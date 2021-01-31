VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вилко Келдерман: «Собираюсь побороться за топ-5 или топ-10 на Тур де Франс-2021»

Вилко Келдерман надеется на быстрое восстановление после инцидента с автомобилем

 

 

  Вилко Келдерман вернулся к тренировкам, пока только на домашнем тренажёре. Он получил перелом (трещину) позвоночника в шейном отделе, когда велогонщиков команды Bora-hansgrohe во время тренировки сбила машина. 29-летний нидерландский велогонщик надеется вернуться в пелотон весной, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Вилко Келдерман: «Собираюсь побороться за топ-5 или топ-10 на Тур де Франс-2021»

Photo (c) Bora-hansgrohe

 

  Вилко Келдерман: «Как ни странно, могу вспомнить всё. На часах было почти пять, мы решили доработать до шести, поэтому небольшой группой поехали по широкой прямой дороге. Внезапно появился большой Mercedes SUV. Он не тормозил, просто въехал в нашу группу. Я видел, как он приближается, но даже не смог затормозить. Было страшно, всё случилось так быстро.

 

  В одном мгновение я оказался на земле, ничего нельзя было понять. Водитель просто выехал с боковой дороги на перекрёстке, она даже не остановилась. Она хотела пересечь дорогу и просто наехала на нас. Не думаю, что её арестовали, но она была в шоке. Это была её ошибка. Полиция приехала на следующий день и всё записала. Не знаю, что будет потом в следующие недели. Но то, что произошло, это страшно.

 

  Вообще-то, после я вернулся в отель, принял душ, потому что сначала не почувствовал ничего плохого. Но потом мы подумали, что меня надо проверить в больнице. У меня оказалось сотрясение, а сканирование показало, что у меня перелом шеи. У меня уже была такая травма два года назад, и я подумал: «О, чёрт, только не это снова». Не хотел следующие шесть недель ходить в ортопедическом воротнике. В тот момент сильно переживал, но с шеей всё оказалось намного лучше. Если вы видели инцидент с машиной, мне повезло, так как всё могло быть гораздо хуже.

 

  Я уже дома. В первую неделю носил шейный воротник, потому что в кости была трещина. В понедельник провели сканирование, область вокруг перелома в порядке, идёт заживление. Мне просто надо проявлять осторожность. Но я могу тренироваться в помещении, могу много работать на Zwift. Надеюсь, в следующие несколько недель смогу выезжать тренироваться на улицу.

 

  Чтобы перелом зажил, нужно больше времени. Конечно, я не хочу рисковать. Вернуться к соревнованиям смогу через четыре  - шесть недель. Мы ещё не обсуждали изменения в программе.

 

  Конечно, я поеду Тур де Франс. Это всегда планировалось. Первая гонка моего календаря – Тур Страны Басков, потом Арденны. Затем у меня будет перерыв, поеду работать на высоте, после чего Критериум Дофине и Тур. Такой план на первые несколько месяцев. Насчёт Олимпиады посмотрим.

 

  Я хочу бороться на Тур де Франс за общий зачёт. Думаю, я готов. Леннард Кемна тоже поедет за генеральной классификацией и победами на этапе. Я никогда не был на Туре в очень хорошей форме, трудно сказать, что получится, как будут выступать другие, и даже кто поедет Тур де Франс. Цель – выступить как можно лучше.

 

  Могу отвечать лишь за себя, стараться взять максимум из тренировок, работать с командой. Собираюсь попробовать побороться за топ-5 или топ-10».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вилко Келдерман Wilco Kelderman Bora-hansgrohe

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

14 февраля 2021

Clasica de Almeria

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Александра
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (6)
    Александра-Фото

    Вообще, на гранд турах свет клином не сошелся.)

  • Александра
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (6)
    Александра-Фото

    Уже четыре капитана на Вуэльту? Думаю, и 8 капитанов не за горами.))

  • Astanaforever
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Буду за Лопесито болеть. Может здесь поймает кураж и выиграет грантур.
  • khramtsow
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (6)
    khramtsow-Фото

    о 5 победе на льеж раньше надобыло думать, тем более теперь финишные километры другого маршрута не под вальверде в 41, в лет 30 то мог бы, спринтерская гонка стала льеж-бастонь-льеж

  • Адриен
    Брэндон Макналти ставит целью ... (6)
    Адриен-Фото

    Цитата: close2you
    Вот мне интересно, вы себе представляете победителя Тур де Франс с таким лицом ? Понимаю, что это резкая невоспитанность с моей стороны, но все же ... лица людей ведь тоже о многом говорят, таких ...

     

    " Мне его рожа сразу не понравилась!

    - Да рожи-то у нас у всех хороши! "

  • Ice
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Если они что то выиграют- это будет исключение. уже сколькие годы, команда странным образом заточена на околоподиумные места, с якобы амбициями на победы.
     

    Согласен, если бы не недавний успех Карапаса, то и вспомнить особо нечего было бы)

  • AAA
    Вуэльта Валенсии-2021 отменена (5)
    AAA-Фото

    Будем теннис смотреть.

  • SportSpirit
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (6)
    SportSpirit-Фото

    По мне так Сепп Кусс - лучший горный грегори, начиная с Вуэльты 2019. 

     

    "Когда начинал карьеру, не думал, чего хочу добиться в велоспорте" - хочется добавить "не думал и не нужно" biggrin Просто катайся также задорно! Все эти вдруг возложенные на плечи ожидания редко меняют карьеру гонщика в сторону прогресса. 

  • SportSpirit
    Кофе-бар велокоманды Deceuninc ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Асгрен еще с прошлогоднего кофе-промо запомнился: пару эспрессо и тащить пелотон victory

     

    А в этом ролике - улыбающийся Якобсен! (кажется, еще беззубой улыбкой, но это дело наживное). 

  • RVL
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (6)
    RVL-Фото

    Если они что то выиграют- это будет исключение. уже сколькие годы, команда странным образом заточена на околоподиумные места, с якобы амбициями на победы.

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 января

Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka - Assos)

Richie Porte (INEOS Grenadiers)

Juan Felipe Osorio (Burgos - BH)

Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma)

31 января

Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2021 (85)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)