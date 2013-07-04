Тим Велленс: «Если бы люди узнали, у скольких гонщиков есть ингаляторы…»

Тим Велленс об использовании ингаляторов в пелотоне

26-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс в прошлом году был вынужден сойти с Тур де Франс-2017 на 15-м этапе из-за того, что не захотел принимать лекарства с кортикостероидами, которые могли бы ему помочь устранить проблемы с дыханием, спровоцированные солнечным ударом, хотя препарат можно было использовать по справке (TUE).

В интервью RTBF Тим Велленс рассказал, что является противником использования ингалятора с сальбутамолом для облегчения дыхания, и поделился своим взглядом на проблему применения ингаляторов с сальбутамолом в современном пелотоне, которая широко обсуждается после дела четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума.

Тим Велленс: «Как профессиональный велогонщик, я проходил несколько тестов в больнице. Иногда чувствовал помеху в бронхах. Тогда узнал, что, используя ингалятор, я мог бы улучшить дыхательный объём своих лёгких на 7-8%. Врачи мне сказали, что я могу пользоваться ингалятором без каких-либо справок. Но я против ингаляторов. У меня нет желания увеличивать свой дыхательный объём на 7% таким способом.

Думаю, когда начинаешь применять ингалятор, то потом не будешь знать, как без него прожить. Я отказываюсь становиться зависимым от такого типа вещей. Поэтому я полностью против их использования. Но многие пользуются. Если бы люди узнали, у скольких гонщиков есть ингаляторы…их гигантское количество.

У моего старшего брата Янника (Прим. – Янник прекратил заниматься велоспортом, когда ему диагностировали астму, вызванную приложением физических усилий) был выбор – он мог использовать препарат, но в долгосрочной перспективе это могло нанести вред здоровью, или бросить велоспорт. Он решил бросить.

Иногда в жизни приходится делать выбор. Когда я был молодым гонщиком, работал в команде, где у пяти из семи моих товарищей по команде были ингаляторы. Я могу принять, когда человеку необходим ингалятор, но не пятерым из семи.

Я бы хотел, чтобы подобные вещи были либо белыми, либо чёрными, но не серыми. Мы все знаем, что препараты, подобные кортизону, который находится в серой зоне, дают большие преимущества в плане физического выступления. Когда гонщик применяет препарат, это, конечно, раздражает. Это называется … обманом. Иногда, когда ты болен, и у тебя нет выбора, ты можешь его использовать, но ты также всегда можешь принять решение покинуть гонку».