Винченцо Нибали: «Не люблю сидеть без дела»

Винченцо Нибали об участии в Олимпиаде, чемпионате мира и жизни во время остановки велосезона

Победитель всех трёх Гранд-туров, двукратный победитель Джиро д’Италия Винченцо Нибали думает о борьбе за третью победу на итальянском Гранд-туре, надеется, что чемпионат мира в этом году пройдёт в Швейцарии, как запланировано, и не собирается завершать карьеру на Олимпийских играх. Об этом 35-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo рассказал в интервью газете Il Giornale.

Photo © Instagram @ vincenzonibali

Винченцо Нибали: «Третья розовая майка? Конечно, я думаю о ней, а также и о чемпионате мира. Надеюсь, что он пройдёт в Швейцарии, в Эгле и Мартиньи, где для меня идеальный маршрут. Знаю, что они обдумывали перенос чемпионата, что меня немного удручает.

Есть мысли и о Токио. Я всё ещё с болью вспоминаю упущенную возможность борьбы за золото в Рио, когда я упал на пути к финишу».

Когда журналисты Il Giornale предположили, что перенесённая на лето следующего года Олимпиада в Токио может стать красивым способом завершения карьеры, Винченцо Нибали ответил: «Если буду чувствовать себя так, как сейчас, если у меня будет такая же решимость и воодушевление, то продолжу выступать».

Винченцо Нибали живёт в Лугано (Швейцария), он продолжал тренироваться, выезжая вместе с Фабио Ару (UAE Team Emirates), Дарио Катальдо (Movistar), Альберто Беттиолем (EF Education First) и Доменико Поццовиво (NTT), тоже проживающими в Швейцарии.

Он также принимает участие в прямых эфирах в Instagram, которые проводит бывший профессиональный велогонщик Рафаэле Феррара (Lello Ferrara 3.0), во время которых предстаёт перед болельщиками более расслабленным и весёлым, чем обычно бывает во время велосезона. Он признался, что очень любит заниматься домашними делами, может сам починить технику и приготовить пиццу.

Винченцо Нибали: «Я не стараюсь казаться более дружелюбным, чем обычно. Я такой же, каким бываю со своими друзьями. Те, кто со мной знаком, знают, что я люблю веселиться. Другие же судят обо мне по тому, каким видят меня в гонках. Но во время соревнований я нахожусь под большим давлением, чувствую стресс, потому что моя работа – побеждать, и мне надо фокусироваться на ней, вкладывать все силы. А перед веб-камерой я более расслаблен, это настоящий я.

Не люблю сидеть без дела. Когда я дома, то после тренировки могу починить всё, что сломалось. Не работает стиральная машина? Я починю. Проблемы с жалюзи? Нет проблем. Я также ремонтирую и слежу за своим велосипедом, без труда могу починить велосипеды моих товарищей по тренировкам в Швейцарии. Мне также нравится электроника и камеры. И в кулинарии я тоже не плох. Пицца, которую я делаю дома, очень вкусная».