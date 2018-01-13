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Пачи Вила: «Петер Саган стал великим чемпионом, потому что задаёт много вопросов»

Пачи Вила о сильных сторонах Петера Сагана и его тренировках

 

 

  С тех пор, как в 2015 году Пачи Вила (Patxi Vila) стал тренером Петера Сагана, лично ответственным за его график тренировок, словацкий велогонщик трижды завоевал радужную майку чемпиона мира, а также довёл своё количество побед до 101, включая победу на Туре Фландрии и две зелёных майки Тур де Франс. Как испанскому тренеру, бывшему профессиональному велогонщику, удалось ещё больше раскрыть талант уже побеждавшего и грозного для соперников Петера Сагана, Пачи Вила рассказал в интервью Cycling Weekly.

 

Пачи Вила: «Петер Саган стал великим чемпионом, потому что задаёт много вопросов»

 

- Когда ты начал тренировать Сагана?

- Мы начали работать вместе после классик 2015 года, почти три года назад. К тому времени я уже был спортивным директором и тренером в команде Tinkoff и отвечал за тренировки трёх гонщиков. После классик команда попросила меня стать тренером Петера, и я согласился.

 

-  Над чем в тот момент пришлось с ним работать больше всего, в каких областях у Сагана были основные проблемы?

- Когда начинаешь тренировать парня, который уже был способен выиграть 25 гонок в год, то понимаешь, что он работает правильно. Моим первым шагом было выслушать его и постараться лучше понять. Я не хотел его переделывать, потому что он уже знал, как побеждать.

  У каждого профессионального гонщика есть несколько очень сильных сторон, и необходимо их определить. Надо понять главное, в чём спортсмен по-настоящему хорош, а затем стараться поддерживать это, и лишь потом начинать работать над тем, что у гонщика получается не так хорошо.

 

  В случае Петера, ему была не слишком нужна структура тренировок, что было довольно необычно. Конечно, какая-то структура была необходима, над чем мы и работали, но его нужно было внимательно слушать. Одна из его самых сильных сторон – он идеально взаимодействует. Когда он говорит, что чувствует так, так и так, то так и есть на самом деле.

 

- Что больше всего впечатлило во время работы с ним?

- У Петера есть несколько неординарных сторон. Первое – его способность понимать своё тело, знать, что ему необходимо, нужен ли ему отдых или больше тренировок, или увеличение силовой работы. Поэтому с ним работать легко, он говорит, что ему требуется.

 

   Другая сторона – ему крайне важно быть свежим перед гонкой. Если он слишком много тренируется или слишком много выступает в гонках и у него нет свежести, то он способен показать достойный результат, но, возможно, не первоклассный.

 

- Каково это – тренировать такую сильную личность?

- Трудно. Чем сильнее гонщик, тем, обычно, сильнее личность. Перед тем, как сделать с ним шаг, надо всё обдумать и быть в этом уверенным. Работая с Петером, надо всегда быть готовым отвечать на вопросы, потому что он обязательно будет спрашивать. В случае Петера я должен быть наготове отвечать ему 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Обычно он задаёт очень много вопросов, многое хочет знать, поэтому он и стал великим чемпионом.

 

  Он также старается делать историю – он уже стал трёхкратным чемпионом мира и пытается добиться совершенства в гонках. Может быть, мы похожи с ним характерами, наверное, поэтому он бесит меня большую часть времени, и, возможно, поэтому я тоже самое делаю с ним. Между нами не всегда лёгкие взаимоотношения, пусть так и остаётся.

 

- Как быстро Петер отреагировал на ваши тренировки? Много ли времени прошло  до того, как он получил стабильные результаты?

-  В начале я просто слушал его и давал ему очень общие тренировки, но перед нами стояла первая цель – чемпионат мира 2015 года в Ричмонде. Мы начали работать в апреле, за полгода. Во второй части сезона мне стало понятно, как нам сработаться вместе, я понял, как ему помочь.

 

 

Пачи Вила: «Петер Саган стал великим чемпионом, потому что задаёт много вопросов»

 

- Он тренируется по измерителю мощности или ориентируясь на ощущения?

- Он смотрит на показатели мощности, когда это необходимо, во время интервалов или спринта. Думаю, мощность – это отлично, великолепный инструмент, но необходимо ещё и чувствовать, знать, как его использовать. Наверное, за всю неделю измеритель мощности требуется дня три. В остальное время он не нужен. Мощность – это полезная информация для тренера, но не думаю, что гонщику надо смотреть на цифры.

