Вилко Келдерман: «Собираюсь побороться за топ-5 или топ-10 на Тур де Франс-2021»

Вилко Келдерман надеется на быстрое восстановление после инцидента с автомобилем

Вилко Келдерман вернулся к тренировкам, пока только на домашнем тренажёре. Он получил перелом (трещину) позвоночника в шейном отделе, когда велогонщиков команды Bora-hansgrohe во время тренировки сбила машина. 29-летний нидерландский велогонщик надеется вернуться в пелотон весной, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Photo (c) Bora-hansgrohe

Вилко Келдерман: «Как ни странно, могу вспомнить всё. На часах было почти пять, мы решили доработать до шести, поэтому небольшой группой поехали по широкой прямой дороге. Внезапно появился большой Mercedes SUV. Он не тормозил, просто въехал в нашу группу. Я видел, как он приближается, но даже не смог затормозить. Было страшно, всё случилось так быстро.

В одном мгновение я оказался на земле, ничего нельзя было понять. Водитель просто выехал с боковой дороги на перекрёстке, она даже не остановилась. Она хотела пересечь дорогу и просто наехала на нас. Не думаю, что её арестовали, но она была в шоке. Это была её ошибка. Полиция приехала на следующий день и всё записала. Не знаю, что будет потом в следующие недели. Но то, что произошло, это страшно.

Вообще-то, после я вернулся в отель, принял душ, потому что сначала не почувствовал ничего плохого. Но потом мы подумали, что меня надо проверить в больнице. У меня оказалось сотрясение, а сканирование показало, что у меня перелом шеи. У меня уже была такая травма два года назад, и я подумал: «О, чёрт, только не это снова». Не хотел следующие шесть недель ходить в ортопедическом воротнике. В тот момент сильно переживал, но с шеей всё оказалось намного лучше. Если вы видели инцидент с машиной, мне повезло, так как всё могло быть гораздо хуже.

Я уже дома. В первую неделю носил шейный воротник, потому что в кости была трещина. В понедельник провели сканирование, область вокруг перелома в порядке, идёт заживление. Мне просто надо проявлять осторожность. Но я могу тренироваться в помещении, могу много работать на Zwift. Надеюсь, в следующие несколько недель смогу выезжать тренироваться на улицу.

Чтобы перелом зажил, нужно больше времени. Конечно, я не хочу рисковать. Вернуться к соревнованиям смогу через четыре - шесть недель. Мы ещё не обсуждали изменения в программе.

Конечно, я поеду Тур де Франс. Это всегда планировалось. Первая гонка моего календаря – Тур Страны Басков, потом Арденны. Затем у меня будет перерыв, поеду работать на высоте, после чего Критериум Дофине и Тур. Такой план на первые несколько месяцев. Насчёт Олимпиады посмотрим.

Я хочу бороться на Тур де Франс за общий зачёт. Думаю, я готов. Леннард Кемна тоже поедет за генеральной классификацией и победами на этапе. Я никогда не был на Туре в очень хорошей форме, трудно сказать, что получится, как будут выступать другие, и даже кто поедет Тур де Франс. Цель – выступить как можно лучше.

Могу отвечать лишь за себя, стараться взять максимум из тренировок, работать с командой. Собираюсь попробовать побороться за топ-5 или топ-10».