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Антван Толук: «Стараюсь взять максимум из непривычной ситуации»

Антван Толук: «Сейчас занимаюсь тем, на что обычно не хватает времени»

 

 

  Период изоляции перевернул привычный ход событий. Непредвиденная пауза в велогонках заставила профессиональных велогонщиков отказаться от плотного графика тренировок и перестраиваться на другой ритм жизни. 25-летний нидерландский гонщик Антван Толук (Antwan Tolhoek) в интервью сайту своей команды Jumbo-Visma рассказал, что делает во время изоляции, и поделился советом, как держать себя в форме.

 

Антван Толук: «Стараюсь взять максимум из непривычной ситуации»

 

Антван Толук: «Стараюсь взять максимум из непривычной ситуации»

Photo (c) Jumbo-Visma

 

- Как у тебя дела?

 

- Я в порядке, спасибо. Провожу много времени в порту Ерсеке (Yerseke), чищу и привожу в порядок мою лодку - шлифую, полирую, крашу и тому подобное. Это занимает много времени, но для меня это способ релаксации.

 

- Как сейчас тренируешься?

 

- Стараюсь как могу держать хороший уровень формы. Планирую длительные тренировки на велосипеде так, чтобы чередовать их  с работой над лодкой. Кручу педали на роллерах Tacx, потому что здесь, в Зеландии, ещё довольно холодно по утрам. Мы оказались в непривычной ситуации, и я, как и все, стараюсь взять из неё максимум.

 

- Как проходят твои дни?

 

- В последние годы я много путешествовал, поэтому приятно побыть дома с семьёй. Я следую правилам, предписанным правительством, отказался от социальной активности. Сейчас самое важное –  благополучие, своё и семьи, постараться остаться здоровым. Поэтому помимо лодки и физических упражнений больше ничем не занимаюсь.

 

- Такой долгий период без велогонок влияет на психологию. Как мотивируешь себя?

 

-  В такой ситуации мы не должны отчаиваться. Надо стараться видеть положительное во всём. Прежде всего, наслаждаться тем, что можешь делать. Я сейчас больше времени отдаю своему хобби, занимаюсь тем, на что у меня как профессионального спортсмена, обычно не хватает времени.

 

- Смотришь сейчас много сериалов?

 

- Мало смотрю телевизор, потому что я их тех, кто больше любит находиться на свежем воздухе. Но когда смотрю, в основном это сериалы – «Flikken Maastricht», «Во все тяжкие», «Побег». Но последние два сериала невозможно смотреть вечно, если видел все эпизоды.

 

- Какие песни в твоём плей-листе?

 

- Я большой фанат голландской музыки. Слушаю разных музыкантов Нидерландов. Не какой-то определённый жанр или песню, просто в общем музыку Нидерландов.

 

- Может посоветовать людям, как оставаться в форме?

 

- Я бы рекомендовал продолжать делать какие-то упражнения. Даже если это всего час в день. Например, выходить на прогулку или выезжать на велосипеде. Но также можно заняться растяжкой, крутить педали домашнего тренажёра, делать силовые упражнения. Очень важно заниматься этим регулярно. Это пойдёт на пользу здоровью.  Самое главное – обязательно что-то делать.

 

- Твоё любимое блюдо?

 

- Лапша с креветками. Я родился и вырос в Зеландии. Дома мы почти каждый день едим рыбу. После сезона я регулярно ездил на отдых в Таиланд, где лапша часто входит в меню. Креветки в Таиланде речные, но здесь, в Зеландии, они морские. Когда я в отъезде, друзья часто мне их привозят. Конечно, ещё мы едим овощи, они тоже очень богаты витаминами.

 

- Какие другие виды спорта тебе нравятся?

 

- Раньше я занимался конькобежным спортом и катался на роликовых коньках. Особенно любил длинные дистанции и марафоны. Так что, помимо велоспорта, в основном занимаюсь этим. Ещё мне очень нравится мотокросс.

 

- Твоя любимая игра?

 

- Я не играю, не хватает для этого терпения.  Скорее предпочту проводить время на воздухе. Когда я дома, занимаюсь своей лодкой, зову друзей, гуляю, хожу выпить кофе.

 

- Какие приложения на твоём телефоне запущены большую часть времени?

 

- Новые. И обычные, типа видеозвонков через Whatsapp и тому подобное.

 

- Вредное удовольствие?

 

- Пиво! Хорошее холодное пиво. Любимого сорта нет, лишь бы холодное.

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Теги к статье: Антван Толук Antwan Tolhoek Jumbo-Visma

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Комментарии

  • sashaney
    Том Дюмулин: «Виртуальные гонк ... (1)
    sashaney-Фото

    250 маловато что то. ошибка перевода?

  • Semen057
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (13)
    Semen057-Фото

    Вирус в мозгах....

  • Ice
    Врач команды Bahrain-Merida о ... (1)
    Ice-Фото

    Я хз, но в наших бассейнах с хлоркой вообще никакой вирус не выживет) А меры принимать придется однозначно, но это того стоит.

  • Ice
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    На суд тоже тратиться придется. Поэтому решили оставить всё как есть, но не преминули сообщить Лефевру, что не получили того, на что рассчитывали при заключении соглашения. По крайней мере не в том объеме, как ожидали. Лефевру пришлось оправдываться, что это не вина команды, они со своей стороны делали всё, что могли.

    Да-да) Чтобы старый лис больше ценил их лояльное отношение. Могли в узком кругу это оговорить, но выставили так, чтобы все увидели, что компания не отказывается от принятых обязательств. Хоть какую-то имиджевую пользу извлекли.

  • Earl57
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    Earl57-Фото
    На суд тоже тратиться придется. Поэтому решили оставить всё как есть, но не преминули сообщить Лефевру, что не получили того, на что рассчитывали при заключении соглашения. По крайней мере не в том объеме, как ожидали. Лефевру пришлось оправдываться, что это не вина команды, они со своей стороны делали всё, что могли.
  • Ice
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: SportSpirit
    У Лефевра можно поучиться хитро*опости в общении с масс-медиа, спонсорами, да и с гонщиками. 

    А чего хитрого то? Подписанный договор есть, его надо выполнять (ибо иначе придется платить неустойку). Будет ли продолжение сотрудничества - неизвестно, никаких обещаний. Может да, может нет. Как экономическая ситуация сложится, там видно будет...

    В любом договоре есть пункт о форс-мажоре, в западных тем более. А нынешняя ситуация как раз к форс-мажору и относится, при желании, Декеник мог бы расторгнуть соглашение и любой суд подтвердил бы правомерность решения. Поэтому, молодцы, что все оставили как есть.

  • Earl57
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    У Лефевра можно поучиться хитро*опости в общении с масс-медиа, спонсорами, да и с гонщиками. 

    А чего хитрого то? Подписанный договор есть, его надо выполнять (ибо иначе придется платить неустойку). Будет ли продолжение сотрудничества - неизвестно, никаких обещаний. Может да, может нет. Как экономическая ситуация сложится, там видно будет...

  • SportSpirit
    Компания Deceuninck выполнит с ... (5)
    SportSpirit-Фото

    У Лефевра можно поучиться хитро*опости в общении с масс-медиа, спонсорами, да и с гонщиками. 

  • Адриен
    Глава спортивного маркетингово ... (3)
    Адриен-Фото

    Вообще, главный недостаток большого шоссейного велоспорта - нет ЕДИНОГО ХОЗЯИНА. Есть федерация, но она - контролер, арбитр, законодатель. Допустим , в той же Ф1 всё определяется т.н. Договором Согласия, который заключается между командами, владельцем Ф1 ( обладателем коммерческих прав) и федерацией. По нему БОЛЬШАЯ часть из полученного от чемпионата дохода - около 55 % - выдаётся командам-участницам в виде призового фонда. Доходы получают от национальных вещателей ТВ, от спонсоров, от автодромов - на самом деле статей немало... Конечно, то что команды получают в виде премиальных - не единственный источник средств, но очень существенный... Интересный подход у Фрая - мол, денег от ТВ немного - к чему делить ? А КУДА ЭТИ ДЕНЬГИ УХОДЯТ ? В федерацию и организаторам. А куда уходят средства от рекламы ? ТВ каналам и ... организаторам. А куда уходят деньги от АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ образований, по дорогам которых проходят гонки ? Федерации и организаторам... И список можно продолжить... И получается так - на шоссейном велоспорте наживаются многие, кроме - САМИХ велокоманд и велогонщиков.

  • Адриен
    Глава команды Ineos призвал по ... (2)
    Адриен-Фото

    В своё время Тиньков предлагал вполне приемлемую бизнес-модель, при которой команды становились намного более независимыми - в финансовом плане. Но тот же Sky, другие некоторые команды с жирными спонсорами её сразу дружно отмели. Да и федерация отнеслась , мягко говоря, скептически... А сейчас подлетел жаренный петух и довольно чувствительно клюнул...

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