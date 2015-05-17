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Алессандро де Марки едва избежал несчастного случая во время тренировки

Алессандро де Марки о восстановлении после падения на Тур де Франс и происшествии во время тренировки

 

 

  33-летний итальянский велогонщик команды ССС Алессандро де Марки (Alessandro De Marchi), который продолжает восстанавливаться после падения, случившегося 14 июля на Тур де Франс-2019, во время тренировки на домашних дорогах едва избежал трагедии. Его чуть не сбил ехавший на большой скорости автомобиль.

 

Алессандро де Марки едва избежал несчастного случая во время тренировки

 

 Алессандро де Марки не смог сдержать эмоций и сразу же написал об этом происшествии в Instargam:

 

   «С меня хватит, буквально, я на грани. Всё ещё болит горло, потому в очередной тысячный раз обрушился с криком на энного водителя во время очередного «едва не случившегося несчастного случая», в который сегодня чуть не попал. Не могу больше сдерживаться.

 

  Сегодня воскресным утром, 17 ноября, в начале одиннадцатого часа я, как всегда, выехал из дома и направился к центру города Буйя, к склонам известного как «tonino 2» подъёма. Ехал медленно по правой стороне, не мешая движению. Когда проехал почти половину, услышал звук едущего автомобиля и почувствовал, как по левому локтю и руке прошёл мощный поток воздуха. Большая Audi проехала мимо меня со скоростью втрое превышающей мою в сантиметрах от меня. Я повторяю – в САНТИМЕТРАХ.

 

  Я потерял равновесие, оказавшись на тротуаре, который проходил ниже подъёма. Изо всех сил крикнул вслед автомобилю. Ехавший за мной другой автомобиль, маленький синий джип, водитель которого видел все произошедшее, просигналил тому автомобилю. Потом издали я наблюдал, как водитель джипа начал ругаться с водителем Audi. Когда я подъехал к ним, Audi всё ещё стоял. Я закричал водителю, что он чуть не убил меня, а тот ответил: «Я тебя не коснулся, так что иди к чёрту!!!»

 

  Я даже не успел ему ответить, как он снова сорвался с места и остановился через 200 метров перед газетным киоском! Я подъехал вовремя, чтобы успеть сфотографировать номер, автомобиль и водителя (который заходил в киоск). Мне было слышно, как он всё ещё меня проклинает.

 

  Дорогой невежественный водитель, посмотри на моё лицо на фото. Это лицо того, кого ты чуть не убил этим утром. Потому что, дорогой грубый водитель, «коснуться» как ты сказал, в лучшем случае означало, что я оказался бы на больничной койке, в худшем – в гробу!

 

Алессандро де Марки едва избежал несчастного случая во время тренировки

Photo (c) alessandro_demarchi Instagram

 

 

  Дорогой невежественный водитель своей красивой Audi A6 цвета серый металлик, ты чуть не убил меня….чтобы первым подъехать к газетному киоску!

Дорогой грубый водитель, я ненавижу тебя всей душой, надеюсь, ты прочтёшь эти строчки или кто-то вспомнит твою машину и даст тебе прочитать.

 

  И противоположное – водитель синего джипа, спасибо тебе за то, что проявил солидарность и помог мне. Если читаешь это сообщение, или кто-то, кто знает тебя, узнает твой джип (думаю, что-то вроде синего Suzuki), пожалуйста, свяжитесь со мной.

 

Я закончил.

 

  Обращаюсь к автомобилистам в общем: разве я это заслужил? Разве заслуживаю я рисковать жизнью, просто потому, что кручу педали на слишком узкой или слишком загруженной транспортом улице? Или это потому, что я заехал на середину дороги и замедлял движение? Разве я заслуживаю смерти только потому, что временно стал препятствием для вас?

 

  Для размышления:  можно быть сбитым автомобилем! Вы убьёте не просто велосипедиста – погибнет чей-то муж ,жена, отец или мать, друг….»

 

 

  Из-за серьёзных травм (ушиб лёгкого с пневмотораксом, перелом ключицы и рёбер, обширное повреждение кожных покровов, большая рана над левой бровью) сезон Алессандро де Марки закончился на 9-м этапе Тур де Франс-2019. В первый раз после травмы он вернулся на велосипед через 50 дней, а в этом месяце съездил на место падения, чтобы оставить позади этот тяжёлый эпизод, написав в Instargam: «За этот период, наслаждаясь временем с семьёй, я осознал, какой опасной может быть моя работа. Но также за эти месяцы я понял, что велоспорт мне необходим как воздух. Гонки, тренировочные сессии, программы, постоянный поиск улучшений и тестирование ключевых элементов – всё это мне необходимо».

