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Тим Велленс отказался от участия в чемпионате Бельгии и Тур де Франс-2021

Тим Велленс берёт перерыв в гонках из-за проблем со здоровьем

 

 

  Тим Велленс вынужден отказаться от участия в групповой гонке чемпионата Бельгии и Тур де Франс-2021 из-за проблем со здоровьем. Как сообщается в пресс-релизе команды Lotto Soudal,  последние несколько недель 30-летний бельгийский велогонщик испытывал трудности с приложением больших усилий во время работы.

 

Тим Велленс отказался от участия в чемпионате Бельгии и Тур де Франс-2021

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

 

  Тим Велленс: «Сейчас тело на тренировках реагирует не так, как хотелось бы. Не могу выдавать мощность, которая нужна для хорошего выступления на Тур де Франс. Не знаю, в чём причина. Что-то идёт не так, необходимо решить проблему. Я поеду в Бельгию на дополнительные обследования. Вместе с командой мы решили не рисковать, потому что старт на Туре мог поставить под угрозу оставшуюся часть сезона.

 

Сейчас собираюсь взять паузу, чтобы отдохнуть и снова вернуть хорошие ощущения. Конечно, я расстроен, что не буду на старте самой важной гонки года, но после Тура будет ещё много хороших гонок, на которых сфокусируюсь. Искренне желаю моим товарищам по команде всего самого лучшего. Я буду болеть за Lotto Soudal из дома в Монако».

 

 Стевен Бекс (Steven Bex), врач команды Lotto Soudal: «Анализ крови показал, что никаких отклонений нет. Тест Тима на Covid отрицательный. Он пройдёт несколько дополнительных обследований, надеемся, скоро выясним, в чём дело».

 

  Джон Леланг (John Lelangue), генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Благоразумно отказаться от старта. На Туре не будет времени ждать и проверять. Кроме того, сезон Тима ещё не закончен. Только посмотрите, чего он добился на Вуэльте Испании в прошлом году. Самое важное для нас, чтобы Тим вернул себя прежнего».

 

  Тим Велленс начал свой сезон с победы на этапе и в генеральной классификации велогонки «Звезда Бессежа»-2021 (Etoile de Bessèges - Tour du Gard), занял 7-е место в общем зачёте Тиррено-Адриатико-2021, на Критериуме Дофине его лучшим результатом было 9-е место на 3-м этапе.

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Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens Lotto Soudal

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