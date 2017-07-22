Тим Деклерк: «Через 14 лет я, наконец, получил диплом»

Тим Деклерк о долгожданном дипломе и прошедшем сезоне

32-летний бельгийский велогонщик Тим Деклерк (Tim Declercq), бессменный «мотор» велокоманды Deceuninck-Quick Step по прозвищу «Трактор», недавно отпраздновал не только окончание плодотворного для команды велосезона, но и получение диплома магистра физической культуры.

Тим Деклерк в интервью сайту команды рассказал, как ему удавалось совмещать процесс получения высшего образования и работу профессионального велогонщика, и чем ему запомнился сезон 2021 года.

Сезон Тима Деклера в этом году начался 14 февраля, а завершился 3 октября. Бельгийский гонщик в седьмой раз в карьере стартовал на Париж-Рубэ, в шестой раз принял участие в Туре Фландрии. Из 21 гонки лишь четыре не доехал до конца, в общей сложности набрал 67 гоночных дней.

Photo © Deceuninck - Quick-Step/ Photo credit: ©Wout Beel

Тим Деклерк: «Работа всей моей жизни. В какой-то момент родители и я тоже думали, что окончание университета так и останется для меня мечтой. Но внезапно я смог почти достичь финишной черты. Через 14 лет, наконец, получил степень магистра по физической культуре со специализацией в области тренировки. Это, действительно, заняло время, потому что у меня теперь появилась дочь Марилу, и учиться стало немного труднее. Я начинал учиться, когда и мысли не было, что стану профессиональным велогонщиком. Так что мне очень хотелось довести дело до конца.

Во время тренировочных лагерей у меня обычно оставалось не больше часа, чтобы сфокусироваться на учёбе. Облегчало задачу, что мне не надо было физически присутствовать на лекциях. За прошедшие годы я не только гонялся и учился, свободное время тоже оставалось. Теоретическая часть не представляла для меня особого труда, я сдал экзамены и всё. Теперь мне нужно выполнить несколько задач и групповую работу. К счастью, могу закончить это в команде, потому что проводил исследование о распределении ролей в команде высокого уровня, сравнил с тем, как это реализуется на практике. Никогда не думал становиться учителем, но позже, когда моя карьера профессионального велогонщика закончится, мне бы очень хотелось стать тренером и остаться работать в велоспорте.

Это сезон был долгим, но в то же время превосходным, потому что у нас из-за ковида зимний период межсезонья получился коротким. Вторая часть сезона у меня прошла отлично, особенно Тур де Франс. Но потом, наверное, у меня был самый худший момент сезона, когда я упал. Я всё равно смог продолжить гонку и помогал в целости и сохранности довезти Кэва в его зелёной майке до Парижа. Это было прекрасно.

Ещё незабываемым стал Тур Фландрии (победителем которого стал товарищ Тим Деклерка по команде Каспер Асгрен). Испытываешь такое удовлетворение, когда вносишь вклад в победу, и воодушевление, когда получаешь признательность команды.

Мой сезон закончился на мокром Париж-Рубэ. Я был в отличной форме, но во время гонки с трудом удерживался в седле. Все нервничали и немного опасались перед стартом, что вполне нормально. У нас был идеальный сценарий, Баллерини и я должны были находиться впереди, и сначала всё шло прекрасно. Но как только зашли на брусчатку, мне уже не было так хорошо, я едва мог ровно сидеть в седле. На следующий год лично я надеюсь, что у нас снова будет обычная сухая Париж-Рубэ, хотя, конечно, зависит от того, как решат боги погоды.

Сейчас немного отдохну вместе с дочкой и женой. Следующей весной снова хочу быть сильным на классиках. Часть подготовки – долгие тренировки на выносливость, но также нужны и другие тренировки, в противном случае тело больше не будет отвечать, если тренировать одну выносливость. Но сначала надо отдохнуть морально и физически, а потом мы будем снова готовиться к новому сезону».