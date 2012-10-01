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Франко Пеллицотти завершил карьеру велогонщика и стал спортивным директором команды Bahrain-Merida

40-летний Франко Пеллицотти завершает карьеру профессионального велогонщика

 

 

  40-летний итальянский велогонщик Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti) завершил карьеру профессионального велогонщика, его последней гонкой стала классика – Монумент Ломбардия. Но он не покидает профессиональный велоспорт и останется работать в качестве спортивного директора команды Bahrain-Merida, где выступал последние два сезона.

 

Франко Пеллицотти завершил карьеру велогонщика и стал спортивным директором команды Bahrain-Merida

 

  Франко Пеллицотти пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт в 2001 году, начав карьеру в команде Alessio, затем с 2005 по 2010 годы выступал в итальянской команде Liquigas, где помогал Винченцо Нибали, Ивану Бассо, Данило Ди Луке, а затем и начавшему карьеру Петеру Сагану.

 

  В 2011 году, в 33 года, Франко Пеллицотти был дисквалифицирован на два года из-за отклонений в данных его биологического паспорта. Отсчёт дисквалификации начался с 3 мая 2010 года, однако, результаты Пеллицотти были аннулированы с 7 мая 2009 года, из-за чего были вычеркнуты его подиум на Джиро д’Италия-2009 и гороховая майка Тур де Франс-2009.

 

  В списке достижений Франко Пеллицотти 12 побед, в том числе две победы на этапах Джиро д’Италия, этап Тиррено-Адриатико, Париж-Ниццы, Тура Страны Басков, а также 4-е место на Джиро д’Италия-2008.

 

 За свою карьеру Франко Пеллицотти принял участие в 33 классиках и проехал полностью 19 Гран-туров, ни разу не сойдя ни с одной трёхнедельной гонки.

 

  В интервью Cyclingnews Франко Пеллицотти рассказал о том, как чувствует себя, завершив долгую карьеру велогонщика, и каким видит своё будущее.

 

 

  Франко Пеллицотти: «Я полностью осознал, что всё изменилось, когда сел за обеденный стол с другими спортивными директорами, а не с гонщиками. И я мог позволить себе есть всё, что угодно, всё, что мне хочется, но чувствовал себя при этом странно, потому что в каком-то смысле общий обеденный стол гонщиков для меня нечто сакральное.

 

  Ломбардия стала моей последней гонкой, а потом на критериуме «Сайтама» я в последний раз приколол номер гонщика. Мне кажется правильным закончить карьеру сейчас, даже если меня захлёстывают эмоции. Но я счастлив, что принял это решение. И теперь мне любопытно попасть на «другую сторону», попробовать нечто новое и совершенно другое.

 

  Со всей моей карьерой у меня связана масса хороших воспоминаний, начиная с момента, когда пришёл в профессионалы в 2001, когда стал чемпионом Италии в 2012, после двух трудных сезонов.

 

  Мне повезло найти команды, которые никогда слишком сильно не давили на меня, поэтому мне удалось остаться в хорошей форме до конца карьеры. Я уже думал о завершении, но моя карьера продлилась, когда я присоединился к команде Bahrain-Merida в 2017 году. Я наслаждался двумя великолепными сезонами, работая с Винченцо Нибали. Мы с ним часто делили комнату во время гонок, когда он и команда праздновали успех. Теперь у меня есть шанс начать новую главу в этой команде в качестве спортивного директора.

 

  Со стороны работа спортивного директора, возможно, кажется лёгкой. Некоторые думают, что спортивные директора только водят технички и раздают бачки. На самом деле эта работа гораздо сложнее.

 

  Считаю, что спортивный директор должен быть хорошим капитаном корабля – необходимо разрешать проблемы, понимать гонщиков и управлять ими. Гран-туры и кампании на классиках всегда полны массы сложностей, потому что идёт борьба за победу. И ситуация не всегда складывается так, как надеешься и планируешь. Гонщики могут заболеть, упасть или просто не суметь выступить. У людей могут быть спады и личные проблемы. Спортивный директор должен с этим справляться и разрешать проблемы, мотивировать и помогать гонщикам выступать в полную силу.

 

  За последние годы я начал по-другому смотреть на гонки и на команду. Я не ждал от себя побед, не был лидером, что позволило мне тщательно изучить механизмы работы команды. Я был дорожным капитаном, что означает быть кем-то между капитаном и спортивным директором, понимающим надежды и амбиции команды. Пока был в седле, старался учиться как можно больше, чтобы потом быстро переключиться на новую работу и самому стать хорошим спортивным директором.

 

  Я проехал много километров как гонщик, но теперь мне надо проехать так же много в техничке, чтобы я мог считать себя настоящим спортивным директором.

 

  Да, я знаю Винченцо, но знаю его как гонщик. Надеюсь, что наша дружба поможет мне в моей новой роли. Лидер команды – как породистый беговой конь, с которым надо обращаться соответственно. Лидер должен побеждать, но его нельзя нагружать другими проблемами и вопросами, решение которых берёт на себя хороший спортивный директор».

