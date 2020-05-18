Положительный допинг-тест у велогонщика команды EF Pro Cycling Луиса Вильялобоса

Тема о КФ однозначно стала самой ТОПовой в этом сезоне на ВелоЛайве: количество коментов и просмотров прям РЕКОРДные)))

Цитата: RVL

Вот она конкуренция в чистом виде. Если Фруми куда нибудь уйдет, нет гарантий что команда потянет. Без команды он никто. А в инеосе 3 рта на один кусок.

Кстати почти такое же мнение высказал в апреле сам директор Мовисатар дон Эусебио Унсуэ когда говорил о том, что Кинтана сильнее Фрума (вспоминая тот ТдФ 2015); но у британца под рукой всегда были комрады которые его и "вытаскивали" вперед(и) Наиро, а так колумбиец если брать "дуэль 1 на 1" сильнее Криса. Спрашивается только, а где же ваши, дон Эусебио, были тогда звёздные други мовистаровцы Наиро Кинтаны? Или де факто на бумаге в испанской команде колумбиец всегда КАПИТАНил, а на деле таким был (и остается) А.Вальверде.

Цитата: Kitsune-taichou

а вообще разговорчики знакомые. сэр: я еду тур. фрум: я еду тур. дэйв: да там посмотрим, кто едет.

Я предполагаю такой ажжиотаж (если этот слово конечно уместное в контексте всех разоворов темы), что главные биги в ИНЭОСе хотят ехать под капитнаским номером Тур де Франс, потому что главный ГТ в году стоит первым в календаре и мало ли шо там будет потом в октябре. Тем более, что все три гонца (КФ, ЭБ, ГТ) являются победителями Большой петли разных выпусков.