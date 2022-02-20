Джеймс Нокс: «Не раздумывая согласился остаться в команде Quick Step»

Джеймс Нокс продлил контракт с велокомандой Quick Step до конца 2023 года

26-летний британский велогонщик Джеймс Нокс (James Knox) продлил контракт с велокомандой Quick Step до конца 2023 года. В команде Патрика Лефевра Джеймс Нокс начал карьеру в 2018 году. Он принял участие в пяти Гранд-турах, где лучшим результатом в общем зачёте стало 11-е место на Вуэльте Испании в 2019 и 14-е – на Джиро д’Италия в 2020.

Хотя в этом сезоне добиться высоких мест в генеральной классификации на Гранд-турах не получилось, Джеймс Нокс считает себя скорее генеральщиком, чем специалистом классик, и считает, что может быть полезным помощником на трёхнедельных гонках. О продлении контракта и целях на будущие два сезона Джеймс Нокс рассказал в блоге на сайте команды Deceuninck-Quick Step.

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Джеймс Нокс: «Очень рад соглашению с Патриком и командой. Наши переговоры прошли очень гладко, мы с ним отлично поговорили, и мне было легко принять решение, долго думать я не стал. С этой командой я уже четыре года, а когда закончится контракт, будет шесть лет. Думаю, это довольно большой срок, половина «велосипедной жизни» в команде, с ума сойти, если вдуматься. Но я очень счастлив здесь остаться, чувствую себя в команде всё комфортнее.

Когда оглядываюсь назад, даже сложно подсчитать, сколько важного узнал за эти четыре года, потому что сейчас всё, чему научился, стало моей второй натурой. Только когда смотрю на Итана (Вернона), который придёт в нашу команду, вижу в нём себя – молодого парня из Великобритании, немного нервничающего из-за языковых различий, не знающего своего места в команде. Но я в команде пережил много великолепных моментов.

Столько приятных воспоминаний, что не могу выбрать какое-то особенное. Для меня было честью внести вклад в большое количество побед.

2021 год стал годом взлётов и падений. Гранд-туры проехал не так, как надеялся, но весна прошла великолепно, я с энтузиазмом старался делать всё, что мог ради товарищей по команде, но мне ещё многому предстоит учиться, чтобы двигаться вперёд.

Зимой мы подумаем, почему Гранд-туры проехал не так, как хотел, проанализируем, что можно сделать, от этого и будем отталкиваться. В качестве положительного примера могу привести выступление на Льеж-Бастонь-Льеж, где я помогал Жулиану занять место на подиуме, что мне лично принесло огромное удовлетворение. Я наслаждался той гонкой.

Также, победы Фабио (Якобсена) на Вуэльте Испании-2021, празднование его зелёной майки в Сантьяго-де-Компостела, и то, как мы пересекали финишную черту на 20-м этапе, - особенные для меня моменты. Я выступал с ним на Вуэльте в 2019 году, был в Польше, когда он упал. Потрясающе, как он преодолел всё.

Пока что я выступал на двух Гранд-турах – Джиро д’Италия и Вуэльте Испании. Во многом они похожи, оба мне подходят. Наверное, на Джиро больше стресса, потому что это первый Гранд-тур года, первый выход генеральщиков. Но я вырос на гонках в Италии и Испании, поэтому очень люблю там выступать, было бы сложно выбрать, какой из Гранд-туров нравится больше.

Я вижу себя больше генеральщиком, чем специалистом однодневных гонок. У меня нет взрывной мощности, как у Жулиана на классиках или Монументах, но я всё равно могу помогать команде на этих гонках. Думаю, в этом году на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж я показал, на что способен, был очень доволен своим выступлением.

Если взглянуть на мои результаты, я дважды завершал Гранд-туры в топ-15, так что могу видеть, что они подходят мне больше классик. Но в команде много молодых талантливых ребят, так что, возможно, я принесу больше пользы как товарищ по команде. Могу ставить свои цели, но, наверное, лучше, если я буду помогать сильным гонщикам продолжать добиваться результатов».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Джеймс – гонщик, олицетворяющий дух «Волчьей стаи». Он всегда прилагает все силы, работая на товарищей по команде. На Арденнских классиках он проделал огромный объём работы на команду, а также на максимуме выложился на Джиро и Вуэльте. Он легко адаптируется. В прошлом он проявил способности очень хорошего генеральщика, так что, продлив с ним контракт, мы расширили наши возможности и усилили нашу группу горняков. Мы очень рады, что он продолжит работать с нами в ближайшие два сезона».