Филипп Жильбер берёт перерыв и отказывается от старта на Туре Фландрии -2021

Филипп Жильбер не примет участие в Туре Фландрии, так как берёт перерыв на восстановление

Филипп Жильбер объявил, что берёт паузу в соревнованиях, чтобы отдохнуть и восстановиться физически и психологически. 38-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal объявил о своём решении на официальном сайте команды. В этом сезоне Филипп Жильбер дважды финишировал в топ-5 – на этапе многодневной гонки «Звезда Бессежа» и на классике Omloop Het Nieuwsblad-2021.

Он не доехал до финиша на двух последних классиках E3 Saxo Bank и Гент-Вевельгем-2021. Филипп Жильбер, побеждавший на Туре Фландрии в 2017 году, пропустит эту классику-Монумент и надеется восстановиться к Арденнским классикам, но точной даты возвращения пока не называет.

Филипп Жильбер: «Мы с командой решили, что сейчас я отдохну, потому что уже несколько недель всё идёт совсем плохо. Понадобилось время, чтобы проанализировать, обсудить и прийти к выводу, что мне не хватает ментальной и физической свежести. Думаю, так получилось из-за всей той работы, которую я проделал после падения на Тур де Франс в прошлом году.

Я всё-таки человек. Много работал без полноценного отдыха. Когда не садился на велосипед, то работал с физиотерапевтом и другими специалистами. В то время у меня был плохой диагноз по поводу колена. Мы не осознавали, насколько серьёзным оказалось второе падение. В итоге последствия оказались гораздо сильнее, чем мы сначала думали. Наверное, тогда мне надо было закончить сезон 2020 года.

Вы должны знать, что в пятницу перед Милан-Сан-Ремо-2021 я впервые крутил педали, не ощущая никакой боли в колене. С тех пор прошло 11 дней. Возможно, объяснение в том, что тело расслабилось после времени, когда я ощущал такую сильную боль. Думаю, я потратил на выздоровление гораздо больше сил, чем мы могли представить, и сейчас за это расплачиваюсь. Ещё один важный момент - в этом году мне много пришлось ездить на велосипеде в холод. Конечно, это не помогало в восстановлении после такой травмы, как у меня.

Проанализировав всё, теперь я понял, что во время тренировочного сбора команды в январе отставал от среднего уровня физической готовности группы процентов на 20 – 30. Меня мучили сомнения, особенно при том, что я давил на себя, чтобы подготовиться к Милан-Сан-Ремо. Поэтому я работал ещё напряжённее, стараясь вовремя вернуться.

Со времени тренировочного лагеря я сделал большой прогресс, но, возможно, он шёл слишком быстро. А теперь я за это плачу. На «Омлооп Хет Ниусблад» я справился и показал хороший результат, но сделал это больше благодаря опыту, чем физической форме. В итоге в этом сезоне выступаю не на лучшем уровне. Сейчас нужно сделать шаг назад. Это позволит мне справиться с препятствиями.

Я достиг той точки, когда моя форма больше не улучшается. Я в состоянии стагнации, не могу достичь следующего уровня. Каждый год обычно мой уровень поднимался, после Париж-Ниццы или Тиррено-Адриатико я становился сильнее. Но сейчас я остался на том же уровне. Тело больше не справляется с нагрузкой или система защиты больше не работает. Когда попадаешь в такое состояние, единственный вывод – позволить телу работать без нагрузок, немного отдохнуть.

На Париж-Ницце у меня не было ни дня, когда бы нога шла достаточно хорошо для борьбы в финале. Я мог только держаться за другими. То же самое случилось на бельгийских гонках. Через 150 км ноги начинали болеть. Обычно на этом расстоянии я всегда мог создать просвет.

Я думаю, что мне надо провести без велосипеда 4 – 5 дней, потом постепенно возобновить тренировки. Арденны остаются вариантом, но пока слишком рано о них говорить. Сначала хочу восстановиться на сто процентов физически и ментально, чтобы иметь возможность сыграть свою роль в финалах гонок. В конце концов, ради этого я в велоспорте».