Винченцо Нибали подвёл итоги гонки Париж-Ницца-2020

Винченцо Нибали занял 4-е место на велогонке Париж-Ницца-2020

Винченцо Нибали в общем зачёте велогонки Париж-Ницца-2020 занял 4-е место. У 35-летнего итальянского гонщика команды Trek-Segafredo не получилось уехать от соперников на финальном подъёме 7-го этапа, но после финиша он сказал, что в целом доволен итогами велогонки.

Винченцо Нибали: «На 7-м этапе я впервые проехал протяжённый подъём в условиях гонки. Ощущения были хорошими. Я хотел атаковать, благодарю команду за помощь. Мы хорошо поработали, несмотря на то, что, к сожалению, мои соперники не захотели меня отпускать так, как отпустили Беноота. Но я принимаю это как форму уважения, своего рода внимание ко мне из опасений, что мой прогресс может им навредить. Или, возможно, когда Беноот атаковал, они надеялись, что я в одиночку закрою просвет…Но это гонка. Когда я понял, что не смогу уехать в одиночку, предпочёл сидеть на их колёсах.

Наиро находился на пике исключительной формы, любому было бы сложно его обойти.

Я очень доволен тем, как провёл гонку. Рад атмосфере в команде, это новая группа, и всё получилось отлично. Вся команда работала как единое целое для достижения цели, я очень всем благодарен.

Теперь собираюсь домой в Лугано. Мы смогли финишировать на Париж-Ницце-2020 благодаря внимательному отношению и высокому уровню мер предосторожности в команде и в гонке. Организаторы тщательно следили за ходом гонки, позволили нам нормально выступать. Сейчас вся активность в велоспорте остановлена. Нам придётся ждать, что будет дальше, а потом уже делать необходимую оценку».

В интервью La Gazzetta dello Sport после финиша Винченцо Нибали сказал: «Без сомнений, мы переживаем сейчас сложный момент. Не знаю, правильно ли было продолжать гонку, трудно сказать. Организаторы, тем не менее, позволили нам нормально соревноваться. Наши медики внимательно следили за нами, мы тоже старались оставаться изолированными. Грустно не видеть радости зрителей, но такие суровые меры необходимы в борьбе с вирусом.

Если принимать в расчёт только спортивный аспект гонки Париж-Ницца, я ею доволен, так же, как доволен и тем, как мы сработались с товарищами по команде Trek-Segafredo.

Но я не могу игнорировать всё, что случилось в Италии, в Европе, в мире. Думаю, в таких чрезвычайных обстоятельствах правильно, что всё остановлено».