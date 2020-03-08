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Винченцо Нибали подвёл итоги гонки Париж-Ницца-2020

Винченцо Нибали занял 4-е место на велогонке Париж-Ницца-2020

 

 

 

  Винченцо Нибали в общем зачёте велогонки Париж-Ницца-2020 занял 4-е место.  У 35-летнего итальянского гонщика команды Trek-Segafredo не получилось уехать от соперников на финальном подъёме 7-го этапа, но после финиша он сказал, что в целом доволен итогами велогонки.

 

  Винченцо Нибали: «На 7-м этапе я впервые проехал протяжённый подъём в условиях гонки. Ощущения были хорошими. Я хотел атаковать, благодарю команду за помощь. Мы хорошо поработали, несмотря на то, что, к сожалению, мои соперники не захотели меня отпускать так, как отпустили Беноота. Но я принимаю это как форму уважения, своего рода внимание ко мне из опасений, что мой прогресс может им навредить. Или, возможно, когда Беноот атаковал, они надеялись, что я в одиночку закрою просвет…Но это гонка. Когда я понял, что не смогу уехать в одиночку, предпочёл сидеть на их колёсах.

 

  Наиро находился на пике исключительной формы, любому было бы сложно его обойти.

 

  Я очень доволен тем, как провёл гонку. Рад атмосфере в команде, это новая группа, и всё получилось отлично. Вся команда работала как единое целое для достижения цели, я очень всем благодарен.

 

  Теперь собираюсь домой в Лугано. Мы смогли финишировать на Париж-Ницце-2020 благодаря внимательному отношению и высокому уровню мер предосторожности в команде и в гонке. Организаторы тщательно следили за ходом гонки, позволили нам нормально выступать. Сейчас вся активность в велоспорте остановлена. Нам придётся ждать, что будет дальше, а потом уже делать необходимую оценку».

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport после финиша Винченцо Нибали сказал: «Без сомнений, мы переживаем сейчас сложный момент. Не знаю, правильно ли было продолжать гонку, трудно сказать. Организаторы, тем не менее, позволили нам нормально соревноваться. Наши медики внимательно следили за нами, мы тоже старались оставаться изолированными.  Грустно не видеть радости зрителей, но такие суровые меры необходимы в борьбе с вирусом.

 

  Если принимать в расчёт только спортивный аспект гонки Париж-Ницца, я ею доволен, так же, как доволен и тем, как мы сработались с товарищами по команде Trek-Segafredo.

 

  Но я не могу игнорировать всё, что случилось в Италии, в Европе, в мире. Думаю, в таких чрезвычайных обстоятельствах правильно, что всё остановлено».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    SportSpirit-Фото

    А я бы пофантазировала за 2-хнедельный TDF без скучных спинтерских этапов. 

     

    Если общая обстановка в мире будет позволять, то отменять все и совсем... как тогда быть спонсорам команд-середнячков? 

     

     

  • Серафим
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    Серафим-Фото

    Проводить гранд-тур без подводящих гонок, без достаточного количества гоночных километров - мучение для участников. Даже лучшие тренировки не заменят нужных гоночных объемов. 

      Поэтому проведение трехнедельной гонки вне графика со сбитой подготовкой даже просто опасно для здоровья.

      По моему скромному мнению.

  • SportSpirit
    Максимилиан Шахманн – победите ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Очень рада и за Бору, и за Шахманна. Когда смотрела разделку, отметила, что он стал менее мышечный в ногах и спине, чем прошлой весной, а значит теоретически может лучше держаться в горах. Практика подтвердила)  

  • EL-Fenomeno
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так сложилось, что в этом году есть два больших события с мире спорта: Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. И если их отменят, что скорее ДА, чем НЕТ, то уж и в велоспорте нужно гранд-туры отменять, имеется в виду Джиро (за ТдФ пока скромно молчат, Вуэльта...да ладно). Ну не "повезло" оргам что Корса Роза проводится уже много лет весной, а тут как раз разбушевался в мире этот самый корона_вирус.

    Цитата: s75
    а как вам такой вариант - перенос в принципе возможен на осень и осенние классики будут включены в качестве этапов? #гаданиенакофейнойгуще

    Лучше объденить Тур + Джиро (если конечно ОИ в Японии 100% отменят) и провести один ГТ (2 in 1 в июле-августе) по дорогам Италии + Франции на 20 этапов, и чтобы равномерно, т.е 10 этапов на/в fra и 10 на/в  ita Старт в Милане, финиш в Париже, а Венгрии в качестве компенсации железно оставить право принять Гранде партенцу Джиро-2021

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    velodoctor-Фото

    Кинтана почти на 2 мин быстрее Йетса 18 года забрался. 

  • velodoctor
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    velodoctor-Фото

    Все отменять. Ослабленные спортсмены на 3х недельной гонке, вирус сразу имунодефицит дает, может закончится все очень плохо. 

  • HastaManana
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    HastaManana-Фото

    Кинтана красавчег. Ай, молодец! Очень рад за него.

    Баргиль пока не в жилу.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    Николай Н.-Фото

    В этом году Париж-Ницца была интересной и жаль что её сократили. Шахман молодец, выдержал и победил.

  • veloster
    Роман Барде: «Не понимаю, поче ... (4)
    veloster-Фото

    Действительно, странный парень. Что-то не устраивает - езжай домой.

  • RVL
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    RVL-Фото
    Это всем понятно. Особенно при спринтерском завале. А осадочек от того, что Шахман сам забурился в забор на вираже не рассчитав "дорожные условия"

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