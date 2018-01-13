Бен Херманс: «В команде Israel Cycling Academy получу больше свободы, чем в BMC »

Бен Херманс о планах на сезон в команде Israel Cycling Academy

Бен Херманс (Ben Hermans) после восьми лет выступления в командах Мирового тура со следующего сезона будет выступать в проконтинентальной команде Israel Cycling Academy. В этом сезоне Бен Херманс одержал три победы в начале сезона – выиграл два этапа и общий зачёт Тура Омана, но вторая часть сезона была омрачена травмами – переломом рёбер и падениями, после которых, однако, он смог вернуться в гонки и завершить сезон 5-м в общем зачёте Тура Гуанси-2017.

В интервью Cyclingnews 31-летний бельгийский велогонщик объяснил, почему принял приглашение израильской велокоманды и какие планы строит на следующий сезон.

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele

Бен Херманс: «Мне было очень трудно принять решение, когда пришлось выбирать между командой BMC и Israel Cycling Academy. Я обсуждал это со многими людьми, и все мне сказали, что в этой команде я получу больше возможностей для себя. Последние 8 лет у меня были шансы, но ни разу я не был настоящим лидером. Сейчас у меня команда, которая будет меня поддерживать и даст мне больше свободы.

Не думаю, что команда ждёт от меня победы на Тиррено-Адриатико или Джиро д’Италия, но я надеюсь всегда быть впереди с лучшими гонщиками, возможно, войти в топ-10 общего зачёта. А когда получится попасть в десятку сильнейших, то захочется подняться в топ-5, а потом и на подиум. Всегда хочется выступать лучше, пока не добьёшься победы.

У меня был перелом нескольких рёбер, и было не так легко найти мотивацию и показывать те же результаты, что и на старте сезона, когда удалось одержать три победы за неделю. Потом на Туре Польши я снова упал, но сумел вернуться в форму. Так что межсезонье начал без каких-либо сомнений в своих силах.

В местах переломов иногда в холодную погоду чувствую боль, но на последних гонках сезона я доказал себе, что могу войти в топ-10 на гонках Мирового тура, так что это не будет проблемой в следующем сезоне.

Я могу бороться за общий зачёт. На Вуэльте Испании-2016 я финишировал 14-м, работая на товарищей по команде, в этом году шёл 12-м на Джиро д’Италия перед тем, как заболел. Так что я доказал, что могу при лучших обстоятельствах бороться за десятку сильнейших. Но для команды эта цель не главная. Выиграть этап лучше, чем финишировать 9-м в общем зачёте.

Возможно, я прежде всего буду бороться за победу на этапе. Думаю, в такой команде как Israel Cycling Academy у меня больше шансов выиграть этап, чем в команде Мирового тура, потому что там не дадут уехать, когда надо помогать лидерам команды в финале».