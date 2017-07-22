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Тим Деклерк: «Через 14 лет я, наконец, получил диплом»

Тим Деклерк о долгожданном дипломе и прошедшем сезоне  

 

 

  32-летний бельгийский велогонщик Тим Деклерк (Tim Declercq), бессменный «мотор» велокоманды Deceuninck-Quick Step по прозвищу «Трактор», недавно отпраздновал не только окончание плодотворного для команды велосезона, но и получение диплома магистра физической культуры.

 

  Тим Деклерк в интервью сайту команды рассказал, как ему удавалось совмещать процесс получения высшего образования и работу профессионального велогонщика, и чем ему запомнился сезон 2021 года.

 

  Сезон Тима Деклера в этом году начался 14 февраля, а завершился 3 октября. Бельгийский гонщик в седьмой раз в карьере стартовал на Париж-Рубэ, в шестой раз принял участие в Туре Фландрии. Из 21 гонки лишь четыре не доехал до конца, в общей сложности набрал 67 гоночных дней.

 

Тим Деклерк: «Через 14 лет я, наконец, получил диплом»

 

Photo  © Deceuninck - Quick-Step/ Photo credit: ©Wout Beel

 

  Тим Деклерк: «Работа всей моей жизни. В какой-то момент родители и я тоже думали, что окончание университета так и останется для меня мечтой. Но внезапно я смог почти достичь финишной черты. Через 14 лет, наконец, получил степень магистра по физической культуре со специализацией в области тренировки. Это, действительно, заняло время, потому что у меня теперь появилась дочь Марилу, и учиться стало немного труднее. Я начинал учиться, когда и мысли не было, что стану профессиональным велогонщиком. Так что мне очень хотелось довести дело до конца.

 

  Во время тренировочных лагерей у меня обычно оставалось не больше часа, чтобы сфокусироваться на учёбе. Облегчало задачу, что мне не надо было физически присутствовать на лекциях. За прошедшие годы я не только гонялся и учился, свободное время тоже оставалось. Теоретическая часть не представляла для меня особого труда, я сдал экзамены и всё. Теперь мне нужно выполнить несколько задач и групповую работу. К счастью, могу закончить это в команде, потому что проводил исследование о распределении ролей в команде высокого уровня, сравнил с тем, как это реализуется на практике. Никогда не думал становиться учителем, но позже, когда моя карьера профессионального велогонщика закончится, мне бы очень хотелось стать тренером и остаться работать в велоспорте.

Тим Деклерк: «Через 14 лет я, наконец, получил диплом»

 

  Это сезон был долгим, но в то же время превосходным, потому что у нас из-за ковида зимний период межсезонья получился коротким. Вторая часть сезона у меня прошла отлично, особенно Тур де Франс. Но потом, наверное, у меня был самый худший момент сезона, когда я упал. Я всё равно смог продолжить гонку и помогал в целости и сохранности довезти Кэва в его зелёной майке до Парижа. Это было прекрасно.

 

  Ещё незабываемым стал Тур Фландрии (победителем которого стал товарищ Тим Деклерка по команде Каспер Асгрен). Испытываешь такое удовлетворение, когда вносишь вклад в победу, и воодушевление, когда получаешь признательность команды.  

 

  Мой сезон закончился на мокром Париж-Рубэ. Я был в отличной форме, но во время гонки с трудом удерживался в седле. Все нервничали и немного опасались перед стартом, что вполне нормально. У нас был идеальный сценарий, Баллерини и я должны были находиться впереди, и сначала всё шло прекрасно. Но как только зашли на брусчатку, мне уже не было так хорошо, я едва мог ровно сидеть в седле. На следующий год лично я надеюсь, что у нас снова будет обычная сухая Париж-Рубэ, хотя, конечно, зависит от того, как решат боги погоды.

 

  Сейчас немного отдохну вместе с дочкой и женой. Следующей весной снова хочу быть сильным на классиках. Часть подготовки – долгие тренировки на выносливость, но также нужны и другие тренировки, в противном случае тело больше не будет отвечать, если тренировать одну выносливость. Но сначала надо отдохнуть морально и физически, а потом мы будем снова готовиться к новому сезону».

