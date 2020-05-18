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- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 21:42
Положительный допинг-тест у велогонщика команды EF Pro Cycling Луиса Вильялобоса
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что допинг-тест 21-летнего мексиканского велогонщика Луиса Вильялобоса (Luis Villalobos) показал наличие гормонов роста (GHRP-6).
Пробы были взяты Антидопинговым агентством Мексики вне соревнований 25 апреля 2019 года, когда Вильялобос был гонщиком континентальной велокоманды Aevolo. С августа 2019 года он начал выступать в команде Мирового тура EF Pro Cycling, контракт с которой заключён до конца 2021 года.
В соответствии с антидопинговыми правилами UCI гонщик временно отстраняется от участия в работе команды и может попросить вскрыть пробу B.
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Серафим
Герант Томас о подготовке к Ту ... (1)
Просто поддержу Томаса, а то как-то абыдно,да? Тут пост о Фруме набрал уже 39 ком-в, а у Томаса - ноль. Прям перекос и игнорация.
Это как в самом коротком диалоге в кабинете врача:
- Доктор, меня все игнорируют.
- Следующий!
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Гонщик
Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
Цитата: Shalam s Urala
да норм там всё с рычагами
если команда решит, что нужно всем лечь за яркий камбек и 5кратного, то берналю - или помогаешь или мимо туровского состава и гуляешь гордо за вуэльтой. - а там "случайно" оставят без помощи - поучат мальчика, сам забудет про все контракты
понятно, что утрирую )
Цитата: Earl57
У Берналя контракт с Инеосом до конца 2023 года и он отлично понимает, что у Брейлсфорда нет рычагов давления на него, только уговоры. Поэтому Берналь может позволить себе показать зубки и ему за это ничего не будет.
Любой контракт можно расторгнуть , либо создать такие условия , что чел сам сбежит , ещё хуже если забанят , таких примеров в спорте полно , досрочное завершение карьеры на пике в лучшем случае .
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EL-Fenomeno
Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
Тема о КФ однозначно стала самой ТОПовой в этом сезоне на ВелоЛайве: количество коментов и просмотров прям РЕКОРДные)))
Цитата: RVL
Вот она конкуренция в чистом виде. Если Фруми куда нибудь уйдет, нет гарантий что команда потянет. Без команды он никто. А в инеосе 3 рта на один кусок.
Кстати почти такое же мнение высказал в апреле сам директор Мовисатар дон Эусебио Унсуэ когда говорил о том, что Кинтана сильнее Фрума (вспоминая тот ТдФ 2015); но у британца под рукой всегда были комрады которые его и "вытаскивали" вперед(и) Наиро, а так колумбиец если брать "дуэль 1 на 1" сильнее Криса. Спрашивается только, а где же ваши, дон Эусебио, были тогда звёздные други мовистаровцы Наиро Кинтаны? Или де факто на бумаге в испанской команде колумбиец всегда КАПИТАНил, а на деле таким был (и остается) А.Вальверде.
Цитата: Kitsune-taichou
а вообще разговорчики знакомые. сэр: я еду тур. фрум: я еду тур. дэйв: да там посмотрим, кто едет.
Я предполагаю такой ажжиотаж (если этот слово конечно уместное в контексте всех разоворов темы), что главные биги в ИНЭОСе хотят ехать под капитнаским номером Тур де Франс, потому что главный ГТ в году стоит первым в календаре и мало ли шо там будет потом в октябре. Тем более, что все три гонца (КФ, ЭБ, ГТ) являются победителями Большой петли разных выпусков.
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Kitsune-taichou
Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
с одной стороны хочется сказать: ну вот, опять я угадала. а с другой стороны, это было настолько предсказуемо...
а вообще разговорчики знакомые. сэр: я еду тур. фрум: я еду тур. дэйв: да там посмотрим, кто едет.
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Earl57
Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
Томаса вон уже 2 года подряд не могут заставить ехать Джиро. Никак, ни лаской ни таской. Как только не уговаривали и убеждали, он ни в какую. Уперся рогом - "пока Тур во второй раз не выиграю, Джиро не поеду", и всё тот. А помощников и он, и Берналь сами себе находят. Они на на личном опыте убедились, что о себе и собственных интересах надо заботиться самостоятельно. На команду, а тем более на сэра Дейва рассчитывать не стоит. Посему друзья и личные контакты в команде имеют большее значение нежели приказы руководства.
К тому же Джи чистокровный британец, и его нельзя просто не взять на Тур. Иначе реакция в британском обществе будет такая, что мало не покажется. Проходили уже, когда Каммингса попытались не взять в сборную на ОИ.
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Shalam s Urala
Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
да норм там всё с рычагами
если команда решит, что нужно всем лечь за яркий камбек и 5кратного, то берналю - или помогаешь или мимо туровского состава и гуляешь гордо за вуэльтой. - а там "случайно" оставят без помощи - поучат мальчика, сам забудет про все контракты
понятно, что утрирую )
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Earl57
Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
У Берналя контракт с Инеосом до конца 2023 года и он отлично понимает, что у Брейлсфорда нет рычагов давления на него, только уговоры. Поэтому Берналь может позволить себе показать зубки и ему за это ничего не будет.
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Shalam s Urala
Крис Фрум может уйти из велоко ... (39)
Цитата: EL-Fenomeno
Парень чётко дал всем понять что он ВСЁ понимает, причём огласил в интервью это свое понимание целых 5 раз
да-да, я всех понимаю, но, типа, и вы меня поймите )
это в целом всё не оч понятно - теперь все вольные художники? в контракте так и прописано - "не хозяин, но - барин!" планируют себе всё сами и всякие там командные заморочки - уж как получится? и, если на всё это - реальный болт, то как на старт то попасть?
да, кунеги получают долю признания и никогда не переведутся. но чтобы это стало вдруг общеприянтой практикой???
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