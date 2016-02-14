Тиджей Ван Гардерен завершит карьеру 20 июня 2021 года

Тиджей ван Гардерен завершит карьеру профессионального велогонщика после чемпионата США

Тиджей ван Гардерен (Tejay van Garderen) решил закончить карьеру в июне этого года. Для 32-летнего американского велогонщика команды EF Education Nippo, который стал профессионалом в 2010 году с командой HTC-Columbia, с 2012 по 2018 выступал в команде BMC, с 2019 – в команде EF Education. Его последним соревнованием станет чемпионат США.

За свою карьеру Тиджей Ван Гардерен одержал 16 побед, в том числе становился победителем Тура Калифорнии, выиграл этап Джиро д’Италия. Дважды он входил в топ-5 генеральной классификации Тур де Франс (2012 и 2014 году) и выигрывал на французском Гранд-туре белую майку лучшего молодого гонщика, дважды финишировал вторым на Критериуме Дофине (2015 и 2019).

В Европе последней гонкой Тиджея Ван Гардерена стала Джиро д’Италия-2021, где один из его товарищей по команде, Альберто Беттиоль, выиграл этап, а другой – Хью Карти занял 8-е место в общем зачёте.

Photo (c) EF Education-Nippo Team

Тиджей Ван Гардерен: «Для некоторых результатов, которых я добился, надо знать, как вести себя в настоящей велогонке, как ехать по узким дорогам, справляться с погодой, боковыми ветрами. Горжусь, что был способен бороться в гонках.

Могу понять, почему некоторые, возможно, хотели от меня большего. Потому что они видели результаты, которых я добился в очень молодом возрасте. Я стабильно выступал на высоком уровне в течение многих лет, но никогда не прорывался ещё выше. А от меня ждали этого. Я понимаю. Это нормально, потому что людям нравятся победители.

Я наслаждался, работая с Хью, думаю, его ждёт яркое будущее. Он знает, что если у него возникают вопросы о разделке или общие вопросы, он всегда может позвонить, спросить. Мои двери всегда открыты, это касается каждого в команде.

Если честно, правда, в том, что я больше не чувствую себя способным показать результат в велогонке. Когда силы идут на спад, приходится искать способ сделать себя более эффективным. Я был очень мотивирован, когда началось восхождение Хью Карти. Я хотел стать его наставником, помогать ему. Себе сказал, что я всё ещё хороший горняк. Что, может, я смогу держаться с ним в высоких горах и помогать. Я недостаточно хорошо прохожу брусчатку, как классики, которые могут провезти своего лидера по коварным секторам. У нас есть ребята как Йенс Кёкелейр и Альберто Беттиоль, которые в этом гораздо эффективнее меня. Но правда и в том, что я уже не могу просто удержаться в группе 20 сильнейших на подъёме, не могу помочь такому лидеру как Хью на высоких перевалах.

Я ехал и думал, что мне делать? Как мне быть более результативным в гонке. И прямо взглянув на себя в зеркало, я сказал: «Если в составе 8 гонщиков, я могу назвать восемь человек, которые гораздо лучше меня будут выполнять эту работу».

Я почувствовал, что пришло время. Я готов. Очень горжусь всем, чего добился за карьеру. Я знаю, как много работал, чтобы достичь всего, и знаю свой предел. Если не брать в расчёт результаты, я знаю, что я взял максимум своих возможностей. Хотелось бы чаще подниматься на более высокий уровень, но я знаю, на что способен. И счастлив, оглядываясь на достигнутое».