 

  В продолжительных тренировках на велосипеде дело не в том, чтобы удерживать мощность между 250 и 300 ваттами в течение пяти часов. Я смотрю больше на физиологические показатели (пульс), чем на мощность.

 

 

- Придерживается ли Петер специального плана питания?

- Не совсем. У него правильное питание, но он не должен слишком фокусироваться на нём. Он ест хорошие продукты и в правильном количестве, но не взвешивает всё. У команды есть специалист по питанию, все продукты качественные, но это всё.

 

- Как вы разрабатываете план тренировок на год?

- На данный момент у нас три пика сезона: классики, Тур де Франс и чемпионат мира. Высшая точка классик начинается с Милан-Сан-Ремо и длится до Париж-Рубэ. Второй пик приходится на Тур де Франс, а для чемпионата мира мы стараемся выйти на пик на двух гонках в Канаде (Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля), а потом чемпионат мира.

 

- На какие периоды делите год?

- Обычно с 15 ноября и до Тура Даун Андер наш базовый период, потом после Тура Даун Андер начинаем тренировочные блоки работы над мощностью и скоростью перед классиками. Февраль  для нас самый большой тренировочный месяц года, когда обычно на третьей неделе февраля достигаем максимума 32-35 часов в неделю.

 

- Как подходите к переходному периоду между классиками и Тур де Франс?

- После классик мы полностью прекращаем работу на четыре – шесть дней, затем возобновляем силовые тренировки, маунтинбайк и стараемся, чтобы Петер освежился не только физически, но и психологически. Обычно на это требуе6тся неделя или две. В итоге получается около трёх недель транзитного периода, после чего мы возвращаемся к обычным тренировкам.

 

  Самая сложная задача перехода от классик к Тур де Франс – увеличение количества подъёмов. В мае мы едем Тур Калифорнии, где наша первая цель – посмотреть, в какой форме Петер, есть ли что-то, что необходимо изменить. Калифорния нужна, чтобы понять, как продвигается  работа для выхода на второй пик сезона.

 

- Как меняются тренировки при подготовке к чемпионату мира?

- В этом году (после дисквалификации Петера Сагана с Тур де Франс) нам пришлось больше времени готовиться к чемпионату, не в такой спешке.  Потому что обычно после Тур де Франс ему нужен отдых, а потом время начинает поджимать, надо готовиться к чемпионату. В этом году всё было гораздо легче. Обычно трудно выходить после Тура и готовиться к Канаде, где уже надо быть в хорошей форме.

 

- Как ты сделал Петера таким быстрым финишёром?

- Не думаю, что Петер быстрый. Он сможет ехать быстро, но это не его природный дар. Ему необходим этот навык, потому что в конце гонки ему нужно быть быстрым, чтобы выиграть. Но не потому, что он такой быстрый от рождения.

 

  Он достигает скорости благодаря свежести и своей силе, доезжая до финиша свежим, он оказывается быстрее других. Он побеждает не потому, что быстрее, а потому, что свежее. По своим характеристикам он очень похож с Томом Бооненом, который в начале своей карьеры был способен побеждать в групповых спринтах, но потом сфокусировался на выносливости. Я внимательно изучал карьеру Тома, чтобы понять, каким образом можем двигаться с Петером.

 

- Ты упомянул силу – насколько она важна?

- Мы стараемся приобрести необходимую мощность в начале года и удерживать её на протяжении всего сезона. Конечно, с ноября до февраля мы проводим больше силовой работы, дважды или трижды в неделю, а после продолжаем только раз в неделю.

 

- Проводит ли Петер высокоинтенсивную работу перед соревнованиями?

- Да. Даже перед крупными гонками всегда делает несколько тренировок высокой интенсивности, но не слишком много. Всегда необходимо что-то, но не слишком много. Это скорее короткие интервалы от одной до трёх минут с большим промежутком отдыха, но очень интенсивные интервалы.

 

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Теги к статье: Петер Саган Пачи Вила Patxi Vila

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Комментарии

  • rude_rider
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    rude_rider-Фото
    ну а так как вы персональный фанат Нибали то ваша реакция адвокатская то же понятна)))

    суть интервью
    будет готовится через вуелту .окей вуелту едет
    теперь еще два ГТ Джиро или Тур
    если цель его ЧМ то естественно он уже не ставит Тур как саму цель ,остается Джиро

    ну и канечно он не боится фрума.это я так додумал за него
    фрума никто не боится
    все боятся скай
  • Yuriy 17
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Yuriy 17-Фото
    У меня нет высказываний про боязнь Нибали.
  • Earl57
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Meilleur
    Можно подумать, Нибали может так сказать... ;)

    Нибали много чего может сказать и говорит. Причем реакция на его слова Нибали абсолютно не волнует, о чем он тоже неоднократно говорил. Если кому-то не нравится, то это их проблемы.

