Варран Баргий не переживает из-за отсутствия побед в начале сезона

Варран Баргий (Warren Barguil) впервые с 2013 года, со времени своего первого сезона в профессионалах, проехал по родным дорогам Бретани гонку Тур дю Финистер-2018. В прошлом году он разорвал свой действующий контракт с командой Sunweb, чтобы присоединиться к Fortuneo-Samsic, и одной из причин этого поступка назвал участие во французских гонках перед своими болельщиками. На Туре дю Финистер 26-летний французский гонщик финишировал 11-м. Эта гонка для Баргия является в большей степени подготовкой к Арденнским классикам и Тур Де Франс. В прошлом году на Флеш Валлонь он занял 6-е место, на Льеж-Бастонь-Льеж также финишировал 6-м.

Варран Баргий: «Я рад, что снова выступил на домашней гонке. Здесь я становился третьим на Trophee Sebago, когда был юниором. Очень круто вернуться сюда. Я знаю все местные дороги.Стартовал на этой гонке, во-первых, потому что данный маршрут будет на 5-м этапе Тур де Франс, и, во-вторых, Тур дю Финистер очень похож на одну из Арденнских классик».

Баргий начал сезон в команде Fortuneo-Samsic не так, как ожидал. Он рассчитывал бороться за более высокие позиции на Париж-Нице и Вуэльте Каталонии, где занял 17-е и 15-е места в общем зачете соответственно.

«Я стремился занять место в топ-10 этих многодневок, несмотря на то, что свои основные цели ставил не на март. Поняв, что что-то не так с моим организмом, после финиша на Париж-Ницце и перед стартом Вуэльты Каталонии прошел медицинское обследование. У меня обнаружили кишечную инфекцию. Несмотря на это я всё равно выступил на Вуэльте Каталонии (где занял 8-е место на финальном этапе). Затем мне пришлось пройти курс лечения антибиотиками, и я восстанавливался четыре дня на Корсике. Теперь надеюсь, что на Арденнских классиках мои ощущения и результаты будут лучше», - сказал Баргий в интервью Cyclingnews.

«Мне действительно больше нравятся классики. Борьба за позиции и выбор верного момента для атаки меня заводят больше, чем расчет убытков и преимуществ на Гран-турах. Я верю, что у меня больше шансов победить на большой классике, чем на супермногодневке».

Отвечая на вопрос о том, беспокоится ли он об отсутствии побед в новой команде, 26-летний француз отметил, что у его бывшей команды Sunweb в этом сезоне лишь одна победа на 3-м этапе Тура Абу-Даби, которую одержал Фил Баухаус. Он также не согласился с тем, что теперь у него более слабые помощники, поскольку его команда проконтинентального дивизиона.

«Во время Париж-Ниццы, на одном из подъёмов, я и Сэм Омен, лидер Sunweb на этой гонке, немного отстали от основной группы и вынуждены были её догонять, работая вместе. При мне было четыре товарища по команде, в то время как у Сэма не осталось никого. В Fortuneo-Samsic у нас не так много потенциальных лидеров, как Том Дюмулен, Майкл Метьюз и Сэм Оомен в Sunweb, но когда я буду бороться за победу, со мной будут такие гонщики как Амаэль Муанар, Эли Гесбер и Лоран Пишон, которые помогут мне в финале».

Глеб Терентьев по материалам cyclingnews.com