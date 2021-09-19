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Тони Мартин завершил карьеру победой в командной гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

Тони Мартин надел радужную майку  на последней гонке в карьере

 

 

  36-летний немецкий велогонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин завершил карьеру победой в смешанной эстафете – командной гонке на чемпионате мира по велоспорту-2021 во Фландрии. Четырёхкратный чемпион мира в гонке с раздельным стартом (2011, 2012, 2013 и 2016), четырёхкратный чемпион мира в командной гонке на время (2012, 2013, 2013 и 2021) и настоящий командный игрок,  Тони Мартин попрощался с профессиональным велоспортом и болельщиками именно так, как мечтал – стоя на первой ступени подиума.

 

Тони Мартин завершил карьеру победой в командной гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

Тони Мартин завершил карьеру победой в командной гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

 

 

Тони Мартин завершил карьеру победой в командной гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

 

Тони Мартин завершил карьеру победой в командной гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

 

Тони Мартин завершил карьеру победой в командной гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

 

Тони Мартин завершил карьеру победой в командной гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

 

 

  Тони Мартин: «Это лучший способ попрощаться из всех, что я мог представить. Всегда говорил, что победа в Копенгагене в 2011 году всегда будет величайшим моментом моей карьеры велогонщика, но сегодняшняя победа тоже заняла высокое место среди других. Эмоциональная сторона сегодня, наверное, даже выше. Не мог представить лучшего последнего дня в карьере.

 

  Я выбрал последним соревнованием чемпионат мира ,потому что для меня лично он всегда был наивысшей целью сезона, гонкой, где я одерживал свои самые крупные победы. Мне просто нравится выступать на чемпионате, особенно в Бельгии. Я знал, что здесь будет фантастическая атмосфера и лучшая возможность попрощаться.

 

  Всё, о чём мог мечтать и даже больше, сбылось. Здесь невероятная атмосфера и зрители. Я насладился всем в полной мере. Также наслаждался минутами, когда мы всей командой сидели под тентом и ждали окончания гонки. Когда стало понятно, каким будет результат, каждый подошёл ко мне попрощаться и пожелать всего наилучшего на будущее. Это меня очень тронуло.

 

  Сегодня не буду слишком переживать об окончании карьеры, буду радоваться своей золотой медали и золотым медалям товарищей по команде. Счастлив, что они тоже выиграли золото. Сейчас время праздновать.

 

  Если честно, в гонках у меня исчезло ощущение безопасности. И гонки уже не приносят мне радости. В этом году, лёжа в машине скорой помощи по дороге в больницу, весь в крови, ощущая сильную боль, подумал, что мне 36 и у меня две дочки. Начинаешь задаваться вопросом: «А стоит ли на самом деле оставаться в профессии, и что я здесь делаю». Я всё ещё люблю велоспорт, но не за риск. Поэтому сказал себе остановиться, пока со мной не произошло что-то серьёзное».

 

  Тони Мартин сказал, что пока не определился с планами на будущее, а первое, что сделает, повесит выигранные радужные майки на стену в доме.

 

  «Сейчас все мои радужные майки хранятся в подвале. На стенах у меня нет никаких памятных вещей, но теперь, думаю, у меня будет время, чтобы вещи, связанные с моими победами, появились в доме».

 

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Теги к статье: Тони Мартин Tony Martin

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Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Вам не важно мнение других? Вы серьезно? ))
  • VeloVelo
    Тони Мартин объявил о завершен ... (11)
    VeloVelo-Фото

    И, все-таки, Тони ушел с Золотой медалью! Браво Тони!  

  • SportSpirit
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Ой, я только что досмотрела гонку, не зная результатов, что было нетривиальной задачей. Все из-за Мартина) и такой итог!

     

    Красивой карьере - феерический финал) Молодцы девченки, Вальшайд переживал больше Мартина. Ну а Тони просто сиял от счастья. Сказка - быль!

  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (19)
    uran-Фото
    Да забейте вы на эти +-=, неужели так важно мнение другого об своем комментарии? У меня в мобильной версии вообще ни плюсов нет, ничего.
  • sab
    18-летний Мартин Сврцек – новы ... (1)
    sab-Фото
    Лефевровское "Хотим помочь Мартину развиваться и приобрести опыт выступления в профессиональном пелотоне", на его языке без костей, звучит как "Я хоту с его помощью выбить еще больше бабла со спонсоров за пару лет, а там хоть трава не расти"
  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    salomon-Фото
    Цитата: Woterman 1980
    Вообще-то, в интервью,после гонки, Мартин сказал, что ещё официальных заявлений не делал, и окончательного решения не принял, по поводу завершения карьеры. Сказал, что поедет домой отдыхать, а там будет видно. Так что, может ещё останется

    Тем более после такой красивой победы
    Не плохо бы. "Панцерваген" ещё бы пригодился Рогличу !
  • Kay82
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    Kay82-Фото
    за советскую школу однозначно диз
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Швейцрия vs. Италия - ну это просто неверотяно как сотые секунды могли разделить эти две сборные в командной, ещё и смешанной разделке, ещё и в борьбе за бронзу heat "невезучий эффект Кюнга" уже и на всю сборую перекинулся !? Штефан снова с деревянной медалью(

    Бельгия, хоть и без ВВА та Рэмко, но как то уж очень низко хозяева по итоговому месту.

    Цитата: RVL
    Тони с почестями уходит!
    жаль не всем так дано 

    +много (видео): https://twitter.com/i/status/1440727129256124421

    Очень красиво получилось для Мартина - золото в прощальной последней гонке и эмоции после финиша + перед награждением просто зашкаливали. Очень приятно было смотреть на ту всю радостную суету: фотки, обнимашки, селфи, поздравления ТМ, подиумная церемония, ну и надпись на майке Тони спереди и сзади: СПАСИБО ТОНИ.

  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Woterman 1980
    Вообще-то, в интервью,после гонки, Мартин сказал, что ещё официальных заявлений не делал, и окончательного решения не принял, по поводу завершения карьеры. Сказал, что поедет домой отдыхать, а там будет видно. Так что, может ещё останется

    Тем более после такой красивой победы

    Он не решил, что будет делать после завершения карьеры. Это вопрос, который ему стали задавать сразу после объявление об заершении карьеры.

  • Woterman 1980
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (13)
    Woterman 1980-Фото
    Вообще-то, в интервью,после гонки, Мартин сказал, что ещё официальных заявлений не делал, и окончательного решения не принял, по поводу завершения карьеры. Сказал, что поедет домой отдыхать, а там будет видно. Так что, может ещё останется

    Тем более после такой красивой победы

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