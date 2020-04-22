Лоик Влиген участвует в благотворительной акции в Льеже

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- Дата:
- Вчера, 22:39
Лоик Влиген: «Согласился без колебаний, чтобы чем-то помочь»
26-летний бельгийский гонщик команды Circus - Wanty Gobert Лоик Влиген (Loic Vliegen) во время пандемии коронавируса принимает участие в благотворительной акции Souliers du Coeur.
Вместе с другими спортсменами – футболистами бельгийских клубов «Standard de Liège» и «Sporting Charleroi» и бывшим профессиональнм игроком в настольный теннис Жаном-Мишелем Севом (Jean-Michel Saive) он раздаёт еду нуждающимся в Льеже. Эта инициатива поддержки людей во время кризиса также ставит целью подчеркнуть важность работы всех, кто каждый день прикладывает силы ради здоровья и благополучия людей.
Лоик Влиген: «Эту идею предложили футбольные команды. 50 футболистов и других спортсменов собрали деньги, чтобы купить еду бездомным людям и маски для некоторых организаций. Когда меня пригласили присоединиться, я согласился без колебаний, чтобы хотя бы чем-то помочь в Льеже. Этим утром моя роль заключалась в том, чтобы подготовить и упаковать блюда, которые будут раздаваться бездомным.
Для меня важно быть здесь. Это важный жизненный урок. Мы не всегда осознаём, как много людей находятся в трудной ситуации. Эти люди страдают весь год, а во время кризиса им ещё хуже. Мне приятно внести свой вклад…»
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