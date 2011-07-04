19-летний Эдо Маас не сможет ходить после столкновения с автомобилем во время гонки

Команда Sunweb после инцидента с Эдо Маасом призвала UCI сделать приоритетом безопасность гонщиков и команд в гонках

Команда Sunweb призвала UCI усилить меры по обеспечению безопасности гонщиков во время соревнований после трагического инцидента с 19-летним нидерландским велогонщиком команды Эдо Маасом (Edo Maas).

Эдо Маас, выступающий в команде Development Team Sunweb, во время классики Piccolo Lombardia (андеровской версии Ломбардии) 6 октября, на спуске с Мадонна-дель-Гизалло, за 50 км до финиша был сбит внезапно выехавшим на дорогу автомобилем.

Эдо Мааса сразу доставили в больницу Милана, где из-за тяжести травм врачи поместили его в искусственную кому. 19-летний гонщик получил перелом шеи, позвоночника и тяжёлые травмы лица. Ему провели несколько операций. Лишь два дня назад он пришёл в себя, но чувствительность в ногах к нему не вернулась.

В пресс-релизе команды Sunweb говорится: «Сейчас Эдо в полном сознании, хорошо реагирует на семью и посещающих его товарищей по команде, очнувшись пару дней назад. Перелом спины и травмы лица потребовали хирургического вмешательства, все операции прошли успешно.

В настоящее время диагноз таков: перелом позвоночника привёл к параплегии (параличу), потере чувствительности в ногах. На данный момент мала вероятность, что функциональность ног когда-либо вернётся, но побеждает сила духа и надежда.

На данной стадии большей информации о состоянии Эдо мы предоставить не можем. Просим уважать частную жизнь Эдо и его семьи, которые должны справиться с этими тяжёлыми новостями.

Хотя мы не смогли избежать этого огромного несчастья, мы вновь призываем Международный союз велосипедистов в первую очередь обратить внимание и выделить ресурсы для обеспечения безопасных условий гонки для команд и велогонщиков».