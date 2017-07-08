Максим Монфор – новый спортивный директор команды Lotto Soudal

Максим Монфор завершил карьеру велогонщика и начал карьеру спортивного директора команды Lotto Soudal

Максим Монфор (Maxime Monfort) проехал последнюю велогонку в качестве профессионального велогонщика, завершив карьеру на классике La DH Famenne Ardenne Classic-2019. Но 36-летний бельгийский велогонщик сразу же приступи к новым обязанностям спортивного директора команды Lotto Soudal, где выступал последние 6 лет.

На счету Максима Монфора, начавшего профессиональную карьеру в 2004 году, пять побед – на этапе и в общем зачёте и на этапе Тура Люксембурга-2004, в разделке на чемпионате Бельгии в 2009 и в генеральной классификации и на этапе Тура Баварии-2010.

Максим Монфор принял участие в 20 Гран-турах, и только один из них не доехал до конца. Его лучшим результатом в общем зачёте Гран-тура стало 6-е место на Вуэльте Испании в 2011 году, он 11 раз финишировал на Гран-турах в топ-20 общего зачёта (4 раза на Джиро д’Италия, 2 раза на Тур де Франс, 5 раз на Вуэльте Испании).

Максим Монфор: «Изначально я не собирался завершать карьеру профессионального велогонщика в этом году, но в конце августа, едва я получил предложение о продлении контракта, в то же самое время генеральный менеджер команды Джон Леланг попросил меня стать спортивным директором. Это было довольно неожиданно, но я почувствовал, что будет правильно завершить карьеру сейчас, когда возможность появилась сама.

После Тур де Франс я уже начал думать о будущем, размышлял о конце карьеры ещё до того, как получил предложение стать спортивным директором. Поэтому, так как я уже много думал о своём будущем, мне понадобилось только два дня, чтобы принять решение.

Для меня много значит, что я поставлю точку в карьере, проехав велогонку в своей родной провинции, в присутствии моих болельщиков и семьи. Таким образом, с ними я провёл целый день. Конечно, это велогонка, но также у меня было время для общения с фанатами и до старта, и после гонки. Я хотел сделать мой последний день в качестве профессионального велогонщика совершенно особенным.

Велоспорт всегда был и остаётся моей страстью. Я реализовал мечту, став профессионалом, но также у меня была личная мечта – остаться в мире велоспорта и после карьеры велогонщика. Сейчас у меня есть эта возможность, хотя появилась она раньше, чем ожидал. Но у меня уже есть много идей, с нетерпением жду, когда начну работу.

Последние шесть лет я выступал в команде Lotto Soudal, так что я знаю весь персонал, гонщиков, а также то, как работает команда. Отлично, что есть шанс здесь начать карьеру спортивного директора.

Конечно, мне будет трудно сразу переключиться на роль спортивного директора. Например, когда начнётся первый тренировочный лагерь, мне будет немного непривычно, что придётся пересесть с велосипеда в техничку, но я полностью к этому готов. Но я на 100% уверен в своём решении.

Работа велогонщика совершенно отличается от работы спортивного директора. Хотя это тот же самый вид спорта, но всё будет совершенно по-другому. Думаю, у работы спортивного директора есть плюсы – мне не придётся больше тренироваться, следить за тем, что я могу или не могу съесть. Теперь могу наслаждаться жизнью чуть больше, но в то же время заниматься делом, которое люблю. Я очень горжусь своей карьерой, но сейчас пришло то время, когда я не жалею, что её заканчиваю».