Энрико Гаспаротто объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика

Энрико Гаспаротто завершил 16-летнюю карьеру профессионального велосипедиста

38-летний Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto) объявил о завершении 16-летней карьеры профессионального велогонщика. Итальянский велогонщик, в прошлом году принявший швейцарское гражданство, последние два сезона выступал в велокоманде NTT (Dimension Data). За карьеру, которую начал в 2005 году в команде Liquigas, Энрико Гаспаротто одержал 10 побед, в том числе стал двукратным победителем классики Амстел Голд Рэйс, победителем этапа Тиррено-Адриатико и Вуэльты Каталонии.

О завершении карьеры Энрико Гаспаротто объявил в своём аккаунте в Instagram:

«Я жил велоспортом последние 20 лет: 16 лет как профессионал, четыре года как андер. За это время я смог путешествовать по миру, узнал другие разные культуры, встретил изумительных людей и обрёл настоящих близких друзей. За это путешествие я вырос и достиг зрелости как спортсмен и как человек, научился решительности, настойчивости, упорно работал, приносил жертвы ради дела, понял, что значит подняться после поражения. Эти ценные знания останутся со мной и будут моими проводниками на новом этапе жизни.

Хочу сохранить в памяти все команды, в которых выступал за эти 16 лет. Каждая из них поощряла мой личный рост, за что всех благодарю: Liquigas, Barloworld, Lampre, Astana, Wanty, Bahrain, Dimension Data, NTT. Для меня было честью выступать в цветах ваших команд, бороться на самых важных велогонках мира.

Я всегда был полностью погружён велоспорт, был страстно им увлечён, предан ему. Думаю, настало время попрощаться и посвятить больше времени семье, моей команде, которую возглавляет моя жена Анна, она – основа всего, моим родителям Тони и Луиджине, сестре Лизе, друзьям, с которыми недавно поделился идеями.

Спасибо ребятам за невероятную поддержку и в моменты наивысшей радости, и особенно, в трудностях.

Конечно, в эти шестнадцать лет моей главной целью был спортивный успех, но также стремление быть самим собой, с сильными сторонами и слабостями. Я всегда старался отдать частичку себя каждому, с кем имел удовольствие работать.

Сообщения, которые я получил за последние годы от моих молодых коллег, массажистов, механиков, спортивных директоров, подтверждают, что я преуспел. Я счастлив и горжусь работой, которую делал за эти годы, и с уверенностью смотрю в будущее.

Велоспорт – великолепный вид спорта, который я люблю, за которым всегда буду следить.

Наконец, от всей души благодарю всех болельщиков, спонсоров, команды, товарищей по командам, друзей, энтузиазм которых сделал моё путешествие в мире велоспорта незабываемым.

Надеюсь, скоро смогу отпраздновать новую главу моей жизни, когда мы все снова сможем путешествовать и быть вместе».