Прокол и сломанные тормоза не помешали Кристофу Лапорту финишировать 6-м на Париж-Рубэ-2021

Прокол и сломанные тормоза не помешали Кристофу Лапорт финишировать 6-м на Париж-Рубэ-2021

28-летний французский велогонщик команды Cofidis Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) справился со сломанными тормозами и проколом и финишировал 6-м на Париж-Рубэ-2021. Кристоф Лапорт попал в кадр оператора, когда ему пришлось на поворотах несколько раз вместо тормоза использовать ногу, замедляя заднее колесо. Лапорт терпеливо ждал помощи своей технички, голосуя рукой, а потом долго догонял пелотон. Несмотря на все трудности, французский гонщик впервые в карьере вошёл в десятку сильнейших на классике Монументе.

Ален Делёй (Alain Deloeuil), спортивный директор команды Cofidis: «У Кристофа случился прокол в самый неподходящий момент, мы не могли быстро ему помочь из-за других техничек. Нам пришлось снова менять ему велосипед, потому что тормоза не работали. Он проехал около 30 километров среди техничек, пока смог добрать группу, оставшуюсяч от пелотона».

Кристоф Лапорт: «Безумный был день, как и ожидалось. На брусчатке я смог занять хорошую позицию. Потом прокололся, а когда доехал до группы фаворитов, пришлось менять велосипед. Думал, моя гонка окончена, но сдаваться не хотел и выложился по максимуму. Мне удалось добраться до группы фаворитов и побороться на финише за высокое место.

Я очень доволен результатом. Париж-Рубэ – гонка, которую очень люблю. Наверное, не будь этих неудач, выступил бы лучше, но очень горжусь тем, как проехал эту гонку. Париж-Рубэ в таких условиях запомнится надолго!»