Инстаграм-лайв: интервью с чемпионом Казахстана Алексеем Луценко

В прямом эфире в инстаграме команды "Астана Про Тим" комментатор Евроспорт Россия Сергей Курдюков провёл интервью с чемпионом Казахстана Алексеем Луценко, письменную версию которой представляем вашему вниманию.

Очень приятно в такой непростой период начинать разговор с поздравлений. На днях ты вместе с командой выиграл «Джиро», с чем мы тебя и поздравляем! Многодневка была виртуальная, но тяжело поработать пришлось реально. Расскажи, как это все ощущалось.

- Спасибо за поздравления! Я не думал, что будет настолько нелегко. Но настраивался серьезно, как на любые официальные соревнования. Около часа работы на пределе, цифры пульса и мощности подтверждают.

А можешь поделиться, какие именно цифры, если это не профессиональный секрет?

- Конечно. Когда я выиграл 1 этап и посмотрел файл, у меня на 44 минуты средний пульс был 176, максимальный 192. Для меня это очень высокие цифры. Ватты – в первой гонке средние 365. Во второй, где рельеф сложнее, между Сестриере и Бриансоном – 375. Я думаю, наш настрой дал нам большое преимущество, на каждом этапе ребята были на подиуме, мы с Якобом Фульсангом взяли по этапу. Для нас было важно показать, что мы в этот тяжелый период поддерживаем не только физическую форму, но и в моральном плане не сдаемся. Надеюсь, сумели порадовать этим наших болельщиков и спонсоров.

Ну а с 11 числа – на волю!

- Да, на французские дороги нас выпустили с 11 мая, у меня уже были более-менее объемные тренировки, сразу готов был проехать 4 часа – конечно, это огромная радость! Мои близкие шутили, что я перед первым выездом был, как первоклассник, которому не терпится скорее пойти в школу. Первые полчаса – странные ощущения, ведь почти два месяца велосипед был прикручен к месту. А тут – повороты, неровности, машины. Но навыки вернулись быстро.

Не начал с ходу крушить личные рекорды? Мы видим иногда в эти дни такие примеры, некоторые твои коллеги, кто отмечался в женских онлайн-гонках, хвалятся.

- Да нет, за рекордами я сейчас не гоняюсь. Важнее было, что я в эти два месяца моделировал на станке мои привычные отрезки, которые выполняю на шоссе. Спринты, длинные и короткие куски. Многие мне говорили, что решили пока сбавить – до рестарта сезона времени еще много, лучше отдохнуть, потому что во второй половине года гонки пойдут очень плотно, одна за другой. Но я знаю, что мне нельзя себя отпускать, надо поддерживать определенный уровень. После возвращения с «Тура Эмиратов» я буквально недельку отдохнул, а потом тренировался по 2-3 часа с переменной работой. Потом 2 часа с утра плюс 2 после обеда. Такой вот образ жизни: я, балкон и станок.

А общефизическая тренировка? И удалось ли спастись от лишних килограммов?

- До изоляции я обычно ходил в зал, а тут все закрыли, естественно. Тогда я налил несколько больших бутылок воды, книжек набрал потяжелее, сложил это все в рюкзак. Получилось килограммов 15. Вот с этим рюкзаком и ходил по лестнице вверх-вниз, 19 этажей. Раза 3-4 получалось, этого было достаточно для ОФП. Вес прибавился, конечно, потому что на станке сидеть, даже 4 часа в день – это не шоссе. Но я не следил за каждым граммом, потому что, если еще на этом зациклиться, в таких условиях с ума можно сойти. Я знаю, что мне достаточно несколько хороших объемных тренировок на жаре – и килограммы слетят.

А какой у тебя, кстати, сейчас боевой вес?

- 69-70 кг. Раньше было побольше, что, конечно, неплохо для разделок и равнинных однодневок. Но я решил улучшить свои показатели в гору и, считаю, правильно решил. Это сделало меня более универсальным гонщиком, я к этому стремлюсь. Да и в принципе мне интереснее гоняться там, где есть рельеф. У нас в команде сейчас есть опытные диетологи, они расписывают идеальную именно для тебя диету, с учетом особенностей твоего организма и физических затрат, остается только соблюдать.

Станок, я так понимаю, в эти дни ты сразу убрал куда подальше? Наверное, теперь видеть его без слез не можешь?

- Ну, станок я в самом деле убрал в коробку, но я ему очень благодарен. Наш партнер, Tacx, очень выручил в нас в этот период, не только станками, но и программой к нему. Мне, кстати, больше понравилось использовать Tacx Software, ничего плохого не скажу про Zwift, но это все-таки что-то вроде мультиков, а здесь я могу загрузить реальную трассу – так я в Сестриере «ездил», например, несколько дней. Но когда выпустили на шоссе – конечно, стало гораздо легче морально. Сегодня вон встретились с Давиде Формоло, поговорили с ним, пока катались. Он меня в шутку поблагодарил, что не отобрал у них королевский домашний этап на UAE Tour, он ведь за тамошнюю команду выступает. Мне-то, конечно, обидно, что не отобрал, но в целом проехал хороший горный этап, и на нем в тройке, и по итогам гонки на подиуме.

Теперь твой велосипед – единственное орудие труда. С этого года ведь сменилась марка, событие для гонщиков часто эпохальное. Как удалось «присидеться» на новом велосипеде? Как тебе дисковые тормоза?