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Теги к статье: Франко Пеллицотти Franco Pellizotti

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 1.10.2012

    Удачи ему на новом поприще, даже в таком возрасте выдавал потресяющие ватты.

  2. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 10:33 | Регистрация: 25.06.2016

    "Я полностью осознал, что всё изменилось, когда сел за обеденный стол с другими спортивными директорами, а не с гонщиками. И я мог позволить себе есть всё, что угодно, всё, что мне хочется, но чувствовал себя при этом странно, потому что в каком-то смысле общий обеденный стол гонщиков для меня нечто сакральное."

     

    Вот ведь специфика. Обычному человеку не понять, что значит ЕДА!...

    И что такое профи до мозга костей.

     

    Хотя у профи в других областях деятельности тоже есть такие штучки, наверное.

     



    Вспоминаю последний этап Джиро 18 в Риме, как мы подрулили к техничкам Астаны с целью поздравить с белой майкой и тайной целью получить сувенирчик.

    Какая запредельная усталость была у них, видно было, что не до нас, но все таки выдали бачок... 

    Ох не легкая это работа <c>....

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 12:15 | Регистрация: 24.12.2017

    Да молодец ,удачи в новом амплуа.

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Франко Пеллицотти завершил кар ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да молодец ,удачи в новом амплуа.
  • Anna P.
    Франко Пеллицотти завершил кар ... (3)
    Anna P.-Фото

    "Я полностью осознал, что всё изменилось, когда сел за обеденный стол с другими спортивными директорами, а не с гонщиками. И я мог позволить себе есть всё, что угодно, всё, что мне хочется, но чувствовал себя при этом странно, потому что в каком-то смысле общий обеденный стол гонщиков для меня нечто сакральное."

     

    Вот ведь специфика. Обычному человеку не понять, что значит ЕДА!...

    И что такое профи до мозга костей.

     

    Хотя у профи в других областях деятельности тоже есть такие штучки, наверное.

     



    Вспоминаю последний этап Джиро 18 в Риме, как мы подрулили к техничкам Астаны с целью поздравить с белой майкой и тайной целью получить сувенирчик.

    Какая запредельная усталость была у них, видно было, что не до нас, но все таки выдали бачок... 

    Ох не легкая это работа <c>....

  • Student
    Франко Пеллицотти завершил кар ... (3)
    Student-Фото
    Удачи ему на новом поприще, даже в таком возрасте выдавал потресяющие ватты.
  • Адриен
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (1)
    Адриен-Фото

    100%! 200%! Давно считаю, что СТРУКТУРУ мирового профессионального шоссейного велоспорта надо менять. Нынешняя - это застой, ведущий к  ПАДЕНИЮ его популярности и престижности.

  • Student
    Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3)
    Student-Фото
    Тоже вызывает только симпатию. Работой на лидеров, всегда рядом и на все 100%.
  • Sezar
    Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3)
    Sezar-Фото

    Всегда желал ему всяческих спортивных успехов и удач. А сейчас пожелаю неспортивных... 

  • ayahuasca
    Роман Барде ставит целью Тур д ... (1)
    ayahuasca-Фото

    Удачи, Ромка!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Филип Дейгнан объявил о заверш ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Во ,будет дочку ростить, тем более ,Армистид хороший контракт подписала с трек
  • Earl57
    Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    По меньшей мере три команды заявлют о желании в 2020 году перейти на уровень Мирового Тура - Кофидис, Директ Энерджи и Израиль Сайклиг Академия. Кого из нынешних 18-ти команд они собираются заменить, интересно. Кто предполагаемая жертва?
     
    Может и никого , когда Куксон стал президентом ,UCI было обещание с 20-22 года расширить формат высшей категории , где было бы 22 команды вместо 18 ,из них 16 были бы серия А а остальные 6 серия Где серия А ехала все гонки ,серия Б 70% гонок высшей категории, и остальное ,на усмотрение оргов, заполнялись командами про категории.

    Опубликовали же уже новые правила. По которым в Мировом Туре так и останется 18 команд. Но проконтинентальная команда, желающая попасть в число этих 18-ти, может заменить какую-то из нынешних команд, если по итогам 2019 года наберет больше рейтинговых очков UCI. То есть будет ротация.

    Поэтому проконтинетальные команды в этом трансферном сезоне так старались усилиться, подписывая гонщиков из команд высшего дивизиона. Еще и Фортунео заявили, что хотят стать командой Мирового Тура. Это уже 4-я команда, стало быть. Борьба за рейтинговые очки будет ожесточенной и горе проигравшим. И борьба будет не только за то, чтобы попасть в высший дивизион или удержаться в нем, но и за пятилетнюю лицензию, которую получат первые 5 команд Мирового Тура.

  • velodoctor
    Седрик Вассёр: «Команда Cofidi ... (6)
    velodoctor-Фото
    Согласен, давно пора свертывать этот проект.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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