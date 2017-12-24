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43-летний Оскар Севилья продлил контракт с велокомандой Medellin

43-летний Оскар Севилья продлил контракт на 2020 год

 

 

  43-летний испанский велогонщик Оскар Севилья (Óscar Sevilla) продлил контракт с колумбийской континентальной командой Medellin на 2020 год, о чём сообщает Ciclo21.com.

 

 

 

  В этом сезоне Оскар Севилья 8 раз поднимался на подиум, одержал три победы на этапах и в общем зачёте Вуэльты Чили, пять раз финишировал в топ-3 общего зачёта, завершил сезон 8-м в общем зачёте на Tour of Taihu Lake.

 

  Карьеру в профессиональном велоспорте Оскар Севилья начал в 1998 году, принял участие в 13 Гран-турах, его лучшим результатом в общем зачёте стало 2-е место на Вуэльте Испании-2001.  Последние годы он живёт и тренируется в Колумбии, выступает за колумбийские команды с 2011 года.

 

 Оскар Севилья не самый возрастной гонщик пелотона. Франсиско Мансебо старше его на полгода, и он также продолжает выступать, продлив контракт с командой Matrix Powertag.

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Теги к статье: Оскар Севилья Oscar Sevilla

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:36 | Регистрация: 24.12.2017

    Красавцы оба)))

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Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    43-летний Оскар Севилья продли ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавцы оба)))
  • Rokka
    Род Эллингворт: «Верю, что Мар ... (2)
    Rokka-Фото
    Великолепные слова. Думаю Род действительно поможет Кэву зажечь огонь в очередной раз
  • Колёсник
    Род Эллингворт: «Верю, что Мар ... (2)
    Колёсник-Фото
    Хочется верить
  • Александра
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    Александра-Фото

    Бывают плохие дни, бывают плохие сезоны. Не тот человек Квятковский, чтобы сдаваться.

  • AAA
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    AAA-Фото

    Просто с уходом Скай в Инеос кушать стали скромнее, а отсюда и результат.

  • Shalam s Urala
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Сад
    ?британские ученые?????
    точно! )))

  • RVL
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    RVL-Фото
    Вальверде редко на кого то работает...а вспомним Квято на тдф 18...?
  • Сад
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    Сад-Фото
    ?британские ученые?????
  • Shalam s Urala
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    Shalam s Urala-Фото

    тут разве что фантазировать..

    допустим, в команде действительно самые сильные фармацевты и биохимики. без грязных намёков - просто "все ... делают это", это навсегда часть этого спорта. кто дальше, кто ближе к черте, а кто и буквально по лезвию балансирует - кто не рискует, тот не пьёт шшш..

    и вот есть очевидный успех, а порой и полное доминирование. шампанское - фонтаном. однако в реалиях "нового чистого велоспорта" желательно этот успех более-менее достоверно объяснить. что придумает пиар-служба? а что придумать, если не заоблачную научность процесса? ну не смешить же всех - "мы тренируемся больше". поэтому - мы как все. но весь наш процесс ооочень-очень-преочень научный! наука побеждает!

    надувают человека биотехнологиями, надувают.. уж кажется - да возможно ли такое? чистые быстрее грязных??? эпоха суперменов? а может и до бессмертия уже - шаг?!

    но вдруг - БУМЦ! лопнул чей-то эндокриновый шарик. бумц - лопнул другой

    увы, человек до сих пор неизученная вселенная. что бы там не навоображали себе господа спортивные учёные

  • Kitsune-taichou
    Михал Квятковски: «Накопившаяс ... (14)
    Kitsune-taichou-Фото
    кажется, они в автобусе ская не только удачу забыли, но и оборудование :)

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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