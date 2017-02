Тур Омана-2017. Этап 5 Категория:

Этап 5 Sama’il - Jabal Al Akhdhar, 152.5 км 1 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 04:08:46 2 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:03 3 Rui Costa (Por) Team UAE Abu Dhabi 0:00:11 4 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:00:27 5 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 6 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:00:34 7 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:00:38 8 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:00:41 9 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:00:44 10 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 11 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 0:01:03 12 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:01:08 13 Janier Acevedo (Col) UnitedHealthcare 0:01:10 14 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:01:19 15 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:01:28 16 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 17 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:01:29 18 Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare 0:01:38 19 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:01:42 20 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:51 21 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:01:58 22 Annas Ait el Abdia (Mar) Team UAE Abu Dhabi 0:02:03 23 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:02:04 24 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 25 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:02:08 26 Julian Arredondo (Col) Nippo - Vini Fantini 0:02:17 27 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 28 Dimitri Peyskens (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:02:23 29 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:02:33 30 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:02:36 31 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:02:55 32 John Anderson Rodriguez (Col) Delko Marseille Provence KTM 0:03:01 33 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 34 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 0:03:07 35 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:03:12 36 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:03:37 37 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:50 38 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 39 Guillaume Levarlet (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:03:53 40 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:04:24 41 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:04:28 42 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:04:58 43 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:05:42 44 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 0:06:00 45 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 46 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 47 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 48 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 49 Lukas Spengler (Swi) WB Veranclassic Aqua Protect 50 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 51 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 52 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 53 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 54 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 55 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:06:09 56 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:06:16 57 Christopher Jones (Usa) UnitedHealthcare 0:06:31 58 Gavin Mannion (Usa) UnitedHealthcare 0:06:34 59 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare 0:06:41 60 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:06:50 61 Alexander Cataford (Can) UnitedHealthcare 0:07:04 62 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 0:07:08 63 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:07:11 64 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:07:14 65 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 0:07:22 66 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 67 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:07:25 68 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:07:40 69 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 0:07:42 70 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:07:49 71 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:08:03 72 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 73 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:31 74 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 75 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 76 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 77 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 78 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 79 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 80 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 81 Julien Stassen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 82 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 83 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 84 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 85 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:37 86 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 0:09:51 87 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 0:10:01 88 Gregory Habeaux (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 89 Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina 0:10:08 90 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 0:10:19 91 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:10:38 92 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:10:48 93 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 94 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 95 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 96 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 97 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:11:04 98 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 0:11:09 99 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:11:21 100 Marco Marcato (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:11:33 101 Marko Kump (Slo) Team UAE Abu Dhabi 102 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:11:44 103 Daniel Eaton (Usa) UnitedHealthcare 0:12:05 104 Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare 0:12:23 105 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 0:12:35 106 Martin Laas (Est) Delko Marseille Provence KTM 0:12:44 107 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 0:12:49 108 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 109 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 110 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina 0:13:00 111 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 112 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 113 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:13:03 114 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 115 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:13:09 116 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 117 Yousif Mirza Alhammadi (Uae) Team UAE Abu Dhabi 0:13:13 118 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 0:13:23 119 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:13:39 120 Thomas Deruette (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:13:55 121 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 0:14:02 122 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 123 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:14:40 124 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 125 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 0:15:02 126 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:15:11 127 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 128 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:15:15 129 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 130 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 131 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 132 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:15:20 133 Sacha Modolo (Ita) Team UAE Abu Dhabi 134 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Abu Dhabi 135 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 0:15:32 136 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:15:35 137 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:15:38 138 Kenny Dehaes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:17:21 139 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 0:17:53 Генеральная классификация после 5 этапа 1 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 17:59:17 2 Rui Costa (Por) Team UAE Abu Dhabi 0:00:22 3 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:35 