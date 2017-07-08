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Максим Монфор – новый спортивный директор команды Lotto Soudal

Максим Монфор завершил карьеру велогонщика и начал карьеру спортивного директора команды Lotto Soudal

 

 

    Максим Монфор (Maxime Monfort) проехал последнюю велогонку в качестве профессионального велогонщика, завершив карьеру на классике La DH Famenne Ardenne Classic-2019. Но 36-летний бельгийский велогонщик сразу же приступи к новым обязанностям спортивного директора команды Lotto Soudal, где выступал последние 6 лет.

 

  На счету Максима Монфора, начавшего профессиональную карьеру в 2004 году, пять побед – на этапе и в общем зачёте и на этапе Тура Люксембурга-2004, в разделке на чемпионате Бельгии в 2009 и в генеральной классификации и на этапе Тура Баварии-2010.

 

 Максим Монфор принял участие в 20 Гран-турах, и только один из них не доехал до конца. Его лучшим результатом в общем зачёте Гран-тура стало 6-е место на Вуэльте Испании в 2011 году, он 11 раз финишировал на Гран-турах в топ-20 общего зачёта (4 раза на Джиро д’Италия, 2 раза на Тур де Франс, 5 раз на Вуэльте Испании).

 

Максим Монфор – новый спортивный директор команды Lotto Soudal

 

 

  Максим Монфор: «Изначально я не собирался завершать карьеру профессионального велогонщика в этом году, но в конце августа, едва я получил предложение о продлении контракта, в то же самое время генеральный менеджер команды Джон Леланг попросил меня стать спортивным директором. Это было довольно неожиданно, но я почувствовал, что будет правильно завершить карьеру сейчас, когда возможность появилась сама.

 

  После Тур де Франс я уже начал думать о будущем, размышлял о конце карьеры ещё до того, как получил предложение стать спортивным директором. Поэтому, так как я уже много думал о своём будущем, мне понадобилось только два дня, чтобы принять решение.

 

  Для меня много значит, что я поставлю точку в карьере, проехав велогонку в своей родной провинции, в присутствии моих болельщиков и семьи. Таким образом, с ними я провёл целый день. Конечно, это велогонка, но также у меня было время для общения с фанатами и до старта, и после гонки. Я хотел сделать мой последний день в качестве профессионального велогонщика совершенно особенным.

 

  Велоспорт всегда был и остаётся моей страстью. Я реализовал мечту, став профессионалом, но также у меня была личная мечта – остаться в мире велоспорта и после карьеры велогонщика. Сейчас у меня есть эта возможность, хотя появилась она раньше, чем ожидал. Но у меня уже есть много идей, с нетерпением жду, когда начну работу.

 

  Последние шесть лет я выступал в команде Lotto Soudal, так что я знаю весь персонал, гонщиков, а также то, как работает команда. Отлично, что есть шанс здесь начать карьеру спортивного директора.

 

  Конечно, мне будет трудно сразу переключиться на роль спортивного директора. Например, когда начнётся первый тренировочный лагерь,  мне будет немного непривычно, что придётся пересесть с велосипеда в техничку, но я полностью к этому готов. Но я на 100% уверен в своём решении.

 

  Работа велогонщика совершенно отличается от работы спортивного директора. Хотя это тот же самый вид спорта, но всё будет совершенно по-другому. Думаю, у работы спортивного директора есть плюсы – мне не придётся больше тренироваться, следить за тем, что я могу или не могу съесть. Теперь могу наслаждаться жизнью чуть больше, но в то же время заниматься делом, которое люблю. Я очень горжусь своей карьерой, но сейчас пришло то время, когда я не жалею, что её заканчиваю».

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Теги к статье: Максим Монфор Maxime Monfort Lotto Soudal

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Вчера, 20:54 | Регистрация: 4.05.2019

    Тот случай, когда в команде будет гонщик старше спортивного директора) 

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 8.07.2017

    Насколько полезна для мирового велоспорта такая ситуация, что Максим Монфор начал карьеру спортивного директора?

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
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Комментарии

  • uran
    Род Эллингворт: «Хочу, чтобы к ... (2)
    uran-Фото
    Чтобы команде выиграть гт нужно с гонщиками не обращаться как с гов.
  • Astanaforever
    Род Эллингворт: «Хочу, чтобы к ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ланда очень крутой горняк. Но..все поняли, что он крайне невезучий генеральщик и плохой раздельщик. А без разделки невозможно в это время выиграть тур Пулс никогда не возьмет генерал. Не его специализация. А вот Денисс мог это сделать..но его шейхи прогнали.вынудили уйти.можно так сказать..а зря.
  • Yuriy 17
    Максим Монфор – новый спортивн ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Насколько полезна для мирового велоспорта такая ситуация, что Максим Монфор начал карьеру спортивного директора?

  • Shalam s Urala
    Джанни Москон: "После Тур де ... (13)
    Shalam s Urala-Фото

    команда, которая всегда позиционировала себя сверхнаучным коллективом, и, вдруг, такая засада..

    всем этим делам (спортфизиологии), вообще-то, второй век пошёл. давненько уже более-менее известно, как ловить на ранней стадии (когда проще купировать). потом то уже, да, труднообратимые процессы типа лавинообразно нарастают, но это все знают.. а скай - ещё нет. или уже - нет

  • SportSpirit
    Максим Монфор – новый спортивн ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Тот случай, когда в команде будет гонщик старше спортивного директора) 

  • GTX
    Примож Роглич – победитель Gir ... (12)
    GTX-Фото
    Имеет шансы на Ломбардии, форма есть, но что ещё важно - на Джиро был этап по тому же маршруту
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Il Piccolo Lombardia-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Обалденная гонка, наконец то Баджиоли отметился на серьёзной гонке . Рад , хотя параллели Колпак и ,пикколо Ломбардия ,очень часто не верными оказываются
  • levonardo
    Примож Роглич – победитель Gir ... (12)
    levonardo-Фото
    Роглич ещё и рекорд восхождения установил.
  • Student
    Примож Роглич – победитель Gir ... (12)
    Student-Фото
    Цитата: Cha
    Очень круто. Осталось Берналю Ломбардию выиграть, поддержать парад турообладателей.
    Хочется верить, но вртяли. Возраст не тот.
  • SportSpirit
    Примож Роглич – победитель Gir ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Роглич шикарный сезон проводит! Универсальный вездеход)

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