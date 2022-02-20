Петер Саган: «Я хочу помочь вырасти команде TotalEnergies»

Петер Саган о переходе в велокоманду TotalEnergies

Петер Саган с 2022 года будет выступать во французской команде TotalEnergies, куда перешёл после пяти сезонов в команде Bora-hansgrohe. 31-летнего словацкого велогонщика, трёхкратного чемпиона мира не волнует, что он переходит в команду проконтинентального уровня, потому что выбрал эту команду, руководствуясь другими критериями, о чём рассказал в интервью Velo Magazine и L’Equipe.

Петер Саган: «Мной интересовались несколько команд, но команда Бернадо проявила ко мне наибольшее уважение. Они, действительно, хотели меня подписать, и всё время это показывали. Они моментально отвечали на каждый возникающий у нас вопрос. У других иногда это занимало недели. Они собираются строить вокруг меня команду, именно это привлекло меня в проекте.

Когда я присоединился к команде Bora-hansgrohe в 2016 году, люди тоже говорили о том, что команда маленькая. Главный вопрос относительно TotalEnergies – не какая это команда в настоящем, а какой она намеревается стать. Меня не волнует, что сейчас они не команда Мирового тура, я хочу помочь им вырасти.

Характер и стиль ведения переговоров Бернадо мне понравился. Он серьёзен, когда это необходимо, и весёлый в остальное время. Он хочет, чтобы гонщики с удовольствием выступали на велосипедах. Мы все знаем, что велоспорт – это работа, занимающая всё время, что она требует серьёзного отношения и жертв, но важно знать, как получать удовольствие, ценить это, воспринимать всё легче, иначе долго работать не сможешь.

Велоспорт за последние три года очень изменился. Появилось несколько новых гонщиков, сами велогонки стали другими. Выбора нет, приходится адаптироваться и продолжать работать.

Когда я постоянно побеждал и трижды стал чемпионом мира, мне никто не делал подарков. Возможно, казалось, что победы приходили легко, но это было не так. Мои победы – результат жертв. Такую цену платишь, чтобы остаться на вершине».

В этом сезоне Петер Саган одержал пять побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия-2021 и зелёную майку лучшего в очковой классификации итальянского Гранд-тура.