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Бен Херманс – покоритель Зелёной горы Тура Омана-2017

Бен Херманс побеждает на королевском этапе Тура Омана-2017 и укрепляет лидерство в общем зачёте

 

  Бен Херманс, надевший майку лидера Тура Омана-2017, укрепил свою позицию в генеральной классификации на королевском, 5-м этапе с финишем в подъём до Зелёной горы (Эль-Ахдар). 30-летний бельгийский гонщик команды BMC ответил на атаки Мерхави Кудуса (Dimenison Data) и Романа Барде (AG2R La Mondiale) и на финише на 3 секунды опередил итальянского гонщика команды Astana Фабио Ару и на 11 секунд -  португальского гонщика команды UAE Abu Dhabi Руя Кошту.

  После 5-го этапа Бен Херманс лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 22 секунды. Завтра гонщиков ждёт традиционный спринтерский этап.

 

Бен Херманс – победитель 5-го этапа Тура Омана-2017

 Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 Бен Херманс: «Учитывая, каких гонщиков я опередил сегодня, это моя самая большая победа в карьере. Было действительно тяжело, конечно, каждому было трудно.

 

  Кудус атаковал и набрал 10 секунд преимущества, но у меня хорошо шла нога. Я боялся, что другие смогут обойти меня сзади, но в итоге всё закончилось хорошо.

 

  Фабио Ару находился в пятнадцати метрах позади меня, и ехал очень быстро, он очень хотел выиграть этап и не сдавался. Даже за 100 м до финиша, когда он видел, что я выиграл, он продолжал бороться.

 

 После победы на 2-м этапе я приобрёл уверенность в своих силах, она усилилась после вчерашнего спринта за бонусными секундами.

 

  Ребята провели такую громадную работу, тащили впереди по здешним широким большим дорогам под сильным ветром. Я очень ценю их потрясающую работу, поэтому сегодня так хотел выиграть этап.

 

  Завтра мне может помешать лишь механическая проблема. Чем больше секунд в запасе, тем легче завтра, я не хотел стартовать на финальном этапе с одной секундой преимущества, а потом проиграть всё из-за бонусов в спринте. Не часто случается такое, когда теряешь лидерство на последнем этапе, но два года назад на Арктической гонке я лидировал, но проиграл из-за механической поломки. Поэтому не могу сказать сейчас, что уже выиграл генеральную классификацию.

 

  Это будет моя первая победа в генеральной классификации, хотя, конечно, впереди остаётся ещё один этап, но если обойдётся без невезения, я выиграю общий зачёт. Для меня это большой шаг вперёд, я очень счастлив, что смог закончить работу команды. Никогда не ожидал такого старта сезона, сначала в Валенсии (прим. – на Вуэльте Валенсии Бен Херманс занял 2-е место в общем зачёте), затем здесь, в Омане.  

На этих гонках я просто хотел попасть в десятку сильнейших».

 

  Валерио Пива, спортивный директор команды BMC: «Мы стартовали утром с целью защищать майку, Бен был решительно настроен. Он поверил в свои способности, и я тоже. Мечтой был подиум, но надо мечтать о победе, нужно верить в неё. Бен сейчас в лучшей форме своей жизни. Он начал сезон, будучи на 3 – 4 килограмма легче, чем в прошлом году, и уже в Валенсии был силён.

 

  Я считал фаворитом на этот этап Романа Барде. Бен вышел на старт уверенным в своих силах, у него уже была победа на 2-м этапе, что укрепило его веру в себя.

 

  Я очень рад за него, потому что когда ему представляется шанс, он всегда пробует.  В прошлые годы ему не везло. Он сломал два ребра пару лет назад, потом у него было много вторых мест. Но он заслужил своё положение в команде, потому что у нас не так много побеждающих гонщиков, и он, определённо, один из них.

 

 Он красиво выиграл, с ним была потрясающая команда, которая работает каждый день. Это победа Бена, но, конечно, и заслуга всей команды».

 

Результаты 5-го этапа Тура Омана-2017

 

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Теги к статье: Бен Херманс Ben Hermans BMC Тур Омана Tour of Oman многодневная гонка АзияТур

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  1. ScaRR

    Вчера, 23:04 | Регистрация: 7.02.2012

    не помню кто,  по моему Rude_rider удивлялся как Конта радуется победе над каким-то парнем из BMC  не недельке  перед Вуэльтой 2016..

     

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Комментарии

  • ScaRR
    Бен Херманс – покоритель Зелён ... (1)
    ScaRR-Фото

    не помню кто,  по моему Rude_rider удивлялся как Конта радуется победе над каким-то парнем из BMC  не недельке  перед Вуэльтой 2016..

     

  • marketbk
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (8)
    marketbk-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    в Треке ему сделали посадку просто эталонную.

     

    Ладно, посмотрим в будущем , "эталонную" посадку Конты, сделанную в Треке за каких-то пару-тройку месяцев )))

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

     

    Любовь творит чудеса)))

  • rude_rider
    Чемпион Европы опередил чемпио ... (3)
    rude_rider-Фото

    Любит Дима вытаскивать резалты с архива))) хлебом не корми

  • ДимаЛел
    Чемпион Европы опередил чемпио ... (3)
    ДимаЛел-Фото
    21.02.2015 Вольта Альгарве-2015 3 этап
    Vila do Bispo - Sagres (ITT), 19.0 км
    1. Tony Martin (Ger) Etixx - Quick Step 0:21:51


    19.02.2016 Вольта Альгарве-2016. Этап 3
    Sagres - Sagres, 18 км, ITT
    1. Fabian Cancellara (Swi) Trek-Segafredo 0:20:57
    2. Tony Martin (Ger) Etixx - Quick-Step 0:21:02
  • Андрон
    Тур Омана-2017. Этап 4 (1)
    Андрон-Фото

     В новостях СNN  комментатор сказал: " Победу одержал гонщик российской команды "Катюша" Александр Кристофф." 

    В-общем, ложки нашлись, а осадочек остался.

  • veloliveuser
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (8)
    veloliveuser-Фото

    а что же с Исагирре произошло - ктонить знает?

  • neso...
    Чемпион Европы опередил чемпио ... (3)
    neso...-Фото

    Для Мартина коротковато да и рельеф немного не его.

  • rude_rider
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (8)
    rude_rider-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

     

    с этого надо было начинать..а то эталон и тд и тп..

     

    за уши притянутые..особенное это касается величайшего..

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Вуэльта Андалусии-2017. Этап 3 (8)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    не смотрел но осуждаю?))  ахаха))

    перестал ерзать Конта.

    да,левая нога бывает ходит немного,но едет красиво.

    в Треке ему сделали посадку просто эталонную.

     

    пы сы.

    а потом,я его люблю) и он хоть боком будет сидеть-для меня это будет красиво) любовь это такая штука))

  • marketbk
    Вольта Альгарве-2017. Этап 3 (5)
    marketbk-Фото
    Благодарю за пояснение! Но разделка-то все-таки 18 км. Удивительно Демар прошел ее. Ладно бы до 10 км , еще бы можно было понять, а так... браво!!!

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4 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
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