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Давиде Мартинелли: «Если есть возможность, почему бы не сделать это?»

Давиде Мартинелли: «Если есть возможность, почему бы не сделать это?»

 

 

  Север Италии оказался одним из центров распространения вируса COVID-19 в Европе. Местечко Лодетто, входящее в коммуну Ровато недалеко от Брешии, одно из многих мест не только в Италии, но и во всей Европе, где люди вынуждены отказаться от привычного образа жизни и изолироваться дома для того, чтобы постараться предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

 

 

 

В Лодетто живет гонщик команды «Астана Про Тим» Давиде Мартинелли. Как и подавляющее большинство других гонщиков казахстанской команды, да и всех остальных профессиональных команд по всему миру, Давиде практически все время проводит дома, ожидая, когда закончится пандемия, и мир вернется к прежней жизни; когда вновь можно будет заниматься любимым делом – выступать в профессиональных гонках.

 

Не имея возможности тренироваться на шоссе, Давиде дни напролет изобретает новые способы поддержания формы в домашних условиях: крутит велостанок, участвует в виртуальных велогонках, делает разнообразные физические упражнения… А в последние дни, еще и помогает другим людям пережить суровые карантинные меры.

 

- Мое дневное расписание достаточно стабильно и однообразно: первая тренировка утром, около 11. Чаще всего – это работа на велостанке. Днем обычно отдыхаю или занимаюсь домашними делами. Ближе к вечеру, до ужина делаю вторую тренировку – какие-то упражнения на разные группы мышц: спина, пресс, ноги. А в последние несколько дней появилась возможность помочь своим соседям, и я с радостью этим занялся. Я по-настоящему воодушевлен представившейся мне возможностью помочь, — говорит Давиде Мартинелли.

 

Так случилось, что в Лодетто нет своего супермаркета и аптеки: поселок очень небольшой, так что жителям приходится ездить в соседний Ровато для того, чтобы купить продукты или лекарства. А в условиях карантина сделать это не так просто, особенно пожилым людям, которые находятся в особой зоне риска нового заболевания.

 

Поэтому, несколько молодых людей решили организоваться, чтобы помочь вынужденным оставаться дома старикам: кому продукты купить и привезти, для кого за лекарствами съездить. Давиде Мартинелли присоединился к группе волонтеров, решив, что даже небольшая посильная помощь в сегодняшних реалиях – крайне важна.

 

- Об этой инициативе я узнал от друзей из моего городка и, в частности, от моего кузена, который стал одним из инициаторов этой помощи. Так как в Лодетто нет супермаркета и аптеки, для жителей, у которых нет машины, покупка еды и лекарств стала настоящей проблемой. Мне захотелось присоединиться к этой акции, так как в такое непростое время мы должны быть едины, должны помогать друг другу по мере сил и возможностей. Люди, которые живут рядом со мной, всегда были очень добры ко мне, болели и переживали за меня на гонках, поддерживали меня даже в трудные минуты. Когда ты занимаешься профессиональным велоспортом, времени на что-то еще всегда не хватает. А сейчас у каждого из нас много времени, и я считаю, что это правильный момент, чтобы сделать что-то для своих соседей, для своего городка, который так много дал мне, - рассказывает Мартинелли.

 

Накануне, Давиде впервые принял участие в акции, съездил на своем велосипеде в соседний город в аптеку и привез лекарства пожилой паре.

 

- Сегодня, у меня еще три доставки – два раза нужно съездить за продуктами, и еще раз – в аптеку. Конечно, я стараюсь максимально точно соблюдать все карантинные меры, одеваюсь соответствующим образом, держу социальную дистанцию и так далее. Для меня проехать несколько километров на велосипеде до магазина или аптеки и назад – это не проблема, а люди, которые в этом действительно нуждаются, получают столь необходимые продукты и лекарства. Пока будет необходимость, буду продолжать помогать. Не думаю, что это что-то особенное, но, если есть возможность помочь, почему бы не сделать это? – говорит Давиде.

