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Ричи Порт, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о Туре Даун Андер-2017

  Ричи Порт, Эстебан Чавес и Джей МакКарти подводят итоги Тура Даун Андер-2017

 

 

  После того, как в 2015 от первого места на Туре Даун Андер его отделили всего 2 секунды, а в 2016 – 9 секунд, Ричи Порт (Richie Porte) не просто выиграл не покорявшийся ему Тур Даун Андер, но выиграл с весомым преимуществом 48 секунд, самым большим за всю историю гонки.

  После победы на Туре Даун Андер-2017 Ричи Порт с 660 очками стал лидером Мирового тура.

 

  Следующей целью 31-летнего австралийского гонщика команды BMC будет Париж-Ницца, где он дважды поднимался на первую ступень подиума (в 2013 и 2015).

 

  27-летний колумбийский гонщик команды Orica-Scott Эстебан Чавес (Esteban Chaves), начавший сезон раньше, чем обычно, занял на Туре Даун Андер-2017 второе место.

 

  Тройку призёров замкнул 24-летний австралийский гонщик Bora-Hansgrohe Джей Маккарти (Jay McCarthy). Ему удалось вернуть себе третью позицию в генеральной классификации благодаря бонусным секундам, взятым на промежуточных спринтах финального этапа гонки.

 

 

Ричи Порт о Туре Даун Андер-2017

 

Ричи Порт, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о Туре Даун Андер-2017

 Ричи Порт, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о Туре Даун Андер-2017

 Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

 

  «Чувствую невероятное облегчение. Вспоминаю, как 9 лет назад на этой гонке по-настоящему началась моя карьера. Тогда команда, в которой я начинал, попала на гонку по вайлд-карт. Через два года я приехал сюда уже как гонщик команды Мирового тура. Дважды я близко подходил к победе, так что выиграть – это фантастика. Я счастлив тем, как работала моя команда. Ребята всю неделю ехали невероятно, и мы чувствуем просто огромное удовлетворение, одержав здесь победу.

 

  Здесь со мной в команде ехали несколько ребят, которые будут со мной и на Тур де Франс. Впервые вокруг меня была построена команда. Часть я выступал как план В, но команда BMC поверила в меня в этом году. Думаю, сегодня я доказал, что могу отплатить за это. Я не чувствовал со стороны команды никакого давления, никто ничего не говорил мне, только в прессе меня называли фаворитом.

 

Моей следующей гонкой будет Париж-Ницца, я люблю её. Она проходит там, где мой второй дом в Европе».

 

Эстебан Чавес о Туре Даун Андер-2017

 

 

Ричи Порт, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о Туре Даун Андер-2017

 Photo © Santos Tour Down Under

 

  «Мы очень и очень счастливы, не только я, а вся команда. Мы выиграли четыре этапа, критериум, финишировали 2-ми в общем зачёте. Прекрасно начинать сезон в такой форме.

  Ричи Порт не имел конкурентов на двух подъёмах, он очень хорошо выступил.

  Мы приехали сюда, потому что в прошлые годы мне было очень тяжело начинать сезон, когда в марте или апреле ещё холодно. Поэтому мы попытались найти что-то другое, начали раньше, так что посмотрим. Это был эксперимент».

 

Джей МакКарти о Туре Даун Андер-2017

 

 

Ричи Порт, Эстебан Чавес и Джей МакКарти о Туре Даун Андер-2017

 photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  «Я очень доволен. Этим утром на собрании команды мы решили бороться на промежуточных спринтах, и это сработало. Должен выразить огромную благодарность команде, мы контролировали гонку с самого старта, не дали отрыву разыграть первый промежуточный спринт. Действующий чемпион мира Петер Саган развозил меня, это было потрясающе. Я очень счастлив быть на подиуме».

 

Тур Даун Андер-2017. Результаты 6 этапа

 

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Эстебан Чавес Джей МакКарти Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Walther
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (3)
    Walther-Фото

    Ура, Порт! Ура, Юэн! Саган, так НЕ держать...

  • Walther
    Эстебан Чавес, Натан Хаас, Дже ... (1)
    Walther-Фото

    А я то думал, куда на финише делся Серхио Энао. Оказывается контакт с МакКарти. Да, обидно для обоих, но, да, таков велоспорт...

  • MSG
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (3)
    MSG-Фото

    Петер Саган возвращается на привычные позиции? Три раза был вторым на этой гонке

  • Rokka
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (3)
    Rokka-Фото
    Вот это да. Калеб зверствует))
  • Sm1T
    Четвёртая в карьере победа Рич ... (1)
    Sm1T-Фото

    Весь тур забрали австралийци :)

  • Лариса Евтушенко
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Лариса Евтушенко-Фото

    В первые попав на велотрек и посмотрев ЧР -я была очарована увиденным!!!!!эмоции зашкаливали!!!!Во первых от того что увидела своего сына на пъедестале !!А во вторых -познакомилась с прекрасными людьми -Н Парилиным и В Богомоловым!!!!хочу выразить благодарность им за чудесные  статьи и фото !!!!!!!!Утром просыпалась и скорее на Велолайв --читать очередной репортаж !!!Такое впечатление что они вообще не спали---весь день на треке -а ночью печатали статью!!!!!!и это на протяжении всего ЧР!!!!!!!настоящие профи своего дела!!!!!!Я уже дома в Адыгеи!!!!хочу поздравить всех работников Велолайва с 7 ми летием Вашего сайта!!!!!не было возможности во время это сделать !!!Успехов !!!удачи Вам!!!!!Жду  нетерпением очередного репортажа с велогонок!!!!!!!очень хочется чтобы велоспорт ценили и уважали в России!!!!!Всем велогонщикам желаю побед в новом сезоне!!!!

  • Eufemiano Fuentes
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (4)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не рано-ли в форму вошел....Риччи уже давно должен брать ГТ или вкатываться на подиум...

  • ungvar
    Приглашения на Вуэльту Каталон ... (3)
    ungvar-Фото

    Впервые вижу бразильскую команду на европейской гонке.

  • bob.velo17
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    bob.velo17-Фото

    Проведена большая работаюр Репортажи Николая блестящие Сразу видно человек в теме Фото Влада выше всяких похвал Продолжать в том же духе  Борис Б

  • Plotnik
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Plotnik-Фото

    Спасибо неутомимым журналистам за их титанический труд , осиленный не смотря на хворь.Всегда приятно смотреть на фотографии Влада , уже сами собой представляющие маленкий рассказ. И , конечно же "боевые" репортажи Николая Парилина , развёрнутые по всем правилам стратегии и тактики современного велоспорта не могут оставить равнодушным даже случайно зашедшего на страничку Велолайва дилетанта!Ещё раз хочу сказать СПАСИБО Вам за ваш профессионализм!

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3 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 325
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 300
5 Юэн К. (Aus) (ORS) 250
6 Улисси Д. (Ita) (UAD) 225
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