывает, что моя форма в порядке. Команда поддерживала меня. Сегодня Херманс был лучшим, он находился в нескольких метрах впереди меня и сумел защитить своё преимущество несмотря на мои попытки переложиться к нему.

Поздравляю Бена Херманса, но самые большие поздравления моим товарищам по команде, который на финальном подъёме ощутимо мне помогли.

Важно быть сплочённой командой, сегодня мы показали, что нас объединяет командный дух. Мы заняли правильные позиции в пелотоне, идеально рассчитали, когда надо было выйти вперёд».

Якоб Фугльсанг о 2-м этапе Тура Омана-2017

«Думаю, могу быть довольным своим выступлением. Обычно я не такой взрывной гонщик, но сегодня получилось нечто среднее. За 500 м до финиша думаешь, что вот она, уже финишная черта. Но в этот раз было не так. Я хорошо изучил этот подъём за прошлые годы, когда атаковал на первой части, а потом платил за это на втором небольшом отрезке у финиша. И хотя подъём не протяжённый, он супертяжёлый. Я старался изо всех сил, но на такой широкой открытой дороге и при таком ветре нужна и тактика.

Херманс вышел из-за спин в правильный момент. Возможно, он умнее провёл гонку, или, возможно, был сильнее. В Валенсии он показал, что уже находится в хорошей форме, и, конечно, он один из соперников наряду с Руем Коштой и несколькими другими».