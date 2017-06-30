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Ринальдо Ночентини дисквалифицирован на 4 года

Ринальдо Ночентини дисквалифицирован на 4 года из-за несоответствий в биологическом паспорте

 

 

Ринальдо Ночентини дисквалифицирован на 4 года

 

  43-летний Ринальдо Ночентини (Rinaldo Nocentini), завершивший карьеру профессионального велогонщика в конце 2019 года, дисквалифицирован задним числом на 4 года за нарушение антидопинговых правил с формулировкой «использование или попытка использования запрещённых методов».

 

  Максимальное наказание итальянскому велогонщику присудил Антидопиновый трибунал итальянского Олимпийского комитета (CONI) из-за несоответствий в биологическом паспорте Ночентини, выявленных незадолго до его ухода из велоспорта в декабре 2019 года.

 

  Ринальдо Ночентини большую часть карьеры (9 лет) выступал в велокоманде AG2R La Mondiale, одержал 17 побед, а в 2009 году 8 дней удерживал жёлтую майку лидера на Тур де Франс. Он проехал 17 Гранд-туров, включая два Тур де Франс, а также принял участие в 27 классиках – Монументах велоспорта. Его лучшим результатом в общем зачёте Гранд-тура стало 12-е место на Тур де Франс в 2009 году.

 

  Последние 4 года итальянский гонщик выступал в португальской континентальной велокоманде Sporting Clube de Portugal/Tavira. Его результаты с 1 января 2018 года, включая две победы на этапах велогонки Tropicale Amissa Bongo, аннулируются. Срок дисквалификации Ринальдо Ночентини, начавшейся 30 ноября 2020 года, закончится 29 ноября 2024 года.

 

Сейчас Ринальдо Ночентини руководит тренировочным центром для велосипедистов в Ареццо.

 

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Теги к статье: Ринальдо Ночентини Rinaldo Nocentini

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:31 | Регистрация: 30.06.2017

    Ужосс!

    Вся жизнь это гонка.
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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Ринальдо Ночентини: «Я попроси ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Дорогая редакция, почему такая убогая фота Ринальдо? )
    Почему нельзя поставить нормальную человеческую фото?

  • Astanaforever
    Ринальдо Ночентини дисквалифиц ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ужосс!
  • Sheridan
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (4)
    Sheridan-Фото
    Лол, отдавать победу МСР из-за "уважания", сами-то поняли что написали? Это наоборот неуважение по отношению к гонцу.
  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Cyrill
    Всех с началом конца нормальной жизни...Мир, пожалуй, уже никогда не будет прежним...Лет через десять рожать будут дома, учиться читать и писать дома, учить таблицу умножения дома, поступать в вузы дома, знакомиться, встречаться, жениться, разводиться исключительно онлайн, путешествовать только онлайн, ну и отходить .... тоже дома. Смотрите, чтобы вас потом удар не хватил, когда всё же придётся на пять минут приоткрыть внешнюю дверь. Да, о чём это я собственно ? biggrindash

    Года два назад был случай. Жена Стивена Де Йонга, спортдиректора Трека, попросила о помощи в Твиттере. Муж уехал на тренировку, должен был 2 часа назад вернуться, но его до сих пор нет. Сотовый телефон не отвечает. Само собой, обратилась в полицию Жироны, где они живут. Но найти пока не могут.

    Все, кто видел это сообщение, делали перепост. За очень короткое время его получили очень много человек. И какие-то люди, которые находились у себя дома за тысячи километров от Жироны и вообще в других странах, проверили аккаунт Де Йонга в Страве. Оказалось, что его велокомпьютер был настроен на прямую передачу данных на Страву. Люди вычислили координаты места, где передача данных прекратилась и сообщили эту информацию жене. Та в свою очередь передала это в полицию. На все про все ушло не более получаса.

    Полицейские поехали в указанное место и нашли Де Йонга лежащим в кустах в бессознательном состоянии. Ни с дороги, ни с воздуха его не было видно. 

    В сознание он пришел через несколько дней. Что с ним произошло, он так и не вспомнил. Но благодарен неравнодушным людям, которые спасли ему жизнь. И современным технологиям тоже благодарен.

  • Khan
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Khan-Фото

    Победителю подарят аватарку с радужной майкой на следующий сезон?

  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Earl57-Фото
    А как они координации добиваются? Чтобы одновременно финишировать. И быстрее команды соперников. Для гонщиков как раз всё реально.
  • BlAr
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    BlAr-Фото

    Ехать - не проблема. Вопрос в том, насколько это соответствует реальности.

  • Earl57
    Первый виртуальный чемпионат м ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Интересно, допустим, виртуальная разделка - это понятно. А вот виртуальная групповая? Как они слип-стрим считать собираются??? biggrin

    На Цвифте сейчас даже командные гонки ездят, не то что групповые. 

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (119)
    Earl57-Фото

    Мне понравилось фото "банды". Улисси и Нибали публиковали его в инстаграме. Разный возраст, разные характеры, разные команды. В гонках они соперники, а вне гонок друзья. Улыбнуло видео в инсте, где Улисси и Нибали кричат: "Беттиоль! Где Альберто Беттиоль?! Отпуск закончился, пора тренироваться". А Поццовиво как всегда тихо улыбается.

  • Гонщик
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Ice
    Ну, не скажу, что на ГТ Фрум сам будет бороться, помощь просматривается, можно укомплектоваться как минимум на один ГТ. И вы таки недооцениваете евреев))) Они что-нибудь да придумают, да и разрешенная фармакология у Израиля лучшая в мире, поэтому будем посмотреть)
    Лучшая медицина и фарма в США .

    )))) То, что медицина в Израиле лучшая в мире, признают даже американцы, у вас сильно устаревшие сведения)))
    Ню ню , то то они часто отправляют те-же  стёкла  на анализ в США , потому что сами этого делать не умеют , да и уровень финансирования даже сравнивать смешно , Изралиль  держиться на туристах в основном , свято верящих в чудо . 

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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