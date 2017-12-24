43-летний Оскар Севилья продлил контракт с велокомандой Medellin

43-летний Оскар Севилья продлил контракт на 2020 год

43-летний испанский велогонщик Оскар Севилья (Óscar Sevilla) продлил контракт с колумбийской континентальной командой Medellin на 2020 год, о чём сообщает Ciclo21.com.

В этом сезоне Оскар Севилья 8 раз поднимался на подиум, одержал три победы на этапах и в общем зачёте Вуэльты Чили, пять раз финишировал в топ-3 общего зачёта, завершил сезон 8-м в общем зачёте на Tour of Taihu Lake.

Карьеру в профессиональном велоспорте Оскар Севилья начал в 1998 году, принял участие в 13 Гран-турах, его лучшим результатом в общем зачёте стало 2-е место на Вуэльте Испании-2001. Последние годы он живёт и тренируется в Колумбии, выступает за колумбийские команды с 2011 года.

Оскар Севилья не самый возрастной гонщик пелотона. Франсиско Мансебо старше его на полгода, и он также продолжает выступать, продлив контракт с командой Matrix Powertag.