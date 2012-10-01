Франко Пеллицотти завершил карьеру велогонщика и стал спортивным директором команды Bahrain-Merida

40-летний Франко Пеллицотти завершает карьеру профессионального велогонщика

40-летний итальянский велогонщик Франко Пеллицотти (Franco Pellizotti) завершил карьеру профессионального велогонщика, его последней гонкой стала классика – Монумент Ломбардия. Но он не покидает профессиональный велоспорт и останется работать в качестве спортивного директора команды Bahrain-Merida, где выступал последние два сезона.

Франко Пеллицотти пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт в 2001 году, начав карьеру в команде Alessio, затем с 2005 по 2010 годы выступал в итальянской команде Liquigas, где помогал Винченцо Нибали, Ивану Бассо, Данило Ди Луке, а затем и начавшему карьеру Петеру Сагану.

В 2011 году, в 33 года, Франко Пеллицотти был дисквалифицирован на два года из-за отклонений в данных его биологического паспорта. Отсчёт дисквалификации начался с 3 мая 2010 года, однако, результаты Пеллицотти были аннулированы с 7 мая 2009 года, из-за чего были вычеркнуты его подиум на Джиро д’Италия-2009 и гороховая майка Тур де Франс-2009.

В списке достижений Франко Пеллицотти 12 побед, в том числе две победы на этапах Джиро д’Италия, этап Тиррено-Адриатико, Париж-Ниццы, Тура Страны Басков, а также 4-е место на Джиро д’Италия-2008.

За свою карьеру Франко Пеллицотти принял участие в 33 классиках и проехал полностью 19 Гран-туров, ни разу не сойдя ни с одной трёхнедельной гонки.

В интервью Cyclingnews Франко Пеллицотти рассказал о том, как чувствует себя, завершив долгую карьеру велогонщика, и каким видит своё будущее.

Франко Пеллицотти: «Я полностью осознал, что всё изменилось, когда сел за обеденный стол с другими спортивными директорами, а не с гонщиками. И я мог позволить себе есть всё, что угодно, всё, что мне хочется, но чувствовал себя при этом странно, потому что в каком-то смысле общий обеденный стол гонщиков для меня нечто сакральное.

Ломбардия стала моей последней гонкой, а потом на критериуме «Сайтама» я в последний раз приколол номер гонщика. Мне кажется правильным закончить карьеру сейчас, даже если меня захлёстывают эмоции. Но я счастлив, что принял это решение. И теперь мне любопытно попасть на «другую сторону», попробовать нечто новое и совершенно другое.

Со всей моей карьерой у меня связана масса хороших воспоминаний, начиная с момента, когда пришёл в профессионалы в 2001, когда стал чемпионом Италии в 2012, после двух трудных сезонов.

Мне повезло найти команды, которые никогда слишком сильно не давили на меня, поэтому мне удалось остаться в хорошей форме до конца карьеры. Я уже думал о завершении, но моя карьера продлилась, когда я присоединился к команде Bahrain-Merida в 2017 году. Я наслаждался двумя великолепными сезонами, работая с Винченцо Нибали. Мы с ним часто делили комнату во время гонок, когда он и команда праздновали успех. Теперь у меня есть шанс начать новую главу в этой команде в качестве спортивного директора.

Со стороны работа спортивного директора, возможно, кажется лёгкой. Некоторые думают, что спортивные директора только водят технички и раздают бачки. На самом деле эта работа гораздо сложнее.

Считаю, что спортивный директор должен быть хорошим капитаном корабля – необходимо разрешать проблемы, понимать гонщиков и управлять ими. Гран-туры и кампании на классиках всегда полны массы сложностей, потому что идёт борьба за победу. И ситуация не всегда складывается так, как надеешься и планируешь. Гонщики могут заболеть, упасть или просто не суметь выступить. У людей могут быть спады и личные проблемы. Спортивный директор должен с этим справляться и разрешать проблемы, мотивировать и помогать гонщикам выступать в полную силу.

За последние годы я начал по-другому смотреть на гонки и на команду. Я не ждал от себя побед, не был лидером, что позволило мне тщательно изучить механизмы работы команды. Я был дорожным капитаном, что означает быть кем-то между капитаном и спортивным директором, понимающим надежды и амбиции команды. Пока был в седле, старался учиться как можно больше, чтобы потом быстро переключиться на новую работу и самому стать хорошим спортивным директором.

Я проехал много километров как гонщик, но теперь мне надо проехать так же много в техничке, чтобы я мог считать себя настоящим спортивным директором.

Да, я знаю Винченцо, но знаю его как гонщик. Надеюсь, что наша дружба поможет мне в моей новой роли. Лидер команды – как породистый беговой конь, с которым надо обращаться соответственно. Лидер должен побеждать, но его нельзя нагружать другими проблемами и вопросами, решение которых берёт на себя хороший спортивный директор».