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Энрико Гаспаротто объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

Энрико Гаспаротто завершил 16-летнюю карьеру профессионального велосипедиста

 

 

  38-летний Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto) объявил о завершении 16-летней карьеры профессионального велогонщика. Итальянский велогонщик, в прошлом году принявший швейцарское гражданство, последние два сезона выступал в велокоманде NTT (Dimension Data). За карьеру, которую начал в 2005 году в команде Liquigas, Энрико Гаспаротто одержал 10 побед, в том числе стал двукратным победителем классики Амстел Голд Рэйс, победителем этапа Тиррено-Адриатико и Вуэльты Каталонии.

Энрико Гаспаротто объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

 

  О завершении карьеры Энрико Гаспаротто объявил в своём аккаунте в Instagram:

 

  «Я жил велоспортом последние 20 лет: 16 лет как профессионал, четыре года как андер. За это время я смог путешествовать по миру, узнал другие разные культуры, встретил изумительных людей и обрёл настоящих близких друзей. За это путешествие я вырос и достиг зрелости как спортсмен и как человек, научился решительности, настойчивости, упорно работал, приносил жертвы ради дела, понял, что значит подняться после поражения. Эти ценные знания останутся со мной и будут моими проводниками на новом этапе жизни.

 

  Хочу сохранить в памяти все команды, в которых выступал за эти 16 лет. Каждая из них поощряла мой личный рост, за что всех благодарю: Liquigas, Barloworld, Lampre, Astana, Wanty, Bahrain, Dimension Data, NTT. Для меня было честью выступать в цветах ваших команд, бороться на самых важных велогонках мира.

 

  Я всегда был полностью погружён велоспорт, был страстно им увлечён, предан ему. Думаю, настало время попрощаться и посвятить больше времени семье, моей команде, которую возглавляет моя жена Анна, она – основа всего, моим родителям Тони и Луиджине, сестре Лизе, друзьям, с которыми недавно поделился идеями.

 

  Спасибо ребятам за невероятную поддержку и в моменты наивысшей радости, и особенно, в трудностях.

 

  Конечно, в эти шестнадцать лет моей главной целью был спортивный успех, но также стремление быть самим собой, с сильными сторонами и слабостями. Я всегда старался отдать частичку себя каждому, с кем имел удовольствие работать.

 

  Сообщения, которые я получил за последние годы от моих молодых коллег, массажистов, механиков, спортивных директоров, подтверждают, что я преуспел. Я счастлив и горжусь работой, которую делал за эти годы, и с уверенностью смотрю в будущее.

 

Велоспорт – великолепный вид спорта, который я люблю, за которым всегда буду следить.

 

  Наконец, от всей души благодарю всех болельщиков, спонсоров, команды, товарищей по командам, друзей, энтузиазм которых сделал моё путешествие в мире велоспорта незабываемым.

 

Надеюсь, скоро смогу отпраздновать новую главу моей жизни, когда мы все снова сможем путешествовать и быть вместе».

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Теги к статье: Энрико Гаспаротто Enrico Gasparotto

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Вчера, 21:48 | Регистрация: 18.01.2010

    10 побед? Для него мало конечно, а сколько призовых мест интересно. В Астане очень хорошо выступал, зажигали с Максом Иглинский

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Почти все победы в составе Астаны.

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Энрико Гаспаротто объявил о за ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Почти все победы в составе Астаны.
  • error
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (6)
    error-Фото
    Но разве не надо им побыть..что бы кем-то стать?
  • AzaKonta
    Энрико Гаспаротто объявил о за ... (2)
    AzaKonta-Фото
    10 побед? Для него мало конечно, а сколько призовых мест интересно. В Астане очень хорошо выступал, зажигали с Максом Иглинский
  • sixpack
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (6)
    sixpack-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был. Но участь грегари не позволили ему выиграть общий зачет.

     

    на ТдФ Кусс ждал Роглича на финише, но в итоге отстал на 40 с хвостом минут. На Вуэльте на одном этапе слил 10+. Это не претензии, просто обычное дело -- лейтенанты едут некоторые этапы вровень с капитаном за счет слива других этапов. Кусс реально очень силен, но его превращение в капитана на любую гонку, если вообще состоится, дело минимум двух сезонов.

  • RVL
    Марти Виго дель Арко – из лыж ... (5)
    RVL-Фото
    Не просто ж так 2-разрядник в проконти
  • s75
    Спортивный агент Винченцо Ниба ... (20)
    s75-Фото
    Сейчас на дворе у нас весьма странное время и те, кто оставляет вопросы своего дальнейшего трудоустройства на прежде традиционное для этого время могут в итоге обнаружить себя в весьма интересной ситуации;)

    Итальянские спортивные издания на 50% состоят из слухов. Говоря словами профессора Преображенского: "Не читайте на ночь итальянских газет".


    в этой истории с Н. можно еще добавить "и не смотрите ТВ"
  • Ice
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Вспомнился детский журнал Ералаш, где подросток-тренер бежал вместе со своим подопечным, таким же по возрасту юнцом бегуном забег. Всю дистанцию его учил как бежать, как созранять силу, подбадривал его весь забег. И перед финишем прибежал вперед его и встретил в обьятиях победителя. Так вот Кусс напоминает мне этого тренера.Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был. Но участь грегари не позволили ему выиграть общий зачет. И что он делает в Джамбо, непонятно? Его в своих командах пелотона с удовольствием хотели бы видеть в качестве лидера буквально все. Классный гонщик...этот Кусс.

    Безразделочный горняк сегодня - это не лидер команды, тем более, что раздельщиков, умеющих терпеть в гору и много не отдавать очень много. даже не так - раздельщики уже много лет рулят на гантурах.

  • BlAr
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (6)
    BlAr-Фото

    А как быть с разделкой? Хотя и провалы в горах у Кусса тоже встречаются. При этом несомненно, что на существенной части этапов он мог показать секунды как минимум не хуже, чем Роглич.

  • motte
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (6)
    motte-Фото
    +1
  • Astanaforever
    Сепп Кусс о тактике велокоманд ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Вспомнился детский журнал Ералаш, где подросток-тренер бежал вместе со своим подопечным, таким же по возрасту юнцом бегуном забег. Всю дистанцию его учил как бежать, как созранять силу, подбадривал его весь забег. И перед финишем прибежал вперед его и встретил в обьятиях победителя. Так вот Кусс напоминает мне этого тренера. Все туры с участием Роглича тянул его и мог встречать Роглу на финише. До такой степени он был силен. Даже я думаю сильнее Роглича был. Но участь грегари не позволили ему выиграть общий зачет. И что он делает в Джамбо, непонятно? Его в своих командах пелотона с удовольствием хотели бы видеть в качестве лидера буквально все. Классный гонщик...этот Кусс.

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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