4 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:00:58 5 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:01:12 6 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:17 7 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:01:19 8 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:01:21 9 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:01:33 10 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:01:38 11 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:01:40 12 Janier Acevedo (Col) UnitedHealthcare 0:01:48 13 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 0:02:02 14 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 15 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 0:02:18 16 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:02:21 17 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:02:27 18 Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare 0:02:34 19 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:02:58 20 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:02:59 21 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:03:10 22 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 23 Dimitri Peyskens (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:03:19 24 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:03:57 25 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:04:15 26 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:04:29 27 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 0:04:30 28 Annas Ait el Abdia (Mar) Team UAE Abu Dhabi 0:04:50 29 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:33 30 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:05:49 31 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:06:06 32 John Anderson Rodriguez (Col) Delko Marseille Provence KTM 0:07:00 33 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:07:12 34 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:07:36 35 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:09:16 36 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:09:35 37 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:09:47 38 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:48 39 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 0:09:54 40 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:10:13 41 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:10:47 42 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:11:15 43 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:11:47 44 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:11:49 45 Guillaume Levarlet (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:12:37 46 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:12:47 47 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 0:13:19 48 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 0:14:39 49 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:14:53 50 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:15:22 51 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:15:31 52 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:15:46 53 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 0:15:53 54 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:16:20 55 Christopher Jones (Usa) UnitedHealthcare 0:16:48 56 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 0:18:06 57 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:18:51 58 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 0:18:55 59 Gavin Mannion (Usa) UnitedHealthcare 0:19:18 60 Marko Kump (Slo) Team UAE Abu Dhabi 0:19:19 61 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:19:23 62 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:19:29 63 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 0:19:32 64 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:19:33 65 Alexander Cataford (Can) UnitedHealthcare 0:19:50 66 Julian Arredondo (Col) Nippo - Vini Fantini 0:19:53 67 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 0:20:07 68 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 0:20:13 69 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:20:59 70 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:22:15 71 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:22:17 72 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:22:18 73 Lukas Spengler (Swi) WB Veranclassic Aqua Protect 0:22:27 74 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:22:42 75 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 0:22:44 76 Marco Marcato (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:22:49 77 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:23:00 78 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:23:02 79 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare 0:23:51 80 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:23:55 81 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:24:20 82 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:25:28 83 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:25:58 84 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 0:26:31 85 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:26:47 86 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 0:26:55 87 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:27:02 88 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 0:27:25 89 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:27:45 90 Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina 0:28:41 91 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:28:51 92 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:28:57 93 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina 0:30:38 94 Julien Stassen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:30:39 95 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 0:30:53 96 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:31:05 97 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:31:11 98 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 0:31:17 99 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 0:31:18 100 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:31:19 101 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:31:42 102 Gregory Habeaux (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:32:14 103 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 0:32:32 104 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:32:39 105 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:32:44 106 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 0:33:32 107 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:33:40 108 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:33:59 109 Yousif Mirza Alhammadi (Uae) Team UAE Abu Dhabi 0:34:07 110 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:34:26 111 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 0:34:43 112 Daniel Eaton (Usa) UnitedHealthcare 0:34:53 113 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:34:57 114 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:35:08 115 Thomas Deruette (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:35:13 116 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:35:16 117 Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare 0:35:49 118 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:36:30 119 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:36:40 120 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:36:42 121 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:36:43 122 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:37:11 123 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:38:26 124 Federico Zurlo (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:38:33 125 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 0:39:34 126 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 0:39:42 127 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:40:10 128 Martin Laas (Est) Delko Marseille Provence KTM 0:40:39 129 Sacha Modolo (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:40:50 130 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:40:55 131 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:41:23 132 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 133 Roberto Ferrari (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:42:39 134 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 0:45:26 135 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 0:46:06 136 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 0:48:36 137 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 0:49:19 138 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 0:51:20 139 Kenny Dehaes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:56:08 {STAGE 5 - LAST KILOMETER}

The Green Mountain was again an extreme challenge for the riders.#TOO2017 pic.twitter.com/qMCy8PC9mx — Tour of Oman (@tourofoman) 18 февраля 2017 г.



