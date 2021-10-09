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Прокол и сломанные тормоза не помешали Кристофу Лапорту финишировать 6-м на Париж-Рубэ-2021

Прокол и сломанные тормоза не помешали Кристофу Лапорт финишировать 6-м на Париж-Рубэ-2021

 

 

  28-летний французский велогонщик команды Cofidis Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) справился со сломанными тормозами и проколом и финишировал 6-м на Париж-Рубэ-2021.  Кристоф  Лапорт попал в кадр оператора, когда ему пришлось на поворотах несколько раз вместо тормоза использовать ногу, замедляя заднее колесо. Лапорт терпеливо ждал помощи своей технички, голосуя рукой, а потом долго догонял пелотон. Несмотря на все трудности, французский гонщик впервые в карьере вошёл в десятку сильнейших на классике Монументе.

 

Прокол и сломанные тормоза не помешали Кристофу Лапорт финишировать 6-м на Париж-Рубэ-2021

 

  Ален Делёй (Alain Deloeuil), спортивный директор команды Cofidis: «У Кристофа случился прокол в самый неподходящий момент, мы не могли быстро ему помочь из-за других техничек. Нам пришлось снова менять ему велосипед, потому что тормоза не работали. Он проехал около 30 километров среди техничек, пока смог добрать группу, оставшуюсяч от пелотона».

 

 Кристоф Лапорт: «Безумный был день, как и ожидалось. На брусчатке я смог занять хорошую позицию. Потом прокололся, а когда доехал до группы фаворитов, пришлось менять велосипед. Думал, моя гонка окончена, но сдаваться не хотел и выложился по максимуму. Мне удалось добраться до группы фаворитов и побороться на финише за высокое место.

 

  Я очень доволен результатом. Париж-Рубэ – гонка, которую очень люблю. Наверное, не будь этих неудач, выступил бы лучше, но очень горжусь тем, как проехал эту гонку. Париж-Рубэ в таких условиях запомнится надолго!»

 

 

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Теги к статье: Кристоф Лапорт Christophe Laporte Cofidis Париж - Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта гонка Мирового тура классика

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (87)
    s75-Фото
    @cirogazzetta: из Бахрейна в команду переходит Роджер Хэммонд!

    Об этом возможном назначении говорили уже несколько месяцев. Очередной кадровый ход Эллингворта.
  • si40w
    Флориан Вермеерс – призёр Пари ... (2)
    si40w-Фото
    Цитата: sergeipauk
    Молодец, в такой гонке протрепел , большое  будующее у него! Пишут, показуха послефиниша у лидера...........  Закончть гонку это выброс эмоций. Кто закончил эту гонку, герои. СЕВЕРНЫЙ АД!
    Поддерживаю каждое слово... кроме "будуЮщий")))
  • si40w
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (14)
    si40w-Фото
    С победой Кольбрелли!!! Незаслуженных победителей в таких гонках не бывает. Сам болел за МВДП, но как же раздражают эти стоны про "колесников". Было бы это так просто, так все бы колесничали
  • RVL
    Ваут ван Арт о Париж – Рубэ-20 ... (10)
    RVL-Фото
    И пару нянек к дворникам,мокрый памперс менять)))
  • Earl57
    Tre Valli Varesine-2021. Резул ... (1)
    Earl57-Фото

    До финиша доехали 41 из 166 в стартовом листе. Последняя группа заехала почти через 9 минут после Де Марки. Остальным похоже уже действительно до лампочки...

     

    В твиттере прикололись над Ремко.

    ""Pogacar attacking at 117 to go"

  • RVL
    Ваут ван Арт о Париж – Рубэ-20 ... (10)
    RVL-Фото

    .

  • RVL
    Ваут ван Арт о Париж – Рубэ-20 ... (10)
    RVL-Фото

     лайв чат на 15.56.

    Там стрелками указан разрыв на фото между ними. И это был последний момент их вместе. Это было за 92 км до финиша

  • Salamandra
    Сонни Кольбрелли - победитель ... (7)
    Salamandra-Фото
    Вошла сюда для того, чтобы написать именно такой комментарий. Но вы уже написали его за меня :) Спасибо вам, поддерживаю целиком и полностью.
  • Nathan
    Ваут ван Арт о Париж – Рубэ-20 ... (10)
    Nathan-Фото
    Цитата: RVL
    был момент ключевой как мне показалось. вандерпул натянул, пошла струна, а перед ван артом кто то упал. воут успел оттормозиться, да- не упал, но почти остановился и словил просвет, который сократить так и не смог.
    аренбергский кусок...15.50 где то в лайвчате. наверное...но визуально похоже.
    После Аренберга они добрали отьехавшею группу ВДП. Мэтью уехал от Ван Арта километров за 60-70 вроде, Лампарт еще цеплялся за него, но не смог усидеть на колесе. Потом ВДП добрал группу Колбрелли, ну и тд.
  • RVL
    Ваут ван Арт о Париж – Рубэ-20 ... (10)
    RVL-Фото

    был момент ключевой как мне показалось. вандерпул натянул, пошла струна, а перед ван артом кто то упал. воут успел оттормозиться, да- не упал, но почти остановился и словил просвет, который сократить так и не смог.
    аренбергский кусок...15.50 где то в лайвчате. наверное...но визуально похоже.

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