 

  В интервью на сайте команды ССС Алессандро де Марки рассказал, что период восстановления после травмы стал самым трудным в его карьере:

 

  «Сразу после того падения стало понятно, что оно серьёзное, что восстанавливаться буду долго. Однако в начале мы считали, что всё будет легче, чем оказалось. Через 4 – 5 недель после падения стало понятно, что будут проблемы с пластиной в ключице из-за посадки на велосипеде. И что остаётся постоянный риск, что я снова упаду. Поэтому было решено, что я не стану больше выступать в этом сезоне и переключусь на 2020 год.

 

  С пластиной в ключице оказалось довольно тяжело спать. Сразу после травмы очень болели рёбра. И вообще в первые месяцы мне было довольно тяжело. Мы проводили много реабилитационной работы с плечом. Теперь, когда пластину убрали, восстановление должно пойти намного быстрее. После недели лёгких тренировок я смог начать возвращение к обычной тренировочной нагрузке.

 

  Последние пять или шесть лет меня никогда не было дома в августе или сентябре, поэтому чувствовал себя странно. Но было приятно проводить время с семьёй. Через 50 дней я смог вернуться на велосипед и постепенно стал чувствовать себя лучше, что помогло мне начать думать о следующем сезоне.

 

 

Я бы сказал, что для меня это был самый тяжёлый момент карьеры. Я вынес урок, что это часть нашей работы, что-то, чего, к несчастью, не избежать. Возможно, мне более менее везло за десять лет работы в профессионалах, но это падение я не забуду. Думаю, оно сделало меня мудрее. Чем старше становишься, тем больше сил находишь на преодоление подобного, и, думаю, больше понимаешь серьёзность происходящего. Когда ты моложе, наверное, рискуешь больше. Но я надеюсь вернуться к тому, каким я был до падения, возможно, стану сильнее и лучше.

 

  Мне всё ещё любопытно, как буду себя чувствовать, снова вернувшись в гонки, потому что пока что м не немного страшно. Наверное, мне понадобится несколько месяцев, чтобы полностью вернуться к идеальной форме и вернуть уверенность после того, как половину сезона провёл вне гонок. Я очень сфокусирован на том, чтобы начать сезон в хорошей форме, а потом буду ставить цели на весенние классики, и, возможно, на Тур де Франс, а также, надеюсь, на Токио».

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Теги к статье: Алессандро де Марки Alessandro De Marchi

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  1. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 04:02 | Регистрация: 17.08.2015

    Счастливый человек, для него это вопиющий случай. В России это норма, тебя могут подрезать, прижать к поребрику, а если будешь что-то предьявлять водителю, скажет, что он тут главный, а тебе надо ехать по тротуару/велодорожке/сидеть дома.

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 09:52 | Регистрация: 4.08.2018

      У меня для таких с собой несколько выписок, напечатанных на формате А5 из ПДД. Раздел 24. Это нас с вами касается, дорогие велосипедисты.
      Соблюдайте ПДД, но и отстаивайте свои права. За нас этого никто делать не будет.
      К сожалению, культура вождения слаборазвита не только у водителей. И у работников ГИБДД наплевательское отношение, да и знания иногда отсутствуют(?!). Один "какбыгаишник" мне пытался рассказать, что велосипедисты должны ездить навстречу по левой стороне. ЭТО КАК?
      Ну и велосипедисты, а также "водители" модных электросамокатов, скутеров и прочего ездят как хотят, чем раздражают водителей машин и создают себе не лучший образ.

  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 07:41 | Регистрация: 5.05.2018

    Недоразвитые пещерные есть везде, даже там, где традиция велоспорта на высоком уровне. Хорошие люди, думающие, в меньшинстве. Необходимо себя беречь. Но ты не застрахован от такого бешеного поведения. Наверное, надо ехать с другом, который будет страховать , не знаю другого выхода, чтоб тренироваться безопасно. Даже гибель Скарпони - это не бешеный был, а водитель ,,просто ,, смотрел в телефон. .... Удачи, здоровья, удачи.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 13:22 | Регистрация: 17.05.2015

    Цитата: 0x5F375A86
    Счастливый человек, для него это вопиющий случай. В России это норма, тебя могут подрезать, прижать к поребрику, а если будешь что-то предьявлять водителю, скажет, что он тут главный, а тебе надо ехать по тротуару/велодорожке/сидеть дома.
    Ну понятно, обычное "В России ВСЁ плохо"...

     Вообще, уважаемые коллеги-велосипедисты, дорога, шоссе, АВТОстрада - ДЛЯ автомобилей. Главный на них - АВТОМОБИЛЬ. Конечно, велосипедист тоже как бы считается равноправным участником движения, но ФАКТИЧЕСКИ это далеко не так и это надо признавать и учитывать, тогда и несчастных случаев будет меньше. А вот эти рассуждения типа - все ДОЛЖНЫ  - пустые благие пожелания,  ими вымощена дорожка сами знаете куда. Надо быть РЕАЛИСТАМИ, а РЕАЛЬНОСТЬ такова, что за рулем автомобиля находится человек, а ему, как известно, СВОЙСТВЕННО ошибаться. Не учитывать это, выезжая на дорогу на велосипеде - ГЛУПО. Это все равно как переходить оживленную дорогу по зебре. Несмотря на то, что вас обязаны пропустить - ВСЕ РАВНО НАДО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ АВТОМОБИЛЕЙ И СПРАВА И СЛЕВА. По любому, груда металла весом под пару тонн на дороге ВСЕГДА фактически "права", и вряд ли вас или ваших родных как то утешит, что управляющий ей человек понесет какое-либо наказание - после того, как самое страшное уже произошло ...

