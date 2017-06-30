Марк Солер может перейти в команду UAE Team Emirates?

Марк Солер о падении на Тур де Франс-2021 и перспективах

27-летний испанский велогонщик Марк Солер, контракт которого с командой Movistar заканчивается в конце этого сезона, после 7 лет работы с Эусебио Унсуэ может перейти в другую команду.

Как сообщает издание In de Leiderstrui, по словам комментатора RTVE Карлос де Андреса (Carlos de Andrés), Марк Солер получил выгодное предложение от команды UAE Team Emirates, которая нацелена усилить группу помощников Тадея Погачара, который после первой недели Тур де Франс-2021 лидирует с большим преимуществом в генеральной классификации.

Для Марка Солера, победителя этапа Вуэльты Испании, победителя Паржи-Ниццы-2018, Тур де Франс-2021 закончился в первый же день. 27-летний испанский велогонщик команды Movistar пострадал в массовом завале, вызванном неосторожной болельщицей.

Он финишировал на 1-м этапе, но после осмотра в больнице выяснилось, что Марк Солер проехал около почти 50 км с тремя переломами. На старт 2-го этапа испанский велогонщик уже не вышел. Из-за тяжести травм рук под вопросом и участие в Вуэльте Испании-2021, о чём Марк Солер рассказал в интервью испанской газете La Vanguardia.

Марк Солер: «Падение произошло, когда дорога сузилась, и все искали лучшую позицию. Мы продвигались вперёд, туда, где безопаснее всего в случае инцидента. Внезапно гонщик команды Jumbo-Visma упал справа от меня, и я столкнулся с Майком Тёниссеном.

Я упал, перекувыркнулся и приземлился на руки. Они обе болели, как и лицо, пораненное разбившимися очками, и плечо. Я попробовал встать, но не смог, руки бессильно повисли. Механик поднял меня, подхватив за подмышки, я сел на обочину дороги, у меня сильно кружилась голова. Команда сказала мне продолжать гонку, но я не знал, как мне это сделать, потому что не мог тормозить или сменить передачу. Когда добрался до финиша, волновался о лимите времени. В автобусе даже не смог раздеться, им пришлось ножницами разрезать велоформу. Потом меня повели в медицинский грузовик, где подтвердили травмы. (Прим. VeloLIVE: У Марка Солера диагностировали перелом головки лучевой кости на обеих руках и головки локтевой кости левой руки).

Руку ношу на перевязи, запястье замотано и обездвижено. Должен так провести три или четыре недели, ничего не смогу делать, даже не могу сесть на роллеры, потому что не получится себя поддерживать. Это означает, что потеряю всю форму, потому что тело быстро привыкает к отдыху. Надеюсь ещё проехать гонку, но могу попрощаться с Вуэльтой Испании. Не знаю, что мне делать, думаю, подам в суд на болельщицу, потому что весь Тур пошёл насмарку, очень из-за этого злюсь. Ассоциация профессиональных велогонщиков (CPA) волнуется только о глупостях типа бачков, но когда дело, действительно, касается нашей безопасности, они ничего не делают».

Болельщица, 31-летняя женщина, была арестована 30 июня и отпущена через два дня. Ей предъявлены два обвинения – в создании опасности окружающим путём преднамеренного нарушения обязанности соблюдать осторожность или безопасность и, как следствие, второе обвинение в непроизвольном причинении травм, приведших к потере трудоспособности на срок до трёх месяцев. Дело будет рассматриваться в суде Бреста в октябре и грозит штрафом в 1500 евро. По сообщению Reuters, организаторы Тур де Франс, компания ASO, не будут подавать в суд на виновную в падении гонщиков.