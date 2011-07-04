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19-летний Эдо Маас не сможет ходить после столкновения с автомобилем во время гонки

Команда Sunweb после инцидента с Эдо Маасом призвала UCI сделать приоритетом   безопасность гонщиков и команд в гонках

 

 

  Команда Sunweb призвала UCI усилить меры по обеспечению безопасности гонщиков во время соревнований после трагического инцидента с 19-летним нидерландским велогонщиком команды Эдо Маасом (Edo Maas).

 

 

  Эдо Маас, выступающий в команде Development Team Sunweb, во время классики Piccolo Lombardia (андеровской версии Ломбардии) 6 октября, на спуске с Мадонна-дель-Гизалло, за 50 км до финиша был сбит внезапно выехавшим на дорогу автомобилем.

 

  Эдо Мааса сразу доставили в больницу Милана, где из-за тяжести травм врачи поместили его в искусственную кому. 19-летний гонщик получил перелом шеи, позвоночника и тяжёлые травмы лица.  Ему провели несколько операций. Лишь два дня назад он пришёл в себя, но чувствительность в ногах к нему не вернулась.

 

  В пресс-релизе команды Sunweb говорится: «Сейчас Эдо в полном сознании, хорошо реагирует на семью и посещающих его товарищей по команде,  очнувшись пару дней назад. Перелом спины и травмы лица потребовали хирургического вмешательства, все операции прошли успешно.

 

В настоящее время диагноз таков: перелом позвоночника привёл к параплегии (параличу), потере чувствительности в ногах. На данный момент мала вероятность, что функциональность ног когда-либо вернётся, но побеждает сила духа и надежда.

 

На данной стадии большей информации о состоянии Эдо мы предоставить не можем. Просим уважать частную жизнь Эдо и его семьи, которые должны справиться с этими тяжёлыми новостями.

 

Хотя мы не смогли избежать этого огромного несчастья, мы вновь призываем Международный союз велосипедистов в первую очередь  обратить внимание и выделить ресурсы для обеспечения безопасных условий гонки для команд и велогонщиков».

 

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Теги к статье: Эдо Маас Edo Maas

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 20:52 | Регистрация: 22.05.2013

    Хочется верить в то что, ноги вернутся к нему.

  2. paziz

    Сегодня, 21:07 | Регистрация: 10.02.2018

    Ужасная новость, лишь бы все обошлось

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 21:28 | Регистрация: 4.07.2011

    Чтоооо ?

    19 лет и...

     

     

  4. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Сегодня, 22:04 | Регистрация: 6.03.2015

    Цитата: motte
    Чтоооо ?
    19 лет и...
     
     
    Да, это кошмар

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