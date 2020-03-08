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Винченцо Нибали о сложном период в жизни и велоспорте из-за эпидемии коронавируса

Винченцо Нибали: «Все планы зависят от того, состоятся ли Олимпийские игры в Токио-2020»

 

 

  Винченцо Нибали, который после завершения велогонки Париж-Ницца-2020 находится в своём доме в Лугано (Швейцария), как и все его коллеги по пелотону, вынужден ограничить активность и ждать, когда завершится период неопределённости, связанный с эпидемией коронавируса. На своей странице в Facebooke 35-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo ответил на многочисленные вопросы журналистов по поводу текущей ситуации в велоспорте и в жизни.

 

 

  Винченцо Нибали: «Сейчас странное время, потому что никто не знает, когда мы снова начнём выступать в гонках. Думаю, все велогонщики чувствуют то же самое, задают те же вопросы, но на них нет простого ответа, и кажется бессмысленным продолжать тренироваться без цели».

 

 

Обращение Винченцо Нибали к своим соотечественникам и коллегам

 

  «Я глубоко скорблю по жертвам вируса и сочувствую их семьям. Часто они даже не могли попрощаться с теми, кто умер от вируса. И это ужасно. В такие моменты мы должны оставаться сильными,  объединиться и надеяться, что ситуация улучшится.

 

Хорошо, что многие люди сейчас поняли, насколько серьёзна проблема с вирусом, и отдают много сил в борьбе с ним. Моё послание обращено к семьям, которые находятся дома. Мы часто торопимся и живём на грани. Возможно, этот момент с семьями поможет нам в будущем начать жить по-другому.

 

  Я взял перерыв и отказался от серьёзных тренировок. Делаю только короткие выезды, пару раз выезжал на маунтинбайке, стараюсь быть очень осторожным.

 

  Я видел, что идут дебаты по поводу людей, которые выезжают на велосипедах. Если бы здесь, в Швейцарии, я не мог выезжать на улицу, пришлось бы всё сильно изменить и тренироваться внутри помещения, но если так будет, я приму это. Нам всем приходится менять образ жизни, и мне тоже. Я не буду выезжать на шестичасовые тренировки, но продолжу поддерживать форму. Призываю моих друзей в Италии не выезжать, но для профессионалов ситуация другая, это их работа, им надо быть готовыми к тому моменту, когда гонки возобновятся.

 

  Тот, кто выезжает на велосипеде, должен быть осторожен. Не думаю, что страхование ответственности перед третьими лицами покроет расходы, если вы станете причиной несчастного случая. И потом есть очевидная причина – избежать использования ресурсов больниц. Не надо рисковать лишний раз. Оставайтесь дома!»

 

 

Винченцо Нибали о своей форме и планах

 

  «Когда начал выступать в гонках, форма улучшилась. Это я увидел и на Париж-Ницце-2020. Жаль, что форма уйдёт, но то же самое будет у всех. Особенно тяжело такое для моих товарищей по команде, которые готовились к весенним классиками, делали их главной целью.

 

  Пока мы просто не знаем, что планировать. Надо многое осмыслить, организаторы стараются найти решение. Думаю, всё зависит от того, пройдут ли Олимпийские игры в Токио или нет, а также от дат проведения трёх Гранд-туров.

 

  Олимпиада проходит только раз в четыре года, так что она более важна. Посмотрим, пройдут ли Олимпийсеие игры или нам придётся ждать год. Не считаю перенос Олимпиады на 2021 год плохой идеей. Мне 35 лет в этом году, так что Олимпиада может оставаться для меня целью. Вопрос в выходе на пик формы к Олимпиаде».

 

Винченцо Нибали о Гранд-турах

 

  «Планы буду обсуждать с командой и менеджером Лукой Гуэрчиленой, как мы это делали зимой, на этот раз составим новый, более узкоспециализированный календарь гонок. Думаю, что все три Гранд-тура не должны быть урезаны в протяжённости. Есть ли способ сохранить все гонки? Возможно, но я не согласен с идеей сократить Джиро д’Италия. Это не имеет смысла».

 

Винченцо Нибали о зарплатах велогонщиков

 

 Винченцо Нибали против идеи пожертвовать зарплатами велогонщиков, чтобы поддержать финансовое положение команд, как это было предложено в итальянском футболе.

 

  «Не понимаю, почему зарплату велогонщиков связывают с вирусом. Уверен, когда всёс закончится, для нашего спорта наступит трудный момент, все зарплаты могут стать меньше, но посмотрим. Это будет касаться всех».

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    Earl57-Фото

    Виртуальный Милан - Сан-Ремо.

  • SSS
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    SSS-Фото
    Вот это гонки! и никаких больше травм от падений!
  • RVL
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    RVL-Фото

    Сейчас на еврике были лучшие моменты тдф 19. Отар говорит, что тдф 2020 будет ещё интереснее ТК вернётся Фруми , и интервью Порталя.

    Мда.. грустно.... тдф может и будет, а может и нет. Если нет, то никого там не будет. Если да, то ...будут не все

  • Earl57
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    Earl57-Фото

    Идет же трансляция на ютубе.

    Обещают Страде Бьянке для любителей запустить. Сокращенный вариант, конечно. Участие профиков не возбраняется, как я поняла.

    Разрабатываются маршруты, нарабатывается постепенно опыт.

  • Kitsune-taichou
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    Kitsune-taichou-Фото
    так надо еще и трансляцию этого дела как-то замутить
  • Earl57
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    Earl57-Фото

    Пока болельщики рассуждают о том что будет и чего не будет, гонщики устраивают виртуальные соревнования в Цвифте. Те, кто хочет тренироваться и соревноваться, всегда найдут для этого возможность.

  • SSS
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    SSS-Фото
    конечно, ограничить. И запретить всякую развлекуху. Мир должен измениться.
  • Kitsune-taichou
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    Kitsune-taichou-Фото

    вот с одной стороны понимаю: эпидемия, лекарства нет, всем страшно. а с другой - вылетим же в трубу всей мировой экономикой. а когда они еще говорят, что вирус, скорее всего, останется с нами навсегда...

  • дрокер
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    дрокер-Фото

    На фото Бернар Ино уже в контактах, а обладатель гороха в тумплексах. Сзади смешные кассеты максимум 25-27 и впереди сковородки.

    Железные люди, вот и вирусы их боялись:)

  • sixpack
    Бернар Ино: «Тур де Франс – фа ... (16)
    sixpack-Фото

    Еще один эффективноменеджер, взявшийся решать, разумно ли позволять людям.

     

    ИМХО шансов на проведение тдф немного. Бюджет тдф сильно зависит от вливаний регионов, которые стригут доходы туристической индустрии, волну туризма приносит тдф. Если турпотока не ожидается, то нечем и наполнять бюджет.

     

    Думаю, единственным ГТ в этом сезоне бедет Вуэльта. С наступлением жары вирусная эпидемия пойдет на убыль, да и вирус идиотизма должен потихоньку утихнуть.

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