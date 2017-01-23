 Ричи Порт, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о Туре Даун Андер-2017

Ричи Порт, Эстебан Чавес и Джей МакКарти подводят итоги Тура Даун Андер-2017

После того, как в 2015 от первого места на Туре Даун Андер его отделили всего 2 секунды, а в 2016 – 9 секунд, Ричи Порт (Richie Porte) не просто выиграл не покорявшийся ему Тур Даун Андер, но выиграл с весомым преимуществом 48 секунд, самым большим за всю историю гонки.

После победы на Туре Даун Андер-2017 Ричи Порт с 660 очками стал лидером Мирового тура.

Следующей целью 31-летнего австралийского гонщика команды BMC будет Париж-Ницца, где он дважды поднимался на первую ступень подиума (в 2013 и 2015).

27-летний колумбийский гонщик команды Orica-Scott Эстебан Чавес (Esteban Chaves), начавший сезон раньше, чем обычно, занял на Туре Даун Андер-2017 второе место.

Тройку призёров замкнул 24-летний австралийский гонщик Bora-Hansgrohe Джей Маккарти (Jay McCarthy). Ему удалось вернуть себе третью позицию в генеральной классификации благодаря бонусным секундам, взятым на промежуточных спринтах финального этапа гонки.

Ричи Порт о Туре Даун Андер-2017

Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

«Чувствую невероятное облегчение. Вспоминаю, как 9 лет назад на этой гонке по-настоящему началась моя карьера. Тогда команда, в которой я начинал, попала на гонку по вайлд-карт. Через два года я приехал сюда уже как гонщик команды Мирового тура. Дважды я близко подходил к победе, так что выиграть – это фантастика. Я счастлив тем, как работала моя команда. Ребята всю неделю ехали невероятно, и мы чувствуем просто огромное удовлетворение, одержав здесь победу.

Здесь со мной в команде ехали несколько ребят, которые будут со мной и на Тур де Франс. Впервые вокруг меня была построена команда. Часть я выступал как план В, но команда BMC поверила в меня в этом году. Думаю, сегодня я доказал, что могу отплатить за это. Я не чувствовал со стороны команды никакого давления, никто ничего не говорил мне, только в прессе меня называли фаворитом.

Моей следующей гонкой будет Париж-Ницца, я люблю её. Она проходит там, где мой второй дом в Европе».

Эстебан Чавес о Туре Даун Андер-2017

Photo © Santos Tour Down Under

«Мы очень и очень счастливы, не только я, а вся команда. Мы выиграли четыре этапа, критериум, финишировали 2-ми в общем зачёте. Прекрасно начинать сезон в такой форме.

Ричи Порт не имел конкурентов на двух подъёмах, он очень хорошо выступил.

Мы приехали сюда, потому что в прошлые годы мне было очень тяжело начинать сезон, когда в марте или апреле ещё холодно. Поэтому мы попытались найти что-то другое, начали раньше, так что посмотрим. Это был эксперимент».

Джей МакКарти о Туре Даун Андер-2017

photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

«Я очень доволен. Этим утром на собрании команды мы решили бороться на промежуточных спринтах, и это сработало. Должен выразить огромную благодарность команде, мы контролировали гонку с самого старта, не дали отрыву разыграть первый промежуточный спринт. Действующий чемпион мира Петер Саган развозил меня, это было потрясающе. Я очень счастлив быть на подиуме».