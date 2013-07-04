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Тим Велленс: «Если бы люди узнали, у скольких гонщиков есть ингаляторы…»

Тим Велленс об использовании ингаляторов в пелотоне

 

 

  26-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс в прошлом году был вынужден сойти с Тур де Франс-2017 на 15-м этапе из-за того, что не захотел принимать лекарства с кортикостероидами, которые могли бы ему помочь устранить проблемы с дыханием, спровоцированные солнечным ударом, хотя препарат можно было использовать по справке (TUE).

 

  В интервью RTBF Тим Велленс рассказал, что является противником использования ингалятора с сальбутамолом для облегчения дыхания, и поделился своим взглядом на проблему применения ингаляторов с сальбутамолом в современном пелотоне, которая широко обсуждается после дела четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума.

 

  Тим Велленс: «Как профессиональный велогонщик, я проходил несколько тестов в больнице. Иногда чувствовал помеху в бронхах. Тогда узнал, что, используя ингалятор, я мог бы улучшить дыхательный объём своих лёгких на 7-8%. Врачи мне сказали, что я могу пользоваться ингалятором без каких-либо справок. Но я против ингаляторов. У меня нет желания увеличивать свой дыхательный объём на 7% таким способом.

 

  Думаю, когда начинаешь применять ингалятор, то потом не будешь знать, как без него прожить. Я отказываюсь становиться зависимым от такого типа вещей. Поэтому я полностью против их использования. Но многие пользуются. Если бы люди узнали, у скольких гонщиков есть ингаляторы…их гигантское количество.

 

  У моего старшего брата Янника (Прим. – Янник прекратил заниматься велоспортом, когда ему диагностировали астму, вызванную приложением физических усилий) был выбор – он мог использовать препарат, но в долгосрочной перспективе это могло нанести вред здоровью, или бросить велоспорт. Он решил бросить.

 

  Иногда в жизни приходится делать выбор. Когда я был молодым гонщиком, работал в команде, где у пяти из семи моих товарищей по команде были ингаляторы. Я могу принять, когда человеку необходим ингалятор, но не пятерым из семи.

 

  Я бы хотел, чтобы подобные вещи были либо белыми, либо чёрными, но не серыми. Мы все знаем, что препараты, подобные кортизону, который находится в серой зоне, дают большие преимущества в плане физического выступления. Когда гонщик применяет препарат, это, конечно, раздражает. Это называется … обманом. Иногда, когда ты болен, и у тебя нет выбора, ты можешь его использовать, но ты также всегда можешь принять решение покинуть гонку».

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Теги к статье: Тим Велленс

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  1. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 23:39 | Регистрация: 21.05.2014

    Зауважал.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:13 | Регистрация: 4.07.2013

    Волна пошла. Давно пора. Велленсу уважение, как Первому.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:45 | Регистрация: 17.05.2015

    Парень прав, но идеалисты всегда в проигрыше... И когда существует дилема - принимать или сойти - подовляющее большинство будет явно за первый вариант... Выбрать ПОРЯДОЧНОСТЬ - и в результате  поставить крест на собственных спортивнных и профессиональных амбициях  - способны единицы. Тем более, когда есть яркие астматические  примеры СЭРА Уигинса, Фрума. Так что "гиганское количество" как пшикало, так и будет пшикать.

  4. f16

    Сегодня, 06:54 | Регистрация: 16.08.2017

    Если бы знали люди, что невозможно 20 дней ездить по 200 км.в день без стимуляторов

  5. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 08:00 | Регистрация: 17.07.2014

    Приятно, что есть люди, которые руководствуются в своих решениях принципами. Ну и страхом за свое здоровье, конечно. Тем более, Тим отнюдь не последний гонщик в пелотоне.

  6. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 08:05 | Регистрация: 19.07.2014

    Сальбутамол!

    Что о нем пишут (среди прочего): Увеличивает активность стимуляторов ЦНС!

    ЦНС – это в переводе на человеческий, центральная нервная система!

    А какой эффект дают лекарственные средства стимулирующие эту самую ЦНС. А вот!

    Лекарственные средства, стимулирующие нервную систему, способны увеличивать артериальное давление, умственную и физическую работоспособность, повышать скорость реакции, уменьшать сонливость и усталость, усиливать внимание, повышать настроение (вспомним улыбочку Фрумма в конце 20-го этапа Вуэльты 17), временно уменьшать необходимость сна. Действуют не избирательно, то есть в высоких дозировках стимулируют всю центральную нервную систему, независимо от точки своего основного приложения. Относятся к допингам. 

