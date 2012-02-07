Бен Херманс – покоритель Зелёной горы Тура Омана-2017

Бен Херманс побеждает на королевском этапе Тура Омана-2017 и укрепляет лидерство в общем зачёте

Бен Херманс, надевший майку лидера Тура Омана-2017, укрепил свою позицию в генеральной классификации на королевском, 5-м этапе с финишем в подъём до Зелёной горы (Эль-Ахдар). 30-летний бельгийский гонщик команды BMC ответил на атаки Мерхави Кудуса (Dimenison Data) и Романа Барде (AG2R La Mondiale) и на финише на 3 секунды опередил итальянского гонщика команды Astana Фабио Ару и на 11 секунд - португальского гонщика команды UAE Abu Dhabi Руя Кошту.

После 5-го этапа Бен Херманс лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 22 секунды. Завтра гонщиков ждёт традиционный спринтерский этап.

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Бен Херманс: «Учитывая, каких гонщиков я опередил сегодня, это моя самая большая победа в карьере. Было действительно тяжело, конечно, каждому было трудно.

Кудус атаковал и набрал 10 секунд преимущества, но у меня хорошо шла нога. Я боялся, что другие смогут обойти меня сзади, но в итоге всё закончилось хорошо.

Фабио Ару находился в пятнадцати метрах позади меня, и ехал очень быстро, он очень хотел выиграть этап и не сдавался. Даже за 100 м до финиша, когда он видел, что я выиграл, он продолжал бороться.

После победы на 2-м этапе я приобрёл уверенность в своих силах, она усилилась после вчерашнего спринта за бонусными секундами.

Ребята провели такую громадную работу, тащили впереди по здешним широким большим дорогам под сильным ветром. Я очень ценю их потрясающую работу, поэтому сегодня так хотел выиграть этап.

Завтра мне может помешать лишь механическая проблема. Чем больше секунд в запасе, тем легче завтра, я не хотел стартовать на финальном этапе с одной секундой преимущества, а потом проиграть всё из-за бонусов в спринте. Не часто случается такое, когда теряешь лидерство на последнем этапе, но два года назад на Арктической гонке я лидировал, но проиграл из-за механической поломки. Поэтому не могу сказать сейчас, что уже выиграл генеральную классификацию.

Это будет моя первая победа в генеральной классификации, хотя, конечно, впереди остаётся ещё один этап, но если обойдётся без невезения, я выиграю общий зачёт. Для меня это большой шаг вперёд, я очень счастлив, что смог закончить работу команды. Никогда не ожидал такого старта сезона, сначала в Валенсии (прим. – на Вуэльте Валенсии Бен Херманс занял 2-е место в общем зачёте), затем здесь, в Омане.

На этих гонках я просто хотел попасть в десятку сильнейших».

Валерио Пива, спортивный директор команды BMC: «Мы стартовали утром с целью защищать майку, Бен был решительно настроен. Он поверил в свои способности, и я тоже. Мечтой был подиум, но надо мечтать о победе, нужно верить в неё. Бен сейчас в лучшей форме своей жизни. Он начал сезон, будучи на 3 – 4 килограмма легче, чем в прошлом году, и уже в Валенсии был силён.

Я считал фаворитом на этот этап Романа Барде. Бен вышел на старт уверенным в своих силах, у него уже была победа на 2-м этапе, что укрепило его веру в себя.

Я очень рад за него, потому что когда ему представляется шанс, он всегда пробует. В прошлые годы ему не везло. Он сломал два ребра пару лет назад, потом у него было много вторых мест. Но он заслужил своё положение в команде, потому что у нас не так много побеждающих гонщиков, и он, определённо, один из них.

Он красиво выиграл, с ним была потрясающая команда, которая работает каждый день. Это победа Бена, но, конечно, и заслуга всей команды».