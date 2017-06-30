Ринальдо Ночентини дисквалифицирован на 4 года из-за несоответствий в биологическом паспорте

43-летний Ринальдо Ночентини (Rinaldo Nocentini), завершивший карьеру профессионального велогонщика в конце 2019 года, дисквалифицирован задним числом на 4 года за нарушение антидопинговых правил с формулировкой «использование или попытка использования запрещённых методов».

Максимальное наказание итальянскому велогонщику присудил Антидопиновый трибунал итальянского Олимпийского комитета (CONI) из-за несоответствий в биологическом паспорте Ночентини, выявленных незадолго до его ухода из велоспорта в декабре 2019 года.

Ринальдо Ночентини большую часть карьеры (9 лет) выступал в велокоманде AG2R La Mondiale, одержал 17 побед, а в 2009 году 8 дней удерживал жёлтую майку лидера на Тур де Франс. Он проехал 17 Гранд-туров, включая два Тур де Франс, а также принял участие в 27 классиках – Монументах велоспорта. Его лучшим результатом в общем зачёте Гранд-тура стало 12-е место на Тур де Франс в 2009 году.

Последние 4 года итальянский гонщик выступал в португальской континентальной велокоманде Sporting Clube de Portugal/Tavira. Его результаты с 1 января 2018 года, включая две победы на этапах велогонки Tropicale Amissa Bongo, аннулируются. Срок дисквалификации Ринальдо Ночентини, начавшейся 30 ноября 2020 года, закончится 29 ноября 2024 года.

Сейчас Ринальдо Ночентини руководит тренировочным центром для велосипедистов в Ареццо.