    Очень похоже на действие фенамина (амфетаминовая группа).

    И. Следы сальбутамола нашли в пробе легкоатлетки Светланы Черкасовой за 2012 год, сейчас спортсменка – одна из фигуранток дела о допинге в ВФЛА.

  7. Гонщик

    Сегодня, 08:44 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: f16
    Если бы знали люди, что невозможно 20 дней ездить по 200 км.в день без стимуляторов
    ездить возможно , а очень быстро ездить , нет 



    Цитата: VeloVelo
    Волна пошла. Давно пора. Велленсу уважение, как Первому.
    За что уважение ,типа мог выирать но не стал , бред какой-то .  

  8. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 08:50 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: f16
    Если бы знали люди, что невозможно 20 дней ездить по 200 км.в день без стимуляторов
    Можно

  9. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 09:02 | Регистрация: 5.10.2016

    ну да. приходится что-то выбирать.

    я так представляю: вся команда, куча народу, спонсоры - все вложились такие в победу фрума на турдефрансе. а он такой: а не, че-та я не поеду, не хочу лекарство принимать. что ему скажут? а не охренел ли ты?

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Комментарии

  • veloster
    Команды Мирового Тура 2018: Qu ... (4)
    veloster-Фото

    Есть предчувствие, что в этом году количество побед будет куда скромнее.

  • Kitsune-taichou
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (9)
    Kitsune-taichou-Фото

    ну да. приходится что-то выбирать.

    я так представляю: вся команда, куча народу, спонсоры - все вложились такие в победу фрума на турдефрансе. а он такой: а не, че-та я не поеду, не хочу лекарство принимать. что ему скажут? а не охренел ли ты?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: f16
    Если бы знали люди, что невозможно 20 дней ездить по 200 км.в день без стимуляторов
    Можно
  • Гонщик
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: f16
    Если бы знали люди, что невозможно 20 дней ездить по 200 км.в день без стимуляторов
    ездить возможно , а очень быстро ездить , нет 



    Цитата: VeloVelo
    Волна пошла. Давно пора. Велленсу уважение, как Первому.
    За что уважение ,типа мог выирать но не стал , бред какой-то .  

  • protur
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (9)
    protur-Фото

    Сальбутамол!

    Что о нем пишут (среди прочего): Увеличивает активность стимуляторов ЦНС!

    ЦНС – это в переводе на человеческий, центральная нервная система!

    А какой эффект дают лекарственные средства стимулирующие эту самую ЦНС. А вот!

    Лекарственные средства, стимулирующие нервную систему, способны увеличивать артериальное давление, умственную и физическую работоспособность, повышать скорость реакции, уменьшать сонливость и усталость, усиливать внимание, повышать настроение (вспомним улыбочку Фрумма в конце 20-го этапа Вуэльты 17), временно уменьшать необходимость сна. Действуют не избирательно, то есть в высоких дозировках стимулируют всю центральную нервную систему, независимо от точки своего основного приложения. Относятся к допингам. 

    Очень похоже на действие фенамина (амфетаминовая группа).

    И. Следы сальбутамола нашли в пробе легкоатлетки Светланы Черкасовой за 2012 год, сейчас спортсменка – одна из фигуранток дела о допинге в ВФЛА.

  • Николай Степаныч
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (9)
    Николай Степаныч-Фото
    Приятно, что есть люди, которые руководствуются в своих решениях принципами. Ну и страхом за свое здоровье, конечно. Тем более, Тим отнюдь не последний гонщик в пелотоне.
  • f16
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (9)
    f16-Фото
    Если бы знали люди, что невозможно 20 дней ездить по 200 км.в день без стимуляторов
  • Адриен
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (9)
    Адриен-Фото

    Парень прав, но идеалисты всегда в проигрыше... И когда существует дилема - принимать или сойти - подовляющее большинство будет явно за первый вариант... Выбрать ПОРЯДОЧНОСТЬ - и в результате  поставить крест на собственных спортивнных и профессиональных амбициях  - способны единицы. Тем более, когда есть яркие астматические  примеры СЭРА Уигинса, Фрума. Так что "гиганское количество" как пшикало, так и будет пшикать.

  • VeloVelo
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Волна пошла. Давно пора. Велленсу уважение, как Первому.

  • Крайний
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (9)
    Крайний-Фото

    Зауважал.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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