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Давиде Мартинелли Astana

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 22:26 | Регистрация: 4.08.2018

     Молодец, если есть возможность помогать - надо помогать. Хороший пример для других.

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в велосезоне 2020-2021

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8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Серафим
    Давиде Мартинелли: «Если есть ... (1)
    Серафим-Фото

     Молодец, если есть возможность помогать - надо помогать. Хороший пример для других.

  • rude_rider
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    rude_rider-Фото

    Цитата: Sezar
    Немного добавлю статистики, чтобы сбить грудус эмоций. По имеющейся статистике те страны, которые (включая Россию) прививают людей от туберкулеза ( кажется это называется БЦЖ)  ИМЕЮТ СМЕРТНОСТЬ В 14 РАЗ МЕНЬШУЮ, против стран, которые  достаточно давно от этого отказались. Типа Италии, Испании  и.т.п. так что похоже всем нам крупно повезло.

     

    чувствую что нас всех развели с этим вирусом ..

    и по идеи это закончится тогда когда кое кто посчитает что свое дело уже он сделал или они

  • paindoc
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    paindoc-Фото

    Тур Фландрии в августе, Париж-Рубэ в сентябре. А что, давно уже мокрых брусчаточных гонок не было!

  • Адриен
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    Адриен-Фото

    Мечты, мечты...

  • serghi
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    serghi-Фото

    Если получится провести все три ГТ, монументы и ЧМ уже хорошо, а если Страде Бьянки, Северные и Арденские классики, то вообще супер. Без всего остального можно и обойтись.

  • serghi
    Филипп Жильбер: «Милан-Сан-Рем ... (1)
    serghi-Фото

    Надеюсь что МС все таки состоится в этом году и ФилЖил наконец-то напоит своих друзей вином, которое уже залежалось в его погребе в ожидании победного финиша на Виа Рома.

  • Walther
    Джулио Чикконе помогает собрат ... (1)
    Walther-Фото
    Молодец!
  • Earl57
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    Earl57-Фото

    Короновирус уйдет рано или поздно, маниловщина останется. Она вечна.

    У половины пелотона в этом году заканчиваются контракты. Трансферный рынок встал. Если, по оценкам аналитиков, топовые гонщики вроде Пино, Барде, Квятковского или Молемы за счет прошлых заслуг получат новые контракты, то большинство рядовых гощиков будут в очень тяжелой ситуации. Особенно тяжело молодым гонщикам, которые надеялись показать себя в гонках. Которых в большинстве своем в этом году не будет. В UCI говорят, что сейчас первоочередная задача - спасти грантуры и монументы. Всем остальным гонкам придется ждать лучших времен...

    Особенно тяжелая ситуация с андерами. Показать себя в гонках они в этом году не смогут, давать им контракты авансом в условиях максимально обострившейся конкуренции никто не собирается...

    Что касается спонсоров. Если телекомунникационные компании вроде Мовистара рынок не потеряют, то с ремонтом или покупками новых кухонь все не так радужно. И опытный Лефевр совсем не зря беспокоится...

    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    Sezar-Фото

    Саша, зачем мне отвечать в 10 уже раз на эти вопросы, если вы все равно меня не слышите?
    Резюмирую, если это так важно. Хотя и понимаю, что без толку.
    Мои близкие из группы риска хорошо изолированы. В том числе от меня. Я их берегу - почему их мне должно быть жалко?
    Я не боюсь короны, поскольку знаю свои шансы, делаю все для того, чтобы они были еще больше, тем более что я прививался от туберкулеза.
    Вирус закончится быстрее чем вы думаете. Жертв будет меньше чем вы думаете. Велосезон начнется раньше, чем вы думаете.
    Предлагаю больше не тратить друг на друга время. Жизнь рассудит.

  • Adriano
    Герант Томас о перспективе про ... (1)
    Adriano-Фото

    В любом случае очень много людей останутся безработными после такого экономического кризиса и глубокой рецессии. Уж точно бюджеты команд на следующий год будут кардинально порезаны и будет не до хлеба и зрелищъ. Тут как говорится "не до жиру быть бы живу".

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