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Винченцо Нибали: «Не люблю сидеть без дела»

Винченцо Нибали об участии в Олимпиаде, чемпионате мира и жизни во время остановки велосезона

 

 

  Победитель всех трёх Гранд-туров, двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали думает о борьбе за третью победу на итальянском Гранд-туре, надеется, что чемпионат мира в этом году пройдёт в Швейцарии, как запланировано, и не собирается завершать карьеру на Олимпийских играх. Об этом 35-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo рассказал в интервью газете Il Giornale.

 

 

 

 

Photo © Instagram @ vincenzonibali

 

 

  Винченцо Нибали: «Третья розовая майка? Конечно, я думаю о ней, а также и о чемпионате мира. Надеюсь, что он  пройдёт в Швейцарии, в Эгле и Мартиньи, где для меня идеальный маршрут. Знаю, что они обдумывали перенос чемпионата, что меня немного удручает.

 

  Есть мысли и о Токио. Я всё ещё с болью вспоминаю упущенную возможность борьбы за золото в Рио, когда я упал на пути к финишу».

 

  Когда журналисты Il Giornale предположили, что перенесённая на лето следующего года Олимпиада в Токио может стать красивым способом завершения карьеры, Винченцо Нибали ответил: «Если буду чувствовать себя так, как сейчас, если у меня будет такая же решимость и воодушевление, то продолжу выступать».

 

  Винченцо Нибали живёт в Лугано (Швейцария), он продолжал тренироваться, выезжая вместе с Фабио Ару (UAE Team Emirates), Дарио Катальдо (Movistar), Альберто Беттиолем (EF Education First) и Доменико Поццовиво (NTT), тоже проживающими в Швейцарии.

 

  Он также принимает участие в прямых эфирах в Instagram, которые проводит бывший профессиональный велогонщик Рафаэле Феррара (Lello Ferrara 3.0), во время которых предстаёт перед болельщиками более расслабленным и весёлым, чем обычно бывает во время велосезона. Он признался, что очень любит заниматься домашними делами, может сам починить технику и приготовить пиццу.

 

   Винченцо Нибали: «Я не стараюсь казаться более дружелюбным, чем обычно. Я такой же, каким бываю со своими друзьями. Те, кто со мной знаком, знают, что я люблю веселиться. Другие же судят обо мне по тому, каким видят меня в гонках. Но во время соревнований я нахожусь под большим давлением, чувствую стресс, потому что моя работа – побеждать, и мне надо фокусироваться на ней, вкладывать все силы. А перед веб-камерой я более расслаблен, это настоящий я.

 

  Не люблю сидеть без дела. Когда я дома, то после тренировки могу починить всё, что сломалось. Не работает стиральная машина? Я починю. Проблемы с жалюзи? Нет проблем. Я также ремонтирую и слежу за своим велосипедом, без труда могу починить велосипеды моих товарищей по тренировкам в Швейцарии. Мне также нравится электроника и камеры. И в кулинарии я тоже не плох. Пицца, которую я делаю дома, очень вкусная».

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 22:11 | Регистрация: 17.05.2015

    Молодец Винченцо. Было бы знаковым его чемпионство на предстоящей Олимпиаде.

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 22:43 | Регистрация: 7.12.2014

    "If I feel like I do now, with the same determination and the same enthusiasm, I'll keep going. They'll be no stopping me!" Nibali said.

    В общем "Не дождетесь!"))) Посидел на карантине и решил что на пенсии ему скучно будет...

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Комментарии

  • Earl57
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (2)
    Earl57-Фото

    "If I feel like I do now, with the same determination and the same enthusiasm, I'll keep going. They'll be no stopping me!" Nibali said.

    В общем "Не дождетесь!"))) Посидел на карантине и решил что на пенсии ему скучно будет...

  • Адриен
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (2)
    Адриен-Фото

    Молодец Винченцо. Было бы знаковым его чемпионство на предстоящей Олимпиаде.

  • Александра
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    Александра-Фото
    Крайшвайка сразу вычеркиваем. Ну серьезно?!
  • RVL
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    RVL-Фото

    Прочухать..так ли он хорош или  может сосредоточиться на рубэ

  • Ice
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: rude_rider
    кароче читай на Роглича будет работать Кройшвайк и команда а Том будет отдельно катать искать себя, пока кетоновая диета не даст ему прочухать и так ли он хорош как ему кажется.

    Кажется? В спорте нет такого понятия))) Все, кому кажется, обычно проигрывают в одну калитку. Давно уже в ходу холодный расчет и цифры. Но вот только в гонке, цифры не всегда решают, слава богу, есть ряд факторов, которые добавляют интереса. Можно быть лучшим генеральщиком, но сломаться на тренировке по глупости, так ведь?))))

     

  • patar
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    patar-Фото
    Надо же, ни одного капса)
  • rude_rider
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    rude_rider-Фото

    кароче читай на Роглича будет работать Кройшвайк и команда а Том будет отдельно катать искать себя, пока кетоновая диета не даст ему прочухать и так ли он хорош как ему кажется.

  • Sezar
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    Sezar-Фото

    Ну в общем ясна причина всех загонов Тома - он перенапрягся под грузом ответственности в Санвебе.

  • paziz
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    paziz-Фото
    Крайшвайк разве сможет капитанить? Максимум звёздный доместик
  • Адриен
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    Адриен-Фото

    "Шанс, что если я буду достаточно силён, команда будет работать на меня. Но если я поеду не слишком хорошо, то должен работать на других. Это было нашим общим решением, которое я полностью поддерживаю." - А если повторится ситуация, как с Саймоном Йейтсем на Джиро ? Уж как был силен почти все три недели, а на 19 этапе - катастрофа. И получится, что и другие два капитана - не при делах... А на первых этапах будут проверять друг друга, борясь за капитанство, этакое соревнование внутри команды - на радость соперникам. Все же у команды должен быть хорошо разработанный, выверенный и логичный план перед гонкой, тактика и стратегия. На деле же получается - главное ввязаться в драку, а там посмотрим.

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