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Теги к статье: Тим Деклерк Tim Declercq Deceuninck-Quick Step

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  1. close2you

    Сегодня, 09:47 | Регистрация: 22.07.2017

    Я тут представил, что эту новость на бельгийском велолайве, комментирует "брюссельФоревер" со словами : опять за счёт бельгийских налогоплатильщиков будет кормиться этот Деклерк. Даже образования не имеет, чтоб педали крутить.. ни одной победы... его Лефевр по старой дружбе держит)) Конец цитаты соответственно)) ой умора

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Комментарии

  • close2you
    Тим Деклерк: «Через 14 лет я, ... (1)
    close2you-Фото
    Я тут представил, что эту новость на бельгийском велолайве, комментирует "брюссельФоревер" со словами : опять за счёт бельгийских налогоплатильщиков будет кормиться этот Деклерк. Даже образования не имеет, чтоб педали крутить.. ни одной победы... его Лефевр по старой дружбе держит)) Конец цитаты соответственно)) ой умора
  • sixpack
    Дмитрий Груздев и Артем Захаро ... (30)
    sixpack-Фото

    Судить о вкладе гонщиков вроде Груздева по телекартинке невозможно. На любой классике в хвосте едет разношерстая толпа. Задача #1 для этих гонщиков -- помощь упавшим и проколотым членам команды -- помочь добрать / отдать колесо. При начале разборок в голове этот хвост неизбежно отпадает и ДНФ/ОТЛ. Какой-нибудь Стеелс, у которого в 32 года 0 побед и результаты вроде Груздева, в следующем году снова выступает в DQS, которая много сильнее Астаны. 

     

    Захаров это отдельная тема. Будь Астана реально коммерческой командой, его б в Астане не было. Просто состав был бы меньше. Поэтому ничьего места (в нынешней парадигме) он не занимает, тренируется таким образом за счет бюджета. Я не уверен, что молодые, которых можно поставить в Астану без ДНФ в каждой гонке, вообще наличествуют. 

  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде закончит к ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: valverdezzz
    Хорхе вырезает спринт у Жильбера на Амстеле


    Да пусть уже вырезает на Амстеле, лишь бы не на Примавере ))

  • VeloVelo
    Патрик Лефевр наметил цели для ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо.

  • VeloVelo
    Ради досрочного расторжения ко ... (7)
    VeloVelo-Фото

    С DSM точно не все в порядке.

  • uran
    Ради досрочного расторжения ко ... (7)
    uran-Фото
    Да много команд какие замазаны в "неуставных" отношениях. Тот же Бахрейн, когда Костя начал бодаться за выплаты его сразу убрали и другим дали понять. Нибали там не обижали, но и он мог за гонщиков замолвить.
  • Адриен
    Ради досрочного расторжения ко ... (7)
    Адриен-Фото
    Слушайте, вы описали НОРМАЛЬНЫЕ капиталистические взаимоотношения между работодателем и нанятым по контракту работником. Вот так всё и работает. Какого хозяина-кормильца интересуют жизненные обстоятельства, внутренние чувства, амбиции пашущего на него человека ? Какой там диалог ? Есть контракт - работай, выполняй всё, что в нем предусмотрено. Остальное - ненужные, не интересующие работодателя сантименты. Потому как работник - обычная функция. Так что винить команду не стоит - знал куда и на что шел. Лучше бы разобрался со своим агентом. Иностранным...
  • Earl57
    Ради досрочного расторжения ко ... (7)
    Earl57-Фото
    У Ван Арта другая ситуация была. На момент конфликта у него уже был подписан контракт с Джамбо, он был готов задержаться в Веранде на один сезон, чтобы помочь своим друзьям. Но хозяин Веранды затеял слияние с Румпортом и уволил тренера Ван Арта и всех его друзей. Ван Арт сказал, что его согласия на слияние никто не спрашивал и в новую команду он идти отказывается. Деньги для него значения не имели, его не устраивал коллектив в объединенной команде. И после слияния по любому было надо подписывать другой контракт, потому что после объединения Веранда как команда переставала существовать.
    Потом произошел инцидент с поломкой велосипеда во время гонки. Ваут заявил, что велосипед ему сломали преднамеренно, в качестве мести за отказ. Хозяин Веранды отрицал, что велосипед механики сломали специально, мол это была просто случайность.
    Ван Арт ушел досрочно, мотивируя это тем что оставаться в таких условиях было опасно, его могли покалечить из мести.
    Джамбо обратилось в UCI с вопросом, могут ли они в данной ситуации подписать контракт на следующий год, им разрешили.
  • SportSpirit
    Ради досрочного расторжения ко ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Краем глаза наблюдаю за развитием карьеры ван Вилдера с ЧМюноши-2018, где он, пожертвовав своими личными шансами, помог Эвенпулу после прокола и долгого ожидания помощи догнать отрыв. 

     

    С дивана было впечатление, что первую половину сезона Илан провел намного сильнее, чем вторую. А там подводные течения, однако. Молодые бельгийцы они амбициозные - факт! - и знают чего хотят. Тот же ван Арт переходил в JV со скандалом и, как казалось, необоснованными амбициями. Финансовые претензии по его делу до сих пор не урегулированы. Будем посмотреть) 

     

    P.S. тем удивительней, что в DSM прижился и провел сильный сезон Роман Барде (типа французы больше интуиты и куражисты). Но это был первый сезон)  

  • RVL
    Алехандро Вальверде закончит к ... (17)
    RVL-Фото
    У Альберто траблы с командой как симптом. Особенно в конце.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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