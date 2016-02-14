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Тиджей Ван Гардерен завершит карьеру 20 июня 2021 года

Тиджей ван Гардерен завершит карьеру профессионального велогонщика после чемпионата США

 

 

  Тиджей ван Гардерен (Tejay van Garderen) решил закончить карьеру в июне этого года.   Для 32-летнего американского велогонщика команды EF Education Nippo, который стал профессионалом в 2010 году с командой HTC-Columbia, с 2012 по 2018 выступал в команде BMC, с 2019 – в команде EF Education. Его последним соревнованием станет чемпионат США.

 

За свою карьеру Тиджей Ван Гардерен одержал 16 побед, в том числе становился победителем Тура Калифорнии, выиграл этап Джиро д’Италия. Дважды он входил в топ-5 генеральной классификации Тур де Франс (2012 и 2014 году) и выигрывал на французском Гранд-туре белую майку лучшего молодого гонщика, дважды финишировал вторым на Критериуме Дофине (2015 и 2019).

 

В Европе последней гонкой Тиджея Ван Гардерена стала Джиро д’Италия-2021, где один из его товарищей по команде, Альберто Беттиоль, выиграл этап, а другой – Хью Карти занял 8-е место в общем зачёте.

 

Тиджей Ван Гардерен завершит карьеру 20 июня 2021 года

Photo (c) EF Education-Nippo Team

 

 

 Тиджей Ван Гардерен: «Для некоторых результатов, которых я добился, надо знать, как вести себя в настоящей велогонке, как ехать по узким дорогам, справляться с погодой, боковыми ветрами. Горжусь, что был способен бороться в гонках.

 

 Могу понять, почему некоторые, возможно, хотели от меня большего. Потому что они видели результаты, которых я добился в очень молодом возрасте.  Я стабильно выступал на высоком уровне в течение многих лет, но никогда не прорывался ещё выше. А от меня ждали этого. Я понимаю. Это нормально, потому что людям нравятся победители.

 

  Я наслаждался, работая с Хью, думаю, его ждёт яркое будущее. Он знает, что если у него возникают вопросы о разделке или общие вопросы, он всегда может позвонить, спросить. Мои двери всегда открыты, это касается каждого в команде.

 

  Если честно, правда, в том, что я больше не чувствую себя способным показать результат в велогонке. Когда силы идут на спад, приходится искать способ сделать себя более эффективным. Я был очень мотивирован, когда началось восхождение Хью Карти. Я хотел стать его наставником, помогать ему. Себе сказал, что я всё ещё хороший горняк. Что, может, я смогу держаться с ним в высоких горах и помогать. Я недостаточно хорошо прохожу брусчатку, как классики, которые могут провезти своего лидера по коварным секторам. У нас есть ребята как Йенс Кёкелейр и Альберто Беттиоль, которые в этом гораздо эффективнее меня. Но правда и в том, что я уже не могу просто удержаться в группе 20 сильнейших на подъёме, не могу помочь такому лидеру как Хью на высоких перевалах.

 

   Я ехал и думал, что мне делать? Как мне быть более результативным в гонке. И прямо взглянув на себя в зеркало, я сказал: «Если в составе 8 гонщиков, я могу назвать восемь человек, которые гораздо лучше меня будут выполнять эту работу».

 

  Я почувствовал, что пришло время. Я готов. Очень горжусь всем, чего добился за карьеру. Я знаю, как много работал, чтобы достичь всего, и знаю свой предел. Если  не брать в расчёт результаты, я знаю, что я взял максимум своих возможностей. Хотелось бы чаще подниматься на более высокий уровень, но я знаю, на что способен. И счастлив, оглядываясь на достигнутое».

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 20:23 | Регистрация: 14.02.2016

    ох, ну что ж Хью Карти на 80е место разжаловали. Хотя, раз не подиум, то для него что 8-е, что 80-е...

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Bulkins
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (5)
    Bulkins-Фото
    А Фрумми умеет работать на кого-то? Я помню только два случая, когда ему довелось (наверняка было больше, но все, что видел) с Сэром он, конечно, работал, но все помнят этот выпендреж, а вот Томаса, когда тот стал главным капитаном, он так по факту и не повозил. Мне кажется Фрум совсем не командный игрок и эгоист, не смотря на то, что мой любимый гонщик.
  • Boris
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (5)
    Boris-Фото
    Тоже хотелось бы узнать задачи для этой должности
  • Виктор Сироткин
    Тиджей Ван Гардерен завершит к ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    ох, ну что ж Хью Карти на 80е место разжаловали. Хотя, раз не подиум, то для него что 8-е, что 80-е...

  • sashaney
    Предварительные составы команд ... (39)
    sashaney-Фото

    Цитата: reforg34
    Если Фрум покажет свою форму, то оставит далеко позади всех остальных.

    Фрум, воодушевлённый отсутсвием Ван Гардена, покажет просто ВСЁ bomb

  • rfnzznfr
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (5)
    rfnzznfr-Фото
    Если можешь не писать, не пиши.
    Ещё лучше - компьютер продай.
    В интернетах, смотри - ни души,
    кроме тех, которым что-нибудь дай.

    Свои годы и жизни потрать,
    Разложи залежалый товар.
    Ведь не всё же безудержно брать
    Можноо выпустить в свисточек свой пар.

    Этот свист ты можешь песней назвать,
    Выдавая за крики души.
    Свою строчки на сайт закачать,
    Как привет с непролазной глуши.

    И когда в ответ получишь привет
    От такого же, как ты свистуна,
    То увидишь, надеюсь, просвет,
    И разбудит тебя луч, как струна.

    Ты захочешь расправить крыло,
    Опереться на воздух, как встарь.
    Это значит твоё - ремесло,
    Где ты сам по себе государь.

    Твоё дело с орлами, парить,
    Не спеша озирая окрест.
    Если можешь, нельзя не творить.
    Время движет нас с насиженных мест.
  • sashaney
    Тур де Франс-2021: Цифры и чис ... (13)
    sashaney-Фото
    Эванс тоже не едет. Готовятся к чему то другому, наверное. Заплыв через Ла Манш или ещё чего.
  • sashaney
    Тур де Франс-2021: Цифры и чис ... (13)
    sashaney-Фото
    Велосипеды едут.
  • sashaney
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (5)
    sashaney-Фото
    Обижать? Думаю выпихали зряплату отрабатывать хоть как то.
  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (39)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    А что сейчас с Пино?

    Лечит спину

  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (39)
    velodoctor-Фото

    А что сейчас с Пино?

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