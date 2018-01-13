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Бен Херманс: «В команде Israel Cycling Academy получу больше свободы, чем в BMC »

Бен Херманс о планах на сезон в команде Israel Cycling Academy

 

 

  Бен Херманс (Ben Hermans) после восьми лет выступления в командах Мирового тура со следующего сезона будет выступать в проконтинентальной команде Israel Cycling Academy. В этом сезоне Бен Херманс одержал три победы в начале сезона – выиграл два этапа и общий зачёт Тура Омана, но вторая часть сезона была омрачена травмами – переломом рёбер и падениями, после которых, однако, он смог вернуться в гонки и завершить сезон 5-м в общем зачёте Тура Гуанси-2017.

 

  В интервью Cyclingnews  31-летний бельгийский велогонщик объяснил, почему принял приглашение израильской велокоманды и какие планы строит на следующий сезон.

 

Бен Херманс: «В команде Israel Cycling Academy получу больше свободы, чем в BMC »

 Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele 

 

  Бен Херманс: «Мне было очень трудно принять решение, когда пришлось выбирать между командой BMC и Israel Cycling Academy. Я обсуждал это со многими людьми, и все мне сказали, что в этой команде я получу больше возможностей для себя. Последние 8 лет у меня были шансы, но ни разу я не был настоящим лидером. Сейчас у меня команда, которая будет меня поддерживать и даст мне больше свободы.

 

  Не думаю, что команда ждёт от меня победы на Тиррено-Адриатико или Джиро д’Италия, но я надеюсь всегда быть впереди с лучшими гонщиками, возможно, войти в топ-10 общего зачёта. А когда получится попасть в десятку сильнейших, то захочется подняться в топ-5, а потом и на подиум. Всегда хочется выступать лучше, пока не добьёшься победы.

 

  У меня был перелом нескольких рёбер, и было не так легко найти мотивацию и показывать те же результаты, что и на старте сезона, когда удалось одержать три победы за неделю. Потом на Туре Польши я снова упал, но сумел вернуться в форму. Так что межсезонье начал без каких-либо сомнений в своих силах.

 

  В местах переломов иногда в холодную погоду чувствую боль, но на последних гонках сезона я доказал себе, что могу войти в топ-10 на гонках Мирового тура, так что это не будет проблемой в следующем сезоне.

 

  Я могу бороться за общий зачёт. На Вуэльте Испании-2016 я финишировал 14-м, работая на товарищей по команде, в этом году шёл 12-м на Джиро д’Италия перед тем, как заболел. Так что я доказал, что могу при лучших обстоятельствах бороться за десятку сильнейших. Но для команды эта цель не главная. Выиграть этап лучше, чем финишировать 9-м в общем зачёте.

 

  Возможно, я прежде всего буду бороться за победу на этапе. Думаю, в такой команде как Israel Cycling Academy у меня больше шансов выиграть этап, чем в команде Мирового тура, потому что там не дадут уехать, когда надо помогать лидерам команды в финале».

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Теги к статье: Бен Херманс Ben Hermans Israel Cycling Academy

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Комментарии

  • VeloVelo
    Состав команды Direct Energie ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Кальмежан очень крут. Парень с Большим потенциалом. Удачи ему.



    И Рейну Удачи! 

  • Hammill
    Состав команды Direct Energie ... (2)
    Hammill-Фото

     Видимо Шаванеля забыли дописать. С ним как раз 20 будет.

  • sab
    Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (12)
    sab-Фото
    Да все это сделано для оправдания существования ukad, выделения средств и чтобы показать какие они молодцы, что даже целого сэра проверяют, в отличие от русских
  • Earl57
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Earl57-Фото
    Мальчишник же был, по поводу свадьбы брата. Поэтому вполне вероятно, что парень был "разогретый" и из-за этого возникли проблемы с координацией. По его словам он спрыгнул в воду и подскользнулся на камнях на дне реки.
  • EL-Fenomeno
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Потому что отдыхать нужно тоже с умом и неважно горы это или пляж (не в обиду конечно Роу и другим)

  • Earl57
    Роман Барде в 2018 году впервы ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: 0x5F375A86
    Нибали - Милан-СанРемо.

    Нибали говорит, что на Милан-СанРемо шансов у него нет, хотя и поедет, а вот Льеж-Бастонь-Льеж назвал одной из главных целей сезона. И хочет когда-нибудь проехать Рубэ.

  • 0x5F375A86
    Роман Барде в 2018 году впервы ... (3)
    0x5F375A86-Фото
    На самом деле помогает, он получит хороший соревновательный опыт гонки на таком рельефе, пусть даже будет просто помогать какому-нибудь Нансену, потом на туре это уже не будет для него первый раз. Вообще многие генеральщики нынешнего поколения в начале сезона едут что-то такое: Уран и Демолан тоже любят Страде Бьянке, Фрум - Арденны, Нибали - Милан-СанРемо.
  • Kitsune-taichou
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    что это они повадились в межсезонье кости ломать

  • Sm1T
    Люк Роу о возвращении в велосп ... (4)
    Sm1T-Фото
    Повезло с боссом это точно. Большая часть команд за такое катание на лодках штрафф бы вкатили, а то и контракт расторгли.
  • KUZMACHOK
    Дело велокоманды Sky закрыто (17)
    KUZMACHOK-Фото

    Умно. Подняли кранйе незначительное дело 2011 года и успешно доказали чистоту. Результат этого расследования, по закону о промывке мозгов, теперь распространяется и на все последующие годы и на всех скаевцев....

     

    Что касается Л.А., то, по моему мнению,  там ПО-НАСТОЯЩЕМУ ничего не ракрыто... Все рады - справедливость восстановлена! США - не только родина суперчемпионов (вспомните их), но и самая справедливая страна в мире. А вторая часть - КАК И ПОЧЕМУ ОН ТАК СМОГ  - не тронута совсем. Думаю, просто начало вылезать в месте с допингом ЭТО, т.е. элементы ГОСПОДДЕРЖКИ. А вы помните вертолет, забирающий ЛА после финиша? А как сейчас доказывают госсистему допинга в России? Для меня Л.А. - это некое ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕЧЕСТНОСТИ в спорте...

    P.S. Извините, Шалам, вы для меня самый уважаемый на Велолайве, под Вашими комментами всегда готов подписаться...

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