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Марк Солер может перейти в команду UAE Team Emirates?

Марк Солер о падении на Тур де Франс-2021 и перспективах

 

 

  27-летний испанский велогонщик Марк Солер, контракт которого с командой Movistar заканчивается в конце этого сезона, после 7 лет работы с Эусебио Унсуэ может перейти в другую команду.

 

Как сообщает издание In de Leiderstrui, по словам комментатора RTVE Карлос де Андреса (Carlos de Andrés), Марк Солер получил выгодное предложение от команды UAE Team Emirates, которая нацелена усилить группу помощников Тадея Погачара, который после первой недели Тур де Франс-2021 лидирует с большим преимуществом в генеральной классификации.

 

  Для Марка Солера, победителя этапа Вуэльты Испании, победителя Паржи-Ниццы-2018, Тур де Франс-2021 закончился в первый же день. 27-летний испанский велогонщик  команды Movistar пострадал в массовом завале, вызванном неосторожной болельщицей.

 

 Он финишировал на 1-м этапе, но после осмотра в больнице выяснилось, что Марк Солер проехал около почти 50 км с тремя переломами. На старт 2-го этапа испанский велогонщик уже не вышел. Из-за тяжести травм рук под вопросом и участие в Вуэльте Испании-2021, о чём Марк Солер рассказал в интервью испанской газете La Vanguardia.

 

  Марк Солер: «Падение произошло, когда дорога сузилась, и все искали лучшую позицию. Мы продвигались вперёд, туда, где безопаснее всего в случае инцидента. Внезапно гонщик команды Jumbo-Visma упал справа от меня, и я столкнулся с Майком Тёниссеном.

 

Я упал, перекувыркнулся и приземлился на руки.  Они обе болели, как и лицо, пораненное разбившимися очками, и плечо. Я попробовал встать, но не смог, руки бессильно повисли. Механик поднял меня, подхватив за подмышки, я сел на обочину дороги, у меня сильно кружилась голова. Команда сказала мне продолжать гонку, но я не знал, как мне это сделать, потому что не мог тормозить или сменить передачу. Когда добрался до финиша, волновался о лимите времени. В автобусе даже не смог раздеться, им пришлось ножницами разрезать велоформу. Потом меня повели в медицинский грузовик, где подтвердили травмы. (Прим. VeloLIVE: У Марка Солера диагностировали перелом головки лучевой кости на обеих руках и головки локтевой кости левой руки).

 

  Руку ношу на перевязи, запястье замотано и обездвижено. Должен так провести три или четыре недели, ничего не смогу делать, даже не могу сесть на роллеры, потому что не получится себя поддерживать. Это означает, что потеряю всю форму, потому что тело быстро привыкает к отдыху. Надеюсь ещё проехать гонку, но могу попрощаться с Вуэльтой Испании. Не знаю, что мне делать, думаю, подам в суд на болельщицу, потому что весь Тур пошёл насмарку, очень из-за этого злюсь. Ассоциация профессиональных велогонщиков (CPA)  волнуется только о глупостях типа бачков, но когда дело, действительно, касается нашей безопасности, они ничего не делают».

 

  Болельщица, 31-летняя женщина, была арестована 30 июня и отпущена через два дня. Ей предъявлены два обвинения –  в создании опасности окружающим путём преднамеренного нарушения обязанности соблюдать осторожность или безопасность  и, как следствие, второе обвинение в  непроизвольном причинении травм, приведших к потере трудоспособности на срок до трёх месяцев. Дело будет рассматриваться в суде Бреста в октябре и грозит штрафом в 1500 евро. По сообщению Reuters, организаторы Тур де Франс, компания ASO, не будут подавать в суд на виновную в падении гонщиков.  

 

 

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Теги к статье: Марк Солер Movistar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Еще одни скупщики всего пелотона по завышеным ценам. Вот пусть Инеос и Эмираты соревнуются между собой кто круче. А остальным создать другую лигу. Правильно же?