    Его интервью относительно Фрума и Скай вызвало бурную дискуссию на сайклинг ньюс, за 2 дня около 500 комментариев. И совершенно понятно, почему на велолайве его переводить не стали, неизбежный в этом случае скандал здешним админам совсем не нужен.

     

  • Meilleur
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Yuriy 17

    Однако сам Нибали сказал вот-что: "Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании".

    Сам Нибали в оригинале интервью сказал, что будет готовиться к чемпионату мира через Вуэльту. Его основной целью является Инсбрук. Вторая цель - Льеж-Бастонь-Льеж. Из грантуров основной целью будет либо Джиро, либо Тур, и там и там для него есть привлекательные моменты.
    Это он неоднократно повторял в своих интерьвью как итальянским журналистам, так и англоязычным.
    Фрума он не боится, о чем ранее рассказал в интервью, которое не велолайве переводить не стали. И данное интервью тоже переведено с сокращениями и художественным перефразированием.
    Так что домысливают как раз те люди, для которых велолайв является основным источником информации. Просто потому, что полностью этой самой информацией не располагают.

    Странная трактовка событий. Посетитель пишет, что на его взгляд, Нибали боится Фрума, вы же называете это дезинформацией на основании того, что Нибали так не говорил. Можно подумать, Нибали может так сказать... ;)

  • Earl57
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Yuriy 17

    Однако сам Нибали сказал вот-что: "Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании".

    Сам Нибали в оригинале интервью сказал, что будет готовиться к чемпионату мира через Вуэльту. Его основной целью является Инсбрук. Вторая цель - Льеж-Бастонь-Льеж. Из грантуров основной целью будет либо Джиро, либо Тур, и там и там для него есть привлекательные моменты.

    Это он неоднократно повторял в своих интерьвью как итальянским журналистам, так и англоязычным.

    Фрума он не боится, о чем ранее рассказал в интервью, которое не велолайве переводить не стали. И данное интервью тоже переведено с сокращениями и художественным перефразированием.

    Так что домысливают как раз те люди, для которых велолайв является основным источником информации. Просто потому, что полностью этой самой информацией не располагают.

  • SVS
    Марсель Киттель: «Когда я в хо ... (5)
    SVS-Фото
    Ну шутка же! Там же смайл стоит. Эх, что-то с юмором стало туговато :-)...
    Конечно может, безусловно! Просто мне кажется это очевидным, вот и "подначил" чуток...
  • Yuriy 17
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Hammill
    Так чёрным по белому написано: "что в следующем году стартует на Вуэльте Испании, что поможет в подготовке к чемпионату мира." Т.е. целью генерал не ставится пока.Думаю

    Это озвучил не Нибали, а кто-то написал, домыслил за Нибали.

    Однако сам Нибали сказал вот-что: "Две цели на сезон 2018 года уже определены – это Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльта Испании".

    Винченцо не будет жертвовать возможностью победы на гран-туре

  • Rokka
    Жульен Вермот: «Мной интересов ... (1)
    Rokka-Фото
    Мне понравились слова Жульена. Очень здорово описал свои мотивы, дал прочувствовать что такое быть грегари, забывая о личных интересах ради команды. Надеюсь ещё покажет себя в ДД, до конца карьеры все таки не так скоро,!
  • Hammill
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    Hammill-Фото
    Контадор-08.
    Так чёрным по белому написано: "что в следующем году стартует на Вуэльте Испании, что поможет в подготовке к чемпионату мира." Т.е. целью генерал не ставится пока.
    Думаю, если связка Тур-Вуэльта, то в Испанию поедет чисто готовиться к ЧМ, а там уж как пойдёт, может за этапом. Если Джиро-Вуэльта, то пожалуй и на генерал попутно замахнётся.
  • doctor46
    Винченцо Нибали ждет объявлени ... (11)
    doctor46-Фото
    Думаю главная цель Нибса это ЧМ, раз он Вуэльту как подготовку рассматривает, да и ардены не просто так собирается ехать.

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
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