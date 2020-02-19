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Ильнур Закарин начнёт сезон 2020 года с Тура ОАЭ-2020

Ильнур Закарин дебютирует в качестве гонщика команды CCC на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2020

 

 

  30-летний российский гонщик Ильнур Закарин впервые выйдет на старт в качестве гонщика команды CCC Team на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2020. Проведя тренировочный лагерь на Тейде, Ильнур Закарин проверит свою форму в гонке, где ему хорошо знаком решающий подъём Джебель-Хафит (Jebel Hafeet), на котором в 2017 году занял 2-е место.  

 

Photo (c) Team CCC

 

  Ильнур Закарин: «Этот сезон вызывает во мне смешанные эмоции. С одной стороны всё то же самое, всё, что я люблю делать, и чем занимаюсь всю свою жизнь. С другой - всё новое. Межсезонье прошло хорошо. Большую часть времени я провёл с семьёй и детьми. Но также очень продуктивно поработал.

 

  За месяц до старта Тура ОАЭ-2020 мы с Павлом Кочетковым поехали на Тейде, на высоту 2200 м над уровнем моря, тренировались там 16 дней. Сейчас я готов и мотивирован. Перед первой гонкой моего сезона я взволнован и в то же время очень спокоен. Просто хочу показать, что смог. Я хорошо знаю подъём Джебель Хафит, сделаю всё, что в моих силах, чтобы атаковать».

 

  Пётр Вадецки, спортивный директор команды CCC Team: «Мы с нетерпением ждём дебюта Ильнура Закарина на Туре ОАЭ в качестве гонщика команды CCC. В прошлом хорошо выступал на Туре Абу-Даби, а в прошлом году финишировал 7-м на этапе до Джебель Хафит. Ильнур будет нацелен на то, чтобы финишировать в топ-5 генеральной классификации, учитывая, что два финиша в подъём ему подходят».

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Теги к статье: Ильнур Закарин Ilnur Zakarin CCC Team Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2020 UAE Tour многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Комментарии

  • atacama
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    atacama-Фото

    Есть сомнения?

  • Astanaforever
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Звезд зашквал,...-рельефы, отстой. Не интересен тур. Два торчка не в счёт. Смотреть нудно...катят и катят. Оргам минус...Жирный.
  • YuraHist
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    YuraHist-Фото

    Эвенпул берет разделку?

  • YuraHist
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (4)
    YuraHist-Фото
    Кинтаныч в действии, посмотрим за дальнейшим перерождением...
  • gadu4ka
    «Тур Колумбии-2020» глазами ег ... (9)
    gadu4ka-Фото

    Статья просто читается на одном дыхание! Парни большие молодцы, колумбийские горы - испытание не из лёгких, особенно когда ты хороший трековый гонщик,имеющий мышечную массу, что для трека большой +. Думаю тут есть коментаторы которые прекрасно сидят на диване, смотрят эти гонки, и кроме как зависти, что дальше выезда на дачу им не светит, пишут про какой то туризм, другие же кроме как пальцами тыкать по клавишам врятли вообще что то умеют, а что такое интервью знаю только из телевизора, ну и конечно же "Апалон" который выглядит лучше всех, знает как надо выглядить другим 

  • Адриен
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    Адриен-Фото


    = Он стал хитрецом и более опытным =

    Давно пора ...

  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (4)
    Sezar-Фото

    Удивительно то, что на пологой Коль д' Эз он умудрился выиграть 40 секунд. Дорвался..

  • veloster
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 4 (9)
    veloster-Фото

    Видимо Фульс побаивался своего коллегу в разделке.

  • velodoctor
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 4 (9)
    velodoctor-Фото

    Некрасов упал или что, кто знает все нормально с ним?

  • Astanaforever
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: veloster
    Как-раз короткие горки никогда не были его сильной стороной.
    Видать, Супермен подготовился.
    100% + Согласен полностью .Ему нужны крутые и длинные горы.Я аж сам удивился как он выстрелил.Он позавчера готов был, но с передачей был косяк какой то на финише.Он стал хитрецом и более опытным. Весь этап ехал где то позади..не видно было.Вот жук)((

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