- Wilier Triestina – по-моему, просто крутой велосипед. Я боялся, что велосипед с дисковыми тормозами будет тяжелее, но оказалось, что он весит примерно столько же, сколько предыдущий с «крабами». Самими тормозами я очень быстро привык пользоваться, и сейчас мне очень нравится этот вариант. Когда холодно и дождь, у меня с обычными тормозами никогда не было полной уверенности на спуске. Вода на ободьях, несколько перчаток на руках – ты просто не можешь тормозить эффективно. С дисками эта проблема исчезла. Но и в сухую погоду в опасных ситуациях они выручают, потому что быстро срабатывают, удавалось избежать завала и притирки там, где раньше точно бы влетел.

Твое отношение к езде «по мощности»? Многие говорят: надо запрещать потенциометры, тогда гонки будут зрелищнее.

- По-моему, данные компьютера – это очень полезная вещь. Они дают объективное представление о твоей форме: раньше я ехал, допустим, контрольные 10 км в гору на 400 ватт, сейчас на 410, при этом пульс стал ниже – значит, стал сильнее и тренируюсь правильно. И в гонках ватты не мешают, все ведущие гонщики вам это скажут. Но это не значит, что нужно ездить только «по приборам», умение оценивать свое самочувствие, гонщицкое чутье никто не отменял. Одно другому не мешает, в общем.

Отойдем немного от спортивной тематики в чистом виде. Ты и твоя семья внезапно оказались в замкнутом пространстве. Довольно большой и тесный город, многоквартирный дом. Как это на вас повлияло и как вы справлялись?

- Не все отнеслись к ситуации сразу так серьезно, как мы. Эпидемия коснулась меня напрямую еще на гонке, когда заболели несколько гонщиков и представителей штата разных команд. Мы провели несколько дней на карантине, сдали тесты и, только получив отрицательные результаты, смогли уехать – но мы почувствовали эту атмосферу, осознали масштаб проблемы. Я по прилете даже снял себе комнату в отеле еще на неделю, изолировался, чтобы подстраховаться. Когда понял, что все в порядке – вернулся домой. И после этого – сидели дома. Никакие прогулки не разрешены, только раз в неделю выбирался в супермаркет, чтобы закупиться необходимым, еще в аптеку за масками и перчатками – вот и всё. Вы представляете, каково в таком режиме, особенно маленьким детям, у нас двое. Но перетерпели. И все вокруг тоже сумели справиться – я знаю, что в окрестностях было очень мало случаев заражения, думаю, именно потому, что все чувствовали ответственность друг перед другом. Для меня эти почти два месяца пролетели очень быстро, потому что впервые я сумел столько времени провести с семьей. Сейчас, если честно, даже не представляю, как буду надолго уезжать на многодневные гонки, на сборы – теперь это станет труднее.

Три вопроса от болельщиков в экспресс-режиме. Занимаешься ли ты в межсезонье какими-то экстремальными видами спорта, горными лыжами, например; нравится ли тебе велокросс и как ты относишься к супермарафонам?

- В межсезонье я еду домой, мне важно несколько недель не трогать велосипед, никакой, чтобы полностью перезагрузиться и физически, и морально. Поэтому, хоть теоретически мне интересен велокросс, заниматься им некогда. Горные лыжи не для меня, у меня была травма колена, после нее нельзя заниматься такими видами. А супермарафоны – мне достаточно «Милана- Сан-Ремо» - почти 300 км в гонке. Тысяча – это чересчур.

Кстати, про нее, про «Примаверу» - поедешь в этом году? Вообще - личный гоночный календарь пришлось полностью перекраивать, или в новой версии сохранились те главные старты, что и изначально?

- Пока мне личный тренер прислал только черновик, все понимают, что могут произойти изменения. Там первая гонка «Страде Бьянке», потом «Милан-Сан-Ремо», дальше «Тур де Франс». Времени для того, чтобы хорошо подготовиться, достаточно. Я надеюсь, что все будет в порядке и запланированные соревнования состоятся. Если сбудется то, что задумано – это будет очень интересная велосипедная осень. Ребята будут сражаться в гонках как никогда – за короткий период надо многого добиться, показать себя, особенно тем, у кого заканчиваются контракты. Зрителям будет что смотреть. Надеюсь, многие из тех, кто потерял возможность в этом году увидеть чемпионат Европы по футболу и Олимпиаду, обратят внимание на велоспорт.

Об Олимпиаде. Тебя с полным на то основанием рассматривают как главную надежду сборной Казахстана в Токио. Насколько плохой для тебя была новость, что Игры перенесли на следующий год? Или наоборот? Ведь видно было, что ты хорошо готов, подиум за подиумом – реально повторить или даже улучшить показатели в 2021?

- С каждым годом, накапливая опыт, мне становится легче правильно отработать межсезонье и подвести себя к главным стартам в хорошей форме. Конечно, обидно, что сезон, который так прилично начал, пришлось прервать. Но не думаю, что в следующем году подготовлюсь хуже. Олимпиада – это абсолютная вершина в карьере любого спортсмена, я ее так воспринимаю. Из-за обидной травмы я не попал в Рио, с тех пор все эти годы сидит во мне эта заноза, как и желание стартовать и показать свой лучший результат. Но пока у нас все главные гонки этого года еще впереди, и я сфокусируюсь на ближайших задачах.

Представлено: "Самрук-Казына Траст"

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM