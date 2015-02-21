Третья победа Александра Кристоффа на этапах Тура Омана-2017

Александр Кристофф одерживает третью победу на этапах Тура Омана-2017

29-летний норвежский гонщик команды Katusha-Alpecin Александр Кристофф завершил Тур Омана-2017 с тремя победами на этапах, выиграв спринт и на финальном этапе. В общей сложности у Александра Кристоффа теперь 7 выигранных этапов Тура Омана. На этот раз в спринте норвежский гонщик обошёл румынского гонщика команды Nippo-Vini Fantini Эдуарда Гросу и итальянского гонщика команды UAE Abu Dhabi Сашу Модоло.

Александр Кристофф также выиграл зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Photo © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Александр Кристофф: «Сегодня в Омане был один из самых ветреных дней, и мы знали, что контролировать гонку будет тяжело. Нам повезло, что команда BMC тоже старалась сохранять контроль над гонкой ради лидирующего в генеральной классификации Бена Херманса. В конце этапа они даже попытались выиграть этап поздней атакой Грега Ван Авермата.

Мы не держали контроль на протяжении всего этапа, но сделали главную работу в финале. К счастью, мои товарищи по команде поддерживали меня на финальных кругах. Особенно Марко Халлер, который потрясающе отработал на последних двух километрах и вывез меня на отличную позицию для спринта. За 150 м до финиша я шёл вторым, там был очень сильный встречный ветер. Поэтому финальные 150 м ощущались как 300 м, но я смог одержать победу и очень счастлив, что выиграл третий этап в этом выпуске Тура Омана.

Я доволен тем, как провёл гонку. 3 победы и очень хорошая погода, это идеально и для тренировки, и для гонки. И тут были хорошие подъёмы, что было мне необходимо для подготовки к классикам. На тренировке мне надо помучиться. Хорошо, что здесь я смог сильнее продавливать. Мы проехали гонку высшего уровня, что идеально для подготовки к весенней кампании.

Мы нацелены на бельгийские гонки Omloop Het Nieuwsblad и Kuurne-Brussels-Kuurne, у нас есть сильные гонщики в команде, такие, как Тони Мартин и Баптист Планкарт».