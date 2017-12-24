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Варран Баргий не переживает из-за отсутствия побед в начале сезона

Варран Баргий не переживает из-за отсутствия побед в начале сезона

 

 

  Варран Баргий (Warren Barguil) впервые с 2013 года, со времени своего первого сезона в профессионалах, проехал по родным дорогам Бретани гонку Тур дю Финистер-2018. В прошлом году он разорвал свой действующий контракт с командой Sunweb, чтобы присоединиться к Fortuneo-Samsic, и одной из причин этого поступка назвал участие во французских гонках перед своими болельщиками. На Туре дю Финистер 26-летний французский гонщик финишировал 11-м. Эта гонка для Баргия является в большей степени подготовкой к Арденнским классикам и Тур Де Франс. В прошлом году на Флеш Валлонь он занял 6-е место, на Льеж-Бастонь-Льеж также финишировал 6-м.

 

Варран Баргий не переживает из-за отсутствия побед в начале сезона

 

 

   Варран Баргий: «Я рад, что снова выступил на домашней гонке. Здесь я становился третьим на Trophee Sebago, когда был юниором. Очень круто вернуться сюда. Я знаю все местные дороги.Стартовал на этой гонке, во-первых, потому что данный маршрут будет на 5-м этапе Тур де Франс, и, во-вторых, Тур дю Финистер очень похож на одну из Арденнских классик».

 

Баргий начал сезон в команде Fortuneo-Samsic не так, как ожидал. Он рассчитывал бороться за более высокие позиции на Париж-Нице и Вуэльте Каталонии, где занял 17-е и 15-е места в общем зачете соответственно.

 

  «Я стремился занять место в топ-10 этих многодневок, несмотря на то, что свои основные цели ставил не на март. Поняв, что что-то не так с моим организмом,  после финиша на Париж-Ницце и перед стартом Вуэльты Каталонии прошел медицинское обследование. У меня обнаружили кишечную инфекцию. Несмотря на это я всё равно выступил на Вуэльте Каталонии (где занял 8-е место на финальном этапе). Затем мне пришлось пройти курс лечения антибиотиками, и я восстанавливался четыре дня на Корсике. Теперь надеюсь, что на Арденнских классиках мои ощущения и результаты будут лучше», - сказал Баргий в интервью Cyclingnews.

 

  «Мне действительно больше нравятся классики. Борьба за позиции и выбор верного момента для атаки меня заводят больше, чем расчет убытков и преимуществ на Гран-турах. Я верю, что у меня больше шансов победить на большой классике, чем на супермногодневке».

 

  Отвечая на вопрос о том, беспокоится ли он об отсутствии побед в новой команде, 26-летний француз отметил, что у его бывшей команды Sunweb в этом сезоне лишь одна победа на 3-м этапе Тура Абу-Даби, которую одержал Фил Баухаус. Он также не согласился с тем, что теперь у него более слабые помощники, поскольку его команда проконтинентального дивизиона.

 

  «Во время Париж-Ниццы, на одном из подъёмов, я и Сэм Омен, лидер Sunweb на этой гонке, немного отстали от основной группы и вынуждены были её догонять, работая вместе. При мне было четыре товарища по команде, в то время как у Сэма не осталось никого. В Fortuneo-Samsic у нас не так много потенциальных лидеров, как Том Дюмулен, Майкл Метьюз и Сэм Оомен в Sunweb, но  когда я буду бороться за победу, со мной будут такие гонщики как Амаэль Муанар, Эли Гесбер и Лоран Пишон, которые помогут мне в финале».

 

Глеб Терентьев по материалам cyclingnews.com

 

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Теги к статье: Варран Баргий Warren Barguil

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 13:17 | Регистрация: 24.12.2017

    Молодец!

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22 апреля 2018

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ОПРОС

Кто станет победителем Амстел Голд Рэйс-2018?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Варран Баргий не переживает из ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец!
  • SVS
    Компания BORA останется спонсо ... (1)
    SVS-Фото

    Рад за Сагана и всю команду. Хороший спонсор - уже полдела.

    Теперь дело за ногой :-) Бога :-)...

  • Sezar
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    Sezar-Фото
    Вот для меня это самый интересный вопрос, Фрум и Доломиты: кто кого?
  • rude_rider
    Ричи Порт проведёт разведку 5- ... (4)
    rude_rider-Фото

    уже 33 Порту..во летит время

     

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    GP Beiras e Serra da Estrela-2 ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Нет не впечатляет Азия чемпионы на дворовых гонках в Европе до финиша не всегда доезжают. А все кто не пригодились в Европе едут затем покорять около китайский календарь. Большой плюс азиатских гонок очень хорошие призовые и компенсации , а дистанции скорости далеко не те . Так что ,я думаю ,что ребята пусть в Европе по крутятся как Луценко а там будет видно. Я свои предпочтения отдаю шушемоину , землякову , балашке штейн. Но вы ,пожалуйста , должны рассматривать моё мнение сквозь призму субъективности. Это моё видение .
  • marketbk
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    marketbk-Фото

    А чем он хуже Контадора? Тем что "едет по приборам"? Так это вон Курдюков как пропагандирует. Уже замучил "выдал стока-то ватт".

     

    Конта в отказе , выиграл Джиро (которое большинство считают его),5-ое место на Туре. И потом на Джиро 2012 Евроспорт его приглашает экспертом (гонца во время дисквалификации!!!!!!) .

     Почему Фрум не может пойти по стопам Контадора? Тот мяско не то съел, у этого с системой выделения проблемы)))



    Ждем после бана Фрума, на Джиро 2019 экспертом на Евроспорте))

  • marketbk
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    marketbk-Фото
    От кого бойкот?
    От гонцов? Я ничего такого не видел в трансляциях гонок 2018 где он участвовал.
    От болел (и Вас в том числе)? Так я думаю - ему пох на это.
    Что значит "элита", все повторяется, спустя 7 лет после "кленового дела".
  • Hammill
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    Hammill-Фото
    Они в своё время намекали, что не хотели бы видеть на гонке Ребеллина и Шумахера в составе CCC. Так что есть. Вот только Хрум другого поля ягода.
  • ROSt
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    ROSt-Фото

    Двойные стандарты(((((

    А ведь все!!! равны....и никто из этой жизни не выбрался живым...

    Никакой джиро,тура и вуэльты...хрумал - отдыхай !!!

    drinks

     

  • Camel
    Крис Фрум проведет разведку эт ... (29)
    Camel-Фото
    Да что вы говорите!!! ))

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