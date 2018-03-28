Гонщик EF Education First Даниэль Мартинес был атакован автомобилистом во время тренировки

21-летний колумбийский гонщик команды EF Education First Даниэль Мартинес (Daniel Felipe Martinez), финишировавший на недавно завершившейся Вуэльте Каталонии-2018 7-м в генеральной классификации, попал в больницу после того, как был атакован автомобилистом во время тренировки вблизи итальянского города Пистойя (Тоскана).

Об этом в твиттере сообщила команда EF Education First: «Даниэль Мартинес тренировался сегодня с группой, когда его едва не сбил автомобиль. Затем водитель ударил Мартинеса, а также другого велогонщика. Мартинеса доставили в больницу, где он будет находиться под наблюдением, но его состояние хорошее».

Гонщик получил удар по голове, и проведёт в больнице несколько дней, так как, по словам его тренера Микеле Бартоли, он чувствует себя хорошо, но забыл всё, что происходило с ним за последние месяцы, включая его переход из проконтинентальной команды Wilier Triestina - Selle Italia в команду Мирового тура EF Education First и недавнее успешное выступление на Вуэльте Каталонии-2018.

Издание El Tiempo опубликовало слова Мартинеса после происшествия: «Я тренировался в Италии, и автомобиль едва нас не убил. Мы стали возмущаться, а водитель сошёл с ума. Он вышел из машины и напал на меня, ударил меня в подбородок, нокаутировал. Другому парню он разбил губу, а потом уехал».

Микеле Бартоли в интервью Cyclingnews рассказал: «Произошла перепалка с автомобилистом, когда ребята тренировались. Я позвонил Дани, кажется, с ним всё в порядке, он узнал мой голос, но признался, что не помнит ничего, что происходило с ним за последние несколько месяцев, включая его недавнее выступление на Вуэльте Каталонии или его переход в команду EF Education First. Он останется в больнице для дополнительного обследования».

Как сообщает Cicloweb.it, Мартинес тренировался в окрестностях города Пистойя вместе с земляками Хулианом Кардоной (Julián Cardona), Мигелем Эдуардо Флоресом (Miguel Eduardo Florez) и их едва не сбил проезжавший легковой автомобиль.