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Матье ван дер Пул не будет защ ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    А на ОИ он в только в мтб будет выступать?
  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 

  • RVL
    Матье ван дер Пул не будет защ ... (4)
    RVL-Фото

    Саган явно жалеет об ОИ в Рио.

     

  • Адриен
    Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
    Адриен-Фото

    Цитата: 0x5F375A86
    Счастливый человек, для него это вопиющий случай. В России это норма, тебя могут подрезать, прижать к поребрику, а если будешь что-то предьявлять водителю, скажет, что он тут главный, а тебе надо ехать по тротуару/велодорожке/сидеть дома.
    Ну понятно, обычное "В России ВСЁ плохо"...

     Вообще, уважаемые коллеги-велосипедисты, дорога, шоссе, АВТОстрада - ДЛЯ автомобилей. Главный на них - АВТОМОБИЛЬ. Конечно, велосипедист тоже как бы считается равноправным участником движения, но ФАКТИЧЕСКИ это далеко не так и это надо признавать и учитывать, тогда и несчастных случаев будет меньше. А вот эти рассуждения типа - все ДОЛЖНЫ  - пустые благие пожелания,  ими вымощена дорожка сами знаете куда. Надо быть РЕАЛИСТАМИ, а РЕАЛЬНОСТЬ такова, что за рулем автомобиля находится человек, а ему, как известно, СВОЙСТВЕННО ошибаться. Не учитывать это, выезжая на дорогу на велосипеде - ГЛУПО. Это все равно как переходить оживленную дорогу по зебре. Несмотря на то, что вас обязаны пропустить - ВСЕ РАВНО НАДО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ АВТОМОБИЛЕЙ И СПРАВА И СЛЕВА. По любому, груда металла весом под пару тонн на дороге ВСЕГДА фактически "права", и вряд ли вас или ваших родных как то утешит, что управляющий ей человек понесет какое-либо наказание - после того, как самое страшное уже произошло ...

  • Student
    Спортивный директор команды Ju ... (4)
    Student-Фото
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))
  • Серафим
    Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
    Серафим-Фото
    У меня для таких с собой несколько выписок, напечатанных на формате А5 из ПДД. Раздел 24. Это нас с вами касается, дорогие велосипедисты.
    Соблюдайте ПДД, но и отстаивайте свои права. За нас этого никто делать не будет.
    К сожалению, культура вождения слаборазвита не только у водителей. И у работников ГИБДД наплевательское отношение, да и знания иногда отсутствуют(?!). Один "какбыгаишник" мне пытался рассказать, что велосипедисты должны ездить навстречу по левой стороне. ЭТО КАК?
    Ну и велосипедисты, а также "водители" модных электросамокатов, скутеров и прочего ездят как хотят, чем раздражают водителей машин и создают себе не лучший образ.
  • Arciv
    Спортивный директор команды Ju ... (4)
    Arciv-Фото
    надеюсь в этом году на классиках больше повезёт ван Арту. В том году он был всегда близок.
  • SportSpirit
    Спортивный директор команды Ju ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Неожиданная информация. 

     

    Из комментариев С.Курдюкова у меня сложилось впечатление, что у JV прям бюджет-бюджет и спонсоры-спонсоры) + Дюмолана выкупили. 

     

    "экономим за счёт нераздутой системы организации" = грамотное распределение затрат - вообще молодцы) 

     

  • Mima
    Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
    Mima-Фото
    Недоразвитые пещерные есть везде, даже там, где традиция велоспорта на высоком уровне. Хорошие люди, думающие, в меньшинстве. Необходимо себя беречь. Но ты не застрахован от такого бешеного поведения. Наверное, надо ехать с другом, который будет страховать , не знаю другого выхода, чтоб тренироваться безопасно. Даже гибель Скарпони - это не бешеный был, а водитель ,,просто ,, смотрел в телефон. .... Удачи, здоровья, удачи.
  • 0x5F375A86
    Алессандро де Марки едва избеж ... (4)
    0x5F375A86-Фото

    Счастливый человек, для него это вопиющий случай. В России это норма, тебя могут подрезать, прижать к поребрику, а если будешь что-то предьявлять водителю, скажет, что он тут главный, а тебе надо ехать по тротуару/велодорожке/сидеть дома.

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