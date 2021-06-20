Тони Мартин стал десятикратным чемпионом Германии в гонке с раздельным стартом

Тони Мартин – чемпион Германии-2021 в индивидуальной гонке на время

Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma

Тони Мартин завоевал десятый титул чемпиона Германии в индивидуальной гонке на время. 36-летний велогонщик команды Jumbo-Visma на холмистой 30,5 километровой дистанции привёз 55 секунд своему ближайшему сопернику, 23-летнему Мигелю Хайдеманну (Miguel Heidemann) и 1:10 ставшему бронзовым призёром 28-летнему Максу Валшайду (Max Walscheid).

Тони Мартин: «Мне пришлось приложить много усилий. Погода была экстремальной. Жара до предела осложнила разделку. Больно было особенно на второй части гонки. Меня подбодрило время на отсечках. Когда понял, что иду на победу, испытал огромное облегчение. Для меня это особенная победа – завоевал титул в десятый раз. С нетерпением жду, как поеду разделки на других гонках в майке моей страны».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Тони проехал очень сильно. На половине дистанции он уже набрал хорошее преимущество над соперниками. Особенным победу делает то, что он выиграл титул в десятый раз. Он великолепно отработал сегодня».