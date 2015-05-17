Алессандро де Марки едва избежал несчастного случая во время тренировки

Алессандро де Марки о восстановлении после падения на Тур де Франс и происшествии во время тренировки



33-летний итальянский велогонщик команды ССС Алессандро де Марки (Alessandro De Marchi), который продолжает восстанавливаться после падения, случившегося 14 июля на Тур де Франс-2019, во время тренировки на домашних дорогах едва избежал трагедии. Его чуть не сбил ехавший на большой скорости автомобиль.

Алессандро де Марки не смог сдержать эмоций и сразу же написал об этом происшествии в Instargam:

«С меня хватит, буквально, я на грани. Всё ещё болит горло, потому в очередной тысячный раз обрушился с криком на энного водителя во время очередного «едва не случившегося несчастного случая», в который сегодня чуть не попал. Не могу больше сдерживаться.

Сегодня воскресным утром, 17 ноября, в начале одиннадцатого часа я, как всегда, выехал из дома и направился к центру города Буйя, к склонам известного как «tonino 2» подъёма. Ехал медленно по правой стороне, не мешая движению. Когда проехал почти половину, услышал звук едущего автомобиля и почувствовал, как по левому локтю и руке прошёл мощный поток воздуха. Большая Audi проехала мимо меня со скоростью втрое превышающей мою в сантиметрах от меня. Я повторяю – в САНТИМЕТРАХ.

Я потерял равновесие, оказавшись на тротуаре, который проходил ниже подъёма. Изо всех сил крикнул вслед автомобилю. Ехавший за мной другой автомобиль, маленький синий джип, водитель которого видел все произошедшее, просигналил тому автомобилю. Потом издали я наблюдал, как водитель джипа начал ругаться с водителем Audi. Когда я подъехал к ним, Audi всё ещё стоял. Я закричал водителю, что он чуть не убил меня, а тот ответил: «Я тебя не коснулся, так что иди к чёрту!!!»

Я даже не успел ему ответить, как он снова сорвался с места и остановился через 200 метров перед газетным киоском! Я подъехал вовремя, чтобы успеть сфотографировать номер, автомобиль и водителя (который заходил в киоск). Мне было слышно, как он всё ещё меня проклинает.

Дорогой невежественный водитель, посмотри на моё лицо на фото. Это лицо того, кого ты чуть не убил этим утром. Потому что, дорогой грубый водитель, «коснуться» как ты сказал, в лучшем случае означало, что я оказался бы на больничной койке, в худшем – в гробу!

Photo (c) alessandro_demarchi Instagram

Дорогой невежественный водитель своей красивой Audi A6 цвета серый металлик, ты чуть не убил меня….чтобы первым подъехать к газетному киоску!

Дорогой грубый водитель, я ненавижу тебя всей душой, надеюсь, ты прочтёшь эти строчки или кто-то вспомнит твою машину и даст тебе прочитать.

И противоположное – водитель синего джипа, спасибо тебе за то, что проявил солидарность и помог мне. Если читаешь это сообщение, или кто-то, кто знает тебя, узнает твой джип (думаю, что-то вроде синего Suzuki), пожалуйста, свяжитесь со мной.

Я закончил.

Обращаюсь к автомобилистам в общем: разве я это заслужил? Разве заслуживаю я рисковать жизнью, просто потому, что кручу педали на слишком узкой или слишком загруженной транспортом улице? Или это потому, что я заехал на середину дороги и замедлял движение? Разве я заслуживаю смерти только потому, что временно стал препятствием для вас?

Для размышления: можно быть сбитым автомобилем! Вы убьёте не просто велосипедиста – погибнет чей-то муж ,жена, отец или мать, друг….»

Из-за серьёзных травм (ушиб лёгкого с пневмотораксом, перелом ключицы и рёбер, обширное повреждение кожных покровов, большая рана над левой бровью) сезон Алессандро де Марки закончился на 9-м этапе Тур де Франс-2019. В первый раз после травмы он вернулся на велосипед через 50 дней, а в этом месяце съездил на место падения, чтобы оставить позади этот тяжёлый эпизод, написав в Instargam: «За этот период, наслаждаясь временем с семьёй, я осознал, какой опасной может быть моя работа. Но также за эти месяцы я понял, что велоспорт мне необходим как воздух. Гонки, тренировочные сессии, программы, постоянный поиск улучшений и тестирование ключевых элементов – всё это мне необходимо».

В интервью на сайте команды ССС Алессандро де Марки рассказал, что период восстановления после травмы стал самым трудным в его карьере:

«Сразу после того падения стало понятно, что оно серьёзное, что восстанавливаться буду долго. Однако в начале мы считали, что всё будет легче, чем оказалось. Через 4 – 5 недель после падения стало понятно, что будут проблемы с пластиной в ключице из-за посадки на велосипеде. И что остаётся постоянный риск, что я снова упаду. Поэтому было решено, что я не стану больше выступать в этом сезоне и переключусь на 2020 год.

С пластиной в ключице оказалось довольно тяжело спать. Сразу после травмы очень болели рёбра. И вообще в первые месяцы мне было довольно тяжело. Мы проводили много реабилитационной работы с плечом. Теперь, когда пластину убрали, восстановление должно пойти намного быстрее. После недели лёгких тренировок я смог начать возвращение к обычной тренировочной нагрузке.

Последние пять или шесть лет меня никогда не было дома в августе или сентябре, поэтому чувствовал себя странно. Но было приятно проводить время с семьёй. Через 50 дней я смог вернуться на велосипед и постепенно стал чувствовать себя лучше, что помогло мне начать думать о следующем сезоне.

Я бы сказал, что для меня это был самый тяжёлый момент карьеры. Я вынес урок, что это часть нашей работы, что-то, чего, к несчастью, не избежать. Возможно, мне более менее везло за десять лет работы в профессионалах, но это падение я не забуду. Думаю, оно сделало меня мудрее. Чем старше становишься, тем больше сил находишь на преодоление подобного, и, думаю, больше понимаешь серьёзность происходящего. Когда ты моложе, наверное, рискуешь больше. Но я надеюсь вернуться к тому, каким я был до падения, возможно, стану сильнее и лучше.

Мне всё ещё любопытно, как буду себя чувствовать, снова вернувшись в гонки, потому что пока что м не немного страшно. Наверное, мне понадобится несколько месяцев, чтобы полностью вернуться к идеальной форме и вернуть уверенность после того, как половину сезона провёл вне гонок. Я очень сфокусирован на том, чтобы начать сезон в хорошей форме, а потом буду ставить цели на весенние классики, и, возможно, на Тур де Франс, а также, надеюсь, на Токио».