Лоик Влиген участвует в благотворительной акции в Льеже

Shalam s Urala

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (27) Цитата: sashaney Ответ был: Kаннибал. ЛА появлялся только на ТдФ. От Каннибала не было спасения круглый год. чисто в спортивном плане в вело вообще никого не было (и уже точно не будет) выше Меркса. но ЛА - ослепительно блестящая вершина очаровательного спортивного цинизма Цитата: Alya Какой велоспорт, такие и болельщики. да когда-ж вас отпустит то, совесть вы наша )

Sezar

Глава велокоманды Bora-hansgro ... (2) Цитата: SportSpirit Бора - банда!

Лучше и не скажешь, прям в десятку )). Денк нравится все больше и больше. Да и форма зашибись:).

SportSpirit

Глава велокоманды Bora-hansgro ... (2) Бора - банда!

Alya

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (27) Хотела ведь в посте написать - "а нашим как всегда все кругом обязаны", но почему то решила смягчить.



Пока заборчик крокодилко набирает плюсики, а мои комментарии минусуют я спокойна за неизменность дел в российском велоспорте. Какой велоспорт, такие и болельщики.

EL-Fenomeno

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12) Я думаю, что вариант с проведением ГТ (неважно Тур, Вуэльта или Джиро) в этом году плохая неправильнfя идея. Да, убытки? рейтинги и всё-такое это будет и будет много. Но ведь мы все (организаторы, спортсмены, болельщики) хотим пережить эту вирусню, а значит оргам и спонсорам нужно тоже пережить "эту утрату" и смиритьcя с пропуском великих гонок. А вот однодневные монументальные классики которые сейчас масово "сватают" на осень - это считаю (воз)можно. Ну и чтобы не так все громко плакали/рыдали ЧЕ и ЧМ однозначно как то нужно тоже с_организовать, пускай только с TTT, ITT & Road Race для профиков (м+ж). Цитата: Адриен Как говорят некоторые специалисты - пандемия закончится только тогда , когда COVIDом переболеют...все. Примерно этак 80% землян была озвучка, но честно говоря я хотел бы оказаться в числе тех 20% ибо меня больше пугает не сам момент заражения (т.е. когда я узнаю что уже болен), а способность моего выздоровления и переноса этой болячки. Да, признаюсь всё дело в здоровье организма, а оно, к сожалению, не 100%-е(

sashaney

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (27) Цитата: Shalam s Urala Цитата: paziz Ответьте только честно, кто видит в нем второго Эдди Меркса? Ремко, конечно, вундеркинд. но дело даже не в том, что рановато ему такие авансы выдавать (кто-то уже знает 3-недельного Ремко?). а в том дело, что в современном велоспорте тотальное мерксовское доминирование невозможно в принципе. просто освежите для себя пальмарес каннибала и вам всё станет ясно )

стоит также напомнить, что Эдди помимо невообразимой кучи монументов, ЧМ и - ! - одинадцати 3-недельных грандтуров прибрал на них кучу И спринтерских И горных маек. неужели в Ремко уже кто-то высмотрел такую всеядность?

и половины ему от Меркса не поднять

Меркс - навсегда один

Ремко, конечно, вундеркинд. но дело даже не в том, что рановато ему такие авансы выдавать (кто-то уже знает 3-недельного Ремко?). а в том дело, что в современном велоспорте тотальное мерксовское доминирование невозможно в принципе. просто освежите для себя пальмарес каннибала и вам всё станет ясно )стоит также напомнить, что Эдди помимо невообразимой кучи монументов, ЧМ и - ! - одинадцати 3-недельных грандтуров прибрал на них кучу И спринтерских И горных маек. неужели в Ремко уже кто-то высмотрел такую всеядность?и половины ему от Меркса не поднятьМеркс - навсегда один Согласен на все 100. Вопросы про величие - глупое занятие. Эпохи разные. Всё разное.

НО .... Не помню кого из заставших Каннибала и ЛА спрашивали про сравнение. Ответ был: Kаннибал. ЛА появлялся только на ТдФ. От Каннибала не было спасения круглый год.

wintermute

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12) Вайнштейн не далее как вчера обозначил одну из причин того, отчего временами ограничительные меры столь строги — мы, как элементы социума, никак не повзрослеем.

Адриен

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12) Я не понял - какие "тысячи у дороги"? Посмотрите в окно - никаких войск, а улицы ПУСТЫ. Так же будет и во время проведения "закрытых" велогонок. Карантин есть карантин... Но лично я против подобных соревнований. Обязательно должно быть возвращение, но - к НОРМАЛЬНОЙ жизни. А вот эти пустые трибуны и обочины, виртуальные мероприятия - только её ИМИТАЦИЯ.

wintermute

Ремко Эвенепул будет бросать с ... (27) Слушайте, Вам уже столько раз в комментариях написали «сАльбутамол» — ну уже можно было бы прочесть и запомнить :)



Про «норвежских астматиков» — эти чудесные сказки очень хорошо идут исключительно на государственном ТВ.

wintermute

Эпидемиологи сомневаются в воз ... (12) С любым вирусом человечество так или иначе научается жить. Вирус вырождается в менее жёсткие штаммы (ибо ему тупо невыгодно убивать носителя с точки зрения распространения себя любимого), люди в той или иной мере отращивают иммунитет, появляются вакцины или, хотя бы, эффективные протоколы лечения. Правда, иногда до этого момента болезнь успевает выкосить две трети Европы, евпочя.