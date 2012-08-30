Джон Дегенкольб о конкуренции с молодыми гонщиками и настрое на сезон 2021 года

Джон Дегенкольб: «Моя большая мечта – повторить победу на Париж-Рубэ»

32-летний немецкий велогонщик команды Lotto Soudal Джон Дегенкольб (John Degenkolb) главной целью первой половины сезона ставит Париж-Рубэ, победителем которой стал в 2015 году. Также он надеется попасть в состав команды на Тур де Франс-2021, где собирается бороться за победу на этапе. Джон Дегенкольб не боится конкуренции с новым поколением классиков, в числе которых Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) и Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), о чём рассказал во время тренировочного сбора команды Lotto Soudal.

Photo (c) Lotto Soudal Team

Джон Дегенкольб: «Не сомневаюсь, что если мы будем бороться один на один, то Матье ван дер Пул и Ваут Ван Арт будут на другом уровне. Но классика – это не разделка, во многом зависит от опыта и тактики. Мы должны попытаться, даже если будет трудно. Глядя на прошедшие велогонки, видно, что не все победы они поделили между собой. Я вполне уверен, что мы сможем показать хорошие результаты.

Было интересно наблюдать, что происходило на большинстве велогонок в прошлом году. Я не боюсь соперничать с молодыми ребятами. Хотя и являюсь одним из самых возрастных в пелотоне, и время летит быстро, но я всё ещё помню, как в 2011 году стал профессионалом. С тех пор прошло 10 лет, я стал гораздо опытнее, хладнокровнее, умнее. Не боюсь мериться силами с молодыми.

Я могу просто выдавать всё, на что способен, у меня есть уверенность. Важно быть впереди и показать, что моё время ещё не прошло. Никогда не был так близко к подиуму на Туре Фландрии, как в 2020. Это даёт уверенность, считаю, что снова могу блеснуть.

После Тур де Франс-2020 сделал всё, чтобы вернуться. И я вернулся на Тур Люксембурга. Участие в этой гонке дало мощный импульс, на BinckBank Tour я поехал уже с большей уверенностью. В спринтах чувствовал себя не слишком комфортно, они были очень быстрыми, но в целом мои ощущения на тяжёлых этапах позволили уверенно чувствовать себя на классиках. И по результатам видно, что я был высоко. Это хорошо и для меня, и для команды, дли настроя на предстоящий сезон.

Моя любимая гонка – Париж-Рубэ, и она будет моей главной целью, к которой буду готовиться. Повторить победу в этой гонке – для меня самая большая мечта. Ради этого я продолжаю работать.

Я бы хотел принять участие в Тур де Франс-2021, но пока команда не приняла решений о составе. Вопрос ещё открыт. Конечно, потом будет чемпионат мира, и я хочу там быть. Хочется выйти на высший уровень. В прошлом году я посмотрел часть маршрута, что было очень полезно. Там короткие и крутые подъёмы. Гонка будет нелёгкой, очень сложной технически. Если к тому времени смогу удержаться на абсолютном пике формы, то смогу бороться за результат. Всегда с особенным чувством представляешь свою страну».