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (87)
    VeloVelo-Фото
    Пока Тадею еще ничего не уготовано. Посмотрим, что дальше будет.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (10)
    VeloVelo-Фото

    А я вот на полном серьезе ждал победы Грайепя на этом Туре. Но, увы, мои надежды тают с каждым днем.

  • VeloVelo
    Винченцо Нибали планирует сойт ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Две Ломбардии взял Ниббали, правда, вторую он взял уже в "Бахрейне".

  • VeloVelo
    Тадей Погачар в желтой майке л ... (8)
    VeloVelo-Фото
    А зачем ему атаковать? Для чего?
    Чтобы вам понравиться? Он уже сделал свое дело, теперь пусть атакуют те, кто хочет отобрать майку.

    ЗЫ: За инфу спасибо.
  • Astanaforever
    Марк Солер может перейти в ком ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Еще одни скупщики всего пелотона по завышеным ценам. Вот пусть Инеос и Эмираты соревнуются между собой кто круче. А остальным создать другую лигу. Правильно же?
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (74)
    nightbuster33-Фото

    9-Й этап напомнил мне чемпионат мира в Англии. Холодная погода. где финишировали единицы посравнению с количеством участников. Не будь многодневной гонки здесь тоже могли остаться первые 60 участников. И в который раз не могут справится с холодной погодой. Когда-то в Алма-Ате существовал Институт питания с директором Шармановым,где ученые биохимики изучали вопросы питания в экстримальных условиях с натуральными продуктами и как быстро востанавливаться после.В рекомендуемых списках была затронута тема питания при низких температурах. Эта тема не нова для кочевого народ, какими были казахи,но она может быть нова для Запада,где все построено на химии. Так что каждый человек переносит переносит экстрим индивидуально,но есть нечто общее-правильное питание с необходимыми продуктами.

  • Гонщик
    Тадей Погачар в желтой майке л ... (8)
    Гонщик-Фото

    Цитата: AmaAma
    Сегодня Погачар ответил на вопрос связанный с допингом: "меня вчера два раза проверили до старта и потом ещё после финиша; и Мон-Ванту не будет цель номер 1".
    Видимо будет унылое удержание майки без атак до 3й недели. Надеюсь, на юношеский максимализм и атаку в горе по личному разбору отрыва на 2м заходе на Мон. 
    Ясно даже ежу , что проверяют всех , тем более если ты лидер общего зачёта или выиграл на этапе .



    Цитата: motte
    Карапаз чётко сказал :он едет другую гонку чем мы - :) Это без слов. 
    Роглич ещё в прошлом году это уяснил , когда понял что Поги просто играл с ним до предпоследнего этапа .

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (10)
    SportSpirit-Фото

    По сказочной ретро-традиции спринтерских финишей этого Тура выиграл должен... ну да, Андре Грайпель) 

     

    Но я сделаю более логичную ставку - на борьбу Мэттьюса и Кольбрелли. 

  • SportSpirit
    Бен О'Коннор - победитель 9 э ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Так и запишем: О, Коннор любит изнурительные этапы)

     

    На Джиро-2020 оба этапа, где он чуть не выиграл, а потом выиграл были за 200 км. После чего успел соскочить с тонущей NTT в AG2R. Что-то мне подсказывает, что для французской команды это более перспективное подписание, чем т.н. "бельгийский блок") 

  • Astanaforever
    Винченцо Нибали планирует сойт ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: patar
    А с каких это пор ка3ахстанская Астана его родные пенаты? Вы Астанофилы совсем помешались на Астане, как Курдюков. Что у него правильно е3дят и что-то выигрывают только в Астане, так и у вас одна Астана перед в3ором.
    КАк бы он 3а ликвига3 6 лет катал...
    И сколько он выиграл за Ликвигаз? тока Вуэльту. А за Астану Две Джиро и Тур де Франс..плюс Ломбардию.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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