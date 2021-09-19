Тони Мартин завершил карьеру победой в командной гонке чемпионата мира по велоспорту-2021

Тони Мартин надел радужную майку на последней гонке в карьере

36-летний немецкий велогонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин завершил карьеру победой в смешанной эстафете – командной гонке на чемпионате мира по велоспорту-2021 во Фландрии. Четырёхкратный чемпион мира в гонке с раздельным стартом (2011, 2012, 2013 и 2016), четырёхкратный чемпион мира в командной гонке на время (2012, 2013, 2013 и 2021) и настоящий командный игрок, Тони Мартин попрощался с профессиональным велоспортом и болельщиками именно так, как мечтал – стоя на первой ступени подиума.

Тони Мартин: «Это лучший способ попрощаться из всех, что я мог представить. Всегда говорил, что победа в Копенгагене в 2011 году всегда будет величайшим моментом моей карьеры велогонщика, но сегодняшняя победа тоже заняла высокое место среди других. Эмоциональная сторона сегодня, наверное, даже выше. Не мог представить лучшего последнего дня в карьере.

Я выбрал последним соревнованием чемпионат мира ,потому что для меня лично он всегда был наивысшей целью сезона, гонкой, где я одерживал свои самые крупные победы. Мне просто нравится выступать на чемпионате, особенно в Бельгии. Я знал, что здесь будет фантастическая атмосфера и лучшая возможность попрощаться.

Всё, о чём мог мечтать и даже больше, сбылось. Здесь невероятная атмосфера и зрители. Я насладился всем в полной мере. Также наслаждался минутами, когда мы всей командой сидели под тентом и ждали окончания гонки. Когда стало понятно, каким будет результат, каждый подошёл ко мне попрощаться и пожелать всего наилучшего на будущее. Это меня очень тронуло.

Сегодня не буду слишком переживать об окончании карьеры, буду радоваться своей золотой медали и золотым медалям товарищей по команде. Счастлив, что они тоже выиграли золото. Сейчас время праздновать.

Если честно, в гонках у меня исчезло ощущение безопасности. И гонки уже не приносят мне радости. В этом году, лёжа в машине скорой помощи по дороге в больницу, весь в крови, ощущая сильную боль, подумал, что мне 36 и у меня две дочки. Начинаешь задаваться вопросом: «А стоит ли на самом деле оставаться в профессии, и что я здесь делаю». Я всё ещё люблю велоспорт, но не за риск. Поэтому сказал себе остановиться, пока со мной не произошло что-то серьёзное».

Тони Мартин сказал, что пока не определился с планами на будущее, а первое, что сделает, повесит выигранные радужные майки на стену в доме.

«Сейчас все мои радужные майки хранятся в подвале. На стенах у меня нет никаких памятных вещей, но теперь, думаю, у меня будет время, чтобы вещи, связанные с моими победами, появились в доме».