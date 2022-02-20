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Петер Саган: «Я хочу помочь вырасти команде TotalEnergies»

Петер Саган о переходе в велокоманду TotalEnergies

 

 

  Петер Саган с 2022 года будет выступать во французской команде TotalEnergies, куда перешёл после пяти сезонов в команде Bora-hansgrohe. 31-летнего словацкого велогонщика, трёхкратного чемпиона мира не волнует, что он переходит в команду проконтинентального уровня, потому что выбрал эту команду, руководствуясь другими критериями, о чём рассказал в интервью Velo Magazine и L’Equipe.

 

 

 

  Петер Саган: «Мной интересовались несколько команд, но команда Бернадо проявила ко мне наибольшее уважение. Они, действительно, хотели меня подписать, и всё время это показывали. Они моментально отвечали на каждый возникающий у нас вопрос. У других иногда это занимало недели. Они собираются строить вокруг меня команду, именно это привлекло меня в проекте.

 

  Когда я присоединился к команде Bora-hansgrohe в 2016 году, люди тоже говорили о том, что команда маленькая. Главный вопрос относительно TotalEnergies – не какая это команда в настоящем, а какой она намеревается стать. Меня не волнует, что сейчас они не команда Мирового тура, я хочу помочь им вырасти.

 

  Характер и стиль ведения переговоров Бернадо мне понравился. Он серьёзен, когда это необходимо, и весёлый в остальное время. Он хочет, чтобы гонщики с удовольствием выступали на велосипедах. Мы все знаем, что велоспорт – это работа, занимающая всё время, что она требует серьёзного отношения и жертв, но важно знать, как получать удовольствие, ценить это, воспринимать всё легче, иначе долго работать не сможешь.  

 

  Велоспорт за последние три года очень изменился. Появилось несколько новых гонщиков, сами велогонки стали другими. Выбора нет, приходится адаптироваться и продолжать работать.

 

  Когда я постоянно побеждал и трижды стал чемпионом мира, мне никто не делал подарков. Возможно, казалось, что победы приходили легко, но это было не так. Мои победы – результат жертв. Такую цену платишь, чтобы остаться на вершине».

 

 В этом сезоне Петер Саган одержал пять побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия-2021 и зелёную майку лучшего в очковой классификации итальянского Гранд-тура.

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Теги к статье: Петер Саган TotalEnergies

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Алекс Даусетт не смог установи ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень жаль что не вышло, но я все равно ему =аплодирую стоя=, правильно сказал ,что «самой большой ошибкой было бы никогда не попробовать».

  • sixpack
    Алекс Даусетт не смог установи ... (3)
    sixpack-Фото

    а предполагали, что рекорд сэра еще долго не будет побит. 

     

    Даусетт, кстати, обгонял сэра на разделке -- Джиро 13ого (вроде) года

  • Shalam s Urala
    Алекс Даусетт не смог установи ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    смысл всё-таки упираться до финиша точно был - побить того, кто в 2015 через месяц побил его ) - и он привёз сэру 29 метров! браво!

  • Ернат
    Итоговый Мировой рейтинг UCI 2 ... (2)
    Ернат-Фото
    100% согласен
  • Astanaforever
    Deceuninck – Quick-Step - по ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Интересно даст ли Лефевр в 22 году выиграть один этап тура Кэву, и включит ли в состав чтобы тот побил рекорд Меркса? Или Эдди шепнет на ушко своему бельгийскому земляку Патрику , что бы не ставил в состав Марка и оставить рекорд Бельгии не быть побитым навечно.???? Вот в чем вопрос тысячелетия.Здесь очень все так щепетильно.
  • Astanaforever
    Итоговый Мировой рейтинг UCI 2 ... (2)
    Astanaforever-Фото
    При таком провальном сезоне из за нерадивых, кленовых спонсоров, умудриться занять Астане 13 место в мировом рейтинге, по сравнению с теми же DSM на 21 месте, можно сказать, что и не такой уж провальный сезон получился, к удивлению, однако.))) Бывало и еще похуже в 2011 году. Побыстрее забыть и перелистнуть следующую страницу...и с чистого листа так сказать..
  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    Earl57-Фото
    А поговорить? Куда спешить то? На презентацию спринтерских этапов пригласят спринтеров, они выскажут свое мнение. Горнякам и раздельщикам это неинтересно.
    Спринтеров в свою очередь не интересуют горы и финальная разделка. Так что профильная презентация этапов имеет свои плюсы.
  • Kay82
    Александр Шефер возвращается в ... (10)
    Kay82-Фото

    ни чего хорошего

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    На первых 3-х этапах ни одной категорийной горки, но зато 2 финиша в торчки, ещё + секции брусчатки на "раздельном" велосипеде то)

    8 ноября станет известно обо всех спринтерских этапах; 9 ноября организаторы раскроют маршрут среднегорных этапов; 10 ноября станут известны все горные этапы, а 11 ноября будет представлен Гранд-финал Джиро д’Италия и весь маршрут в целом.

    ИМХО - совсем не одобрил такую "затею" nea Зачем растягивать презентацию маршрута ГТ на неделю?

    Ну, хотели орги сделать отдельный реверанс Венгрии и её Grande Partenza на будущей Джиро - хорошо, но тогда всё остальное давайте на второй день, а нет, будут все теперь ждать с 3 до 11 ноября, да и что там ещё останется представить (кроме Grande Arrivo), когда 8-9-10 ноября раскроют все карты этапы на Джиро 2022

     

  • Ice
    Виктор Кампенартс: "Не буду п ... (3)
    Ice-Фото

    Цитата: reforg34
    Конечно не будет, т.к. заслуженный рекорд Сэра Брэдли Уиггинса случайно был побит. Понимает, что каждый раз не будет так везти и на этот раз будет что-то типа 52-53 км. Соревнуйся с Сэром Брэли Уиггинсом 20 раз, в 19 случаях Сэр Брэдли Уиггинс с легкостью бы привез вагон времени, но тут как раз случился тот самый 20-й случай и теперь рекорд не принадлежит "заслуженному владельцу", а принадлежит гонщику который не имеет ни одного золота на ЧМ или ОИ, ни в одной дисциплине.
    Бельгиец ни себе ни людям конечно же.Испортил заслуженный рекорд, а там трава не расти. Ну что выиграл после этого бельгиец?  Ни себе ни людям в общем.

    От вас бомбит) Кампенартс побил рекорд за счет грамотной подготовки и формы. А ваш сэр на поверку оказался таким себе рекордсменом, раз его побил человек без трекового прошлого и медалей. Делайте выводы...

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