Митч Докер о влиянии стресса на велогонщиков после возобновления сезона

Митч Докер: «Чувствую так, будто не прекращал выступать с начала года»

14-недельный блок велогонок после почти пятимесячного перерыва и позднее завершение сезона может – беспрецедентная ситуация для профессиональных велогонщиков. 33-летний австралиец Митчелл Докер (Mitchell Docker), дорожный капитан команды EF Pro Cycling, считает, что психологическое напряжение из-за изоляции и насыщенного календаря гонок на вторую половину сезона может негативно сказаться на состоянии велогонщиков. Своими мыслями по поводу возобновления сезона Митч Докер поделился в интервью VeloNews.

Photo © Instagram @ mitchbowen Mitch Docker

Митч Докер: «Если честно, чувствую себя так, будто и не прекращал выступать с начала года. Обычно в течение сезона у нас бывают небольшие перерывы. И хотя я не тренировался и не выступал так много, как обычно, полной остановки не было. Всё это время я по три – четыре час в день крутил педали на Zwift. Это кое-что, тут не над чем смеяться.

Сейчас не то межсезонье, когда мы не выступаем два месяца, а потом готовы к борьбе. Думаю, на многих повлияет неизвестность или они столкнутся с недостатком мотивации. Они будут удивляться: «Какого чёрта…Что не так?». Но ещё целый сезон впереди».

Митч Докер начал сезон 21 января на Туре Даун Андер, он знает, что этот сезон закончится 8 ноября в Мадриде. Всю весну Докер провёл в испанской Жироне, тренируясь дома, принимая участие в гонках на Zwift.

«Все считают: «Да-а, мы рванём, потому что никто не гонялся и все свежие». - Но все продолжали тренироваться каждый день. Нельзя недооценивать, насколько стрессовой эта ситуация оказалась для каждого.

Иногда велогонки – самая лёгкая часть работы. Выступая, ты знаешь: всё, что тебе надо - ехать гонку, а остальное для тебя уже сделано. Да, физически устаёшь, но всё равно это самое лёгкое. А теперь каждый старается разобраться со своей жизнью дома. Думаю, есть опасность преуменьшить, сколько сил на это требуется, и какой стресс испытываешь».

Митч Докер считает, что в современном пелотоне его роль дорожного капитана, опытного гонщика, подсказывающего молодым, как вести гонку, становится ещё важнее:

«Сейчас у молодых гонщиков потребность в том, на кого можно положиться, кто даст им совет, намного больше, чем раньше. Им важно правильно вернуться в гонки в плане психологического настроя – быть спокойным, но готовым справиться с тем, что ждёт впереди».