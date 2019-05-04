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Максимилиан Шахманн: "Веду переговоры с разными велокомандами"

Максимилиан Шахманн о планах на сезон

 

 

 Чемпион Германии Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) во время пресс-конференции в тренировочном лагере рассказал, что переговоры с несколькими командами, так как его контракт с командой Bora-hansgrohe заканчивается в 2020 году.

 

 

  Шахманн, придя в Bora-hansgrohe в 2019 году, одержал 8 побед, 6 из которых на гонках Мирового тура, а также занимал места в топ-5 на классиках Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж. В этом году стал победителем этапа и общего зачёта Париж-Ницца-2020.

 

  Максимилиан Шахманн: «Прежде всего, в данный момент все – и гонщики, и менеджеры, находятся в необычной ситуации. Мне повезло хорошо начать сезон, и сейчас я веду переговоры с разными командами. Обычно у каждого сезона есть дедлайн, но теперь мы будем выступать до ноября. Хочу вернуться в гонки и показать всё, на что способен, а потом уже что-то предпринимать дальше».

 

В планах у Максимилиана Шахманна участие в Тур де Франс и классики в октябре, включая дебют на Туре Фландрии и Париж-Рубэ, из-за чего ему придётся отказаться от старта на Джиро д’Италия.

 

  «Нельзя сравнивать обычный сезон с этим, потому что многие гонки накладываются друг на друга. Изначальный план невыполним. Рад, что получил свободу выбора. Думаю, сейчас у меня лучший из возможных план на возобновлённый сезон».  

 

  На Тур де Франс помимо борьбы за победы на среднегорных этапах Макс Шахманн хочет проверить себя как будущего претендента на борьбу за общий зачёт на Гранд-турах.

 

  «Мы хотим проверить (возможность борьбы за общий зачёт на Гранд-турах). Я проявлял свои способности в разных ситуациях, но мне ещё надо улучшить навыки горняка. Самое важное – как смогу проехать все три недели. Это предсказать невозможно. Станет понятно по ходу дела, когда увижу, как реагирует тело, особенно после двух недель. В прошлом году был такой план, но, к сожалению, тогда я упал. В этом году собираемся повторить план».

 

  В прошлом году Макс Шахманн занял 3-е место на Льеж-Бастонь-Льеж. В этом году собирается впервые проехать Париж-Рубэ и Тур Фландрии.

 

  «Такому как я, легче проехать Тур Фландрии со всеми его небольшими подъёмами. Там трудная брусчатка, но фокус не только на ней. Париж-Рубэ – довольно серьёзный вызов, но в этом году календарь даёт шанс попробовать, что и собираюсь сделать. Если сработает, значит, сработает, нет, пусть нет».

 

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-Hansgrohe

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  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 14:34 | Регистрация: 4.05.2019

    Скорей всего Шахманн торгуется по сумме контакта. 

     

    Уж нелогичным выглядит его переход, учитывая, что он только-только начал раскрываться и именно в Боре.  

  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 15:26 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: SportSpirit
    Скорей всего Шахманн торгуется по сумме контакта. 
     
    Уж нелогичным выглядит его переход, учитывая, что он только-только начал раскрываться и именно в Боре.  

    Естественно, старый трюк) Да и Бора платит не так и плохо, чтобы всерьез задумываться